15-Minuten-Städte: Wo Israel führt, folgen Europas Forrest Gumps

Declan Hayes

Diese ausgegrenzten kleinen Palästinenser, wie die unglücklichen Gefangenen von Zelensky, sind keine Interessenvertreter in ihrer kranken Gesellschaft, und sie haben auch keine Fürsprecher.

Wenn Israels derzeitige Kampagne der ethnischen Säuberung in der Stadt Jenin im Westjordanland eine positive Seite hat, dann die, dass wir die andauernde Nakba, der die Palästinenser ausgesetzt sind, seit die NATO ihnen den Staat Israel aufgezwungen hat, nicht länger leugnen können.

Hier ist ein kleines Mädchen aus Jenin, das gerade erst erfahren hat, dass ihr Haus abgerissen wurde. In ihrer Todesangst um ihr Kaninchen versucht sie, die Quadratur des Kreises in ihrem kindlichen Verstand mit der Gewalt zu schließen, der sie von berechtigten Ausländern ausgesetzt wird, und zwar aus keinem anderen Grund als dem, dass sie als intern vertriebene Palästinenserin geboren wurde, die wie dieser kleine Junge aus Jenin und seine Katze vor dem Wald davonlaufen muss, wann immer die Israelis schießwütig werden oder das Gefühl haben, dass ihre Ghettoisierung der Palästinenser in 15-minütige Barackensiedlungen nicht schnell genug voranschreitet.

Ihre Katzen und Kaninchen sind der Beweis dafür, dass ihre Eltern versuchen, diesen kleinen Helden in dem menschlichen Käfig von Jenin, den ich zusammen mit fast allen anderen Siedlungen im Westjordanland zweimal besucht habe, ein Körnchen Normalität zu geben.

Wenn man von Bethlehem aus nach Norden fährt, wie ich es mit einem jungen palästinensischen Paar und seinem kränklichen Kind getan habe, kommt man rechter Hand an einer riesigen israelischen „Siedlung“ vorbei, die einem verkleinerten Manhattan ähnelt und zu deren zahllosen Annehmlichkeiten auch ein Zoo in voller Größe gehört.

Wir konnten sie nicht besuchen, da wir die falschen Nummernschilder an unserem Auto hatten. Wir fuhren weiter nach Hebron, und als der kleine Junge ein Huhn in einem Käfig sah, war er der glücklichste kleine Junge, den man sich vorstellen kann. Dieses Huhn in seinem winzigen Käfig war sein Tagesausflug in den Zoo, und der Besuch der Zunderbüchse Hebron war ein großer Tagesausflug für die Frau, für den sie sich in ihren schönsten Hidschab kleidete, wie es junge Frauen bei einem Tagesausflug tun.

Hebron, Dschenin und die kleine Stadt Bethlehem sind die 15-Minuten-Gefängnisse, die Israel für seine palästinensischen Gefangenen eingerichtet hat, von denen jeder einzelne, von diesen kleinen Kindern bis zum Milliardär Bashar Masri, unter bewaffneter israelischer Besatzung steht. Die Reihe der 15-Minuten-Städte, in denen sie leben, sind ihre Käfige, ihre Schatullen, wenn man so will.

Das gilt auch für Rawabi, die 15-Minuten-Stadt, die Masri neben Ramallah baut und die, wie ganz Palästina, de facto von Israel kontrolliert wird, das die Wasserversorgung, die Zufahrtswege und alles andere Wichtige kontrolliert. In diesen 15-Minuten-Städten gibt es keine Unabhängigkeit und soll es auch nicht geben. Bestenfalls werden sie High-Tech-Ghettos sein, in denen sich die Insassen gegenseitig wattieren können, während junge israelische Wehrpflichtige sie belauschen und israelische Einsatzkommandos sie verhaften.

Jahrestag der Unterzeichnung des Osloer Abkommens, das de facto die Kapitulation der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) vor Israel und ihren amerikanischen Geldgebern bedeutet, gab der israelische Staatspräsident Isaac Herzog der vatikanischen Zeitung L’Osservatore Romano ein Interview, in dem nichts von alledem erwähnt wurde.

Ich erwähne dieses Interview, weil ich bereits früher darüber geschrieben habe, wie zentral Herzogs Familie und ihre „irischen“ Gangsterzionisten für die Zerstörung Palästinas und damit für das Wachstum dieser 15-Minuten-Stadtzellen waren, die sich nun, wie so viele andere krebsartige israelische Eindämmungsstrategien, in Europa und den Vereinigten Staaten ausgebreitet haben, deren Gemeinschaften sich ebenfalls grob in zwei sich gegenseitig ausschließende Gruppen aufteilen lassen.

