Zusehen und weinen: Hollywood-Schauspielerin spricht über die Schrecken der Kinderpornografie-Industrie

Es sind Aufnahmen einer emotionalen Rede aufgetaucht, die die Hollywood-Schauspielerin Blake Lively vor sechs Jahren auf dem „Power of Women“-Treffen von Variety hielt, wo sie für ihren Kampf gegen Kinderhandel und Pornografie gelobt wurde.

Unter anderem sprach sie über einen beunruhigenden Trend: die Vergewaltigung von Neugeborenen. „Sexueller Missbrauch von Kindern findet hier und jetzt statt“, sagte Lively.

„Ich sehe es als meine Verantwortung an, Sie darüber zu informieren, weil es die Wahrheit ist“, fuhr sie fort. „Sogar Babys, bei denen die Nabelschnur noch nicht durchtrennt wurde, werden dafür benutzt.“

Was machen die Pädophilen mit diesen Kindern und Babys? „Es gibt Penetration, extreme Folter oder sie werden gefesselt. Es gibt auch Tiersex, bei dem ein Tier in das Kind oder Baby eindringt, und Inzest. Sie tun alles, was man sich vorstellen kann.“

Die Polizei teilte ihr mit, dass täglich etwa 30 bis 50 Millionen Dateien gehandelt werden.

Lively sagte weiter, dass der durchschnittliche Pädophile 50 bis 100 Kinder missbraucht. Ein Polizeibeamter, mit dem sie Kontakt hat, erzählte ihr von einem Onkologen, der viele hundert kranke Kinder vergewaltigt hat. „Kindesmissbrauch ist allgegenwärtig“, mahnte sie.