Es gibt, vorwiegend in Schweden, Frankreich, den Vereinigten Staaten und den Benelux-Ländern, von Unruhen heimgesuchte Gebiete, in denen Plünderer mutwillig plündern und nur Polizisten mit Selbstmordabsichten sich unbewaffnet hineinwagen. Und dann gibt es noch die vornehmeren Gartengebiete, in denen die Hauspreise deutlich höher sind und Autodiebstähle und Massenplünderungen zum Glück weitaus seltener vorkommen als in den Dschungelgebieten Europas.

Und obwohl ich meine eigenen Ansichten zu dieser Abgrenzung habe, stimmen sie nicht mit denen von Bundespräsident Herzog, Papst Franziskus, Ursula von der Leyen oder Klaus Schwab vom WEF überein, die alle, bis auf einen, aus wichtigen katholischen Wahlkreisen stammen.

Für Schwab, den Ingenieur, ist dies ein Modellierungsproblem, für von der Leyen, die Bürokratin der zehnten Generation, ist es ein Managementproblem. Das Problem besteht darin, zwei gegensätzliche Gruppen unterzubringen, eine „in-group“ und eine „out-group“, und dafür zu sorgen, dass die letztere keine übermäßige Herausforderung für die erstere darstellt. Obwohl Herzogs „irische“ Familie Pionierarbeit geleistet hat, wie dies mit Waffengewalt und Apartheid-Methoden erreicht werden kann, die den verstorbenen F.W. de Klerk zusammenzucken lassen würden, mussten von der Leyen, Schwab und ihre Nachahmer in den USA die israelische Vorlage abwandeln, weil es in Europa noch immer keine Sondergenehmigung für die Anwendung wahlloser tödlicher Gewalt gibt, wie sie Israel besitzt.

Diese Anpassungen lassen sich am besten in den Vereinigten Staaten beobachten, wo die ANTIFA und die Black-Lives-Matter-Scharlatane einen Freibrief zum Rauben, Plündern und Brandschatzen erhalten. Das Ergebnis ihrer Gewalttaten, die von den Stadtvätern von Chicago, San Francisco und vielen anderen von den Demokraten regierten Städten unterstützt werden, ist die Flucht von Weißen, Latinos, Asiaten und Afroamerikanern. Alle wollen zu Recht weg von hier.

Und das kommt Amazon und den anderen Akteuren des WEF entgegen, die leer stehende Einkaufszentren zu Schleuderpreisen aufkaufen und Drohnenschwärme einsetzen können, um die Waren auszuliefern, die die Insassen ihrer deflationierten 15-Minuten-Dschungelstädte bestellen. Wenn Sie sich immer noch nicht vorstellen können, dass Ihre Nachbarschaft von Drohnenschwärmen heimgesucht wird, dann haben Sie die Testläufe von Walmart, Google und Amazon nicht verfolgt und auch nicht die israelische Polizeiarbeit in Dschenin und den anderen 15-Minuten-Käfigstädten, in die sie ihre palästinensischen Gefangenen gepfercht hat.

Und dann ist da noch diese schreckliche Ursula von der Leyen, Forrest Gumps Captain Dan, dessen Familie bekanntermaßen in jedem der vielen Kriege gekämpft hat, in die sich die Vereinigten Staaten seit 1776 verwickelt haben. Aber während Captain Dans Leute eine Waffe schultern mussten, waren alle von der Leyens Beamte, Politiker und allgemeine Arschkriecher, zumindest bis zu Pastor Barthold Albrecht, der 1557 geboren wurde.

Da ihre Albrecht-Familie also zu den hübschen, höfischen oder vornehmeren hannoverschen Hunden gehörte, die den öffentlichen Dienst für ihre Vorgesetzten beaufsichtigten, gehören sie nicht zu der Sorte, die sich Bismarck oder Hitler während ihrer jeweiligen Kulturkämpfe entgegenstellten, kurz gesagt, sie sind keine moralischen Führer. In Irland haben wir solche Kronkatholiken traditionell verachtet, da ihre Treue und ihr Vermögen an den Dienst für die britische Krone gebunden waren, während in Frankreich eine tiefe Kluft zwischen den rechtsgerichteten katholischen Royalisten und der eher der Unterschicht zuzurechnenden Nationalen Sammlungspartei von Marine Le Pen besteht.

Es geht hier darum, dass es eine Klasse von Menschen gibt, Kronkatholiken wie die Familie von Simon Coveney in Irland und die deutsche Familie von Ursula von der Leyen, die sich in den vergangenen 500 Jahren den Arsch aufgerissen hat, die glauben, dass sie dazu prädestiniert sind, uns zu schikanieren und zu verprügeln, wie es die Israelis mit den Palästinensern tun und wie es die von der Leyen mit den Europäern und Russen tun möchte.

Und dieser Pöbel regiert das Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab, der uns alle, ob nun den russischen Präsidenten Putin oder das kleine palästinensische Mädchen mit ihrem Kaninchen oder den kleinen palästinensischen Jungen mit seiner Katze, als ein Problem betrachtet, das einer endgültigen Lösung bedarf.

Präsident Putin hat wenigstens ein paar wirklich ernst zu nehmende Leute, die ihn verteidigen. Aber sehen Sie sich diese junge Ukrainerin an, die zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil sie ihrer in Russland lebenden Schwester einen halbwegs lustigen Witz über den Erznazi Stepan Bandera geschrieben hat. In ihrer Angst und Isolation vor und nach der Verhaftung unterscheidet sie sich nicht so sehr von dem kleinen palästinensischen Mädchen mit ihrem Kaninchen oder dem kleinen palästinensischen Jungen mit seiner Katze. Sie haben also nicht die seriös aussehenden Leibwächter von Präsident Putin zur Hand, die unter den richtigen Umständen ihre Verfolger schnell über die Anbetung von Bandera, Hitler und Konsorten aufklären würden.

In den letzten Tagen von Hitlers Reich gab es einen bayerischen katholischen Priester, der einen leicht witzigen Witz über Hitler erzählte, den er gehört hatte. Er wurde daraufhin schnell guillotiniert, denn auf Persönlichkeiten aufgebaute Reiche, sei es Hitlers Reich oder Zelenskys Rumpfreich, können ihre Blechgötter nicht verleumden lassen. Die Schwabs, Frau Albrechts und Eichmanns dieser Welt machen solche Fehler nicht, nicht ein einziges Mal. Sie schwimmen mit dem Strom, mit dem Zeitgeist, sei es der von Hitlers Drittem Reich oder der von Clown Prinz Zelenskys Rumpfreich.

Im kaiserlichen Japan wusste jeder, der einen klaren Kopf hatte, dass Hirohito kein lebender Gott war. Aber jeder, der den Kopf auf den Schultern behalten wollte, würde, wenn er gefragt würde, sagen, er sei ein lebender Gott. Obwohl selbst ein blinder Ukrainer sehen kann, dass Zelensky ein Tollpatsch ist, muss jeder, der nicht 10 Jahre in einem Käfig sitzen will, den Judenmörder Bandera verehren, weil er weiß, auf welcher Seite der Linie solche Leute wie Schwab, Eichmann, Albrecht/von der Leyen, Hertzog und dieser idiotische Papst stehen. Kiew 2023 ist nicht viel anders als Kiew 1943 vor der Schlacht am Dnjepr.

Deutsche Ingenieure wie Schwab wollen unsere Gesellschaft formen und deutsche Soziopathen wie von der Leyen/Albrecht wollen uns im Auftrag ihrer Vorgesetzten verwalten. Die einen müssen ihre Vichy-Weine in ihren 15-Minuten-Käfigen trinken und für immer Angst haben, dass die andere, größere Gruppe ausschwärmt und sie und die ihren erledigt, bevor sie ihre Weinkeller plündert. Das ist, wie ich in Jerusalem, Bethlehem und im gesamten Westjordanland gesehen habe, die Art und Weise, wie Herzogs Leute das Ganze geplant haben und nun mikroverwalten.

Und das ist, wie diese WEF-Werbung zeigt, der Grund für die 15-minütigen Stadtkäfige des WEF, die einerseits eine glitzernde WEF-Werbung sind, andererseits aber eine lebende Hölle für kleine palästinensische Mädchen und Jungen und die Kaninchen und Katzen, die ihre Lebensadern zur Liebe ihrer Familien und zu dem sind, was unsere gemeinsame Menschlichkeit sein sollte.

Aber diese kleinen Palästinenser, genauso wenig wie die inhaftierten Ukrainer, spielen keine Rolle in der Albrecht/Schwab-Matrix, deren Ziel es laut der Website des Weltwirtschaftsforums ist, „globale, regionale und industrielle Agenden zu gestalten“, zu denen auch diese 15-minütigen Bantustans mit „moralischer und intellektueller Integrität“ gehören, die auf der „einzigartigen institutionellen Kultur des WEF beruhen, die auf der Stakeholder-Theorie basiert, die besagt, dass eine Organisation gegenüber allen Teilen der Gesellschaft rechenschaftspflichtig ist“.

Aber diese ausgeschlossenen kleinen Palästinenser, wie Zelenskys unglückliche Gefangene, sind keine Stakeholder in ihren kranken Gesellschaften und haben auch keine Fürsprecher, die sie derzeit haben. Ihre beste Chance, vielleicht ihre einzige realistische Chance ist, dass Chinas Xi Jinping, der selbst durch die Mangel gedreht wurde, wieder auftritt und Zelensky, Herzog, Deutschlands Forrest Gumps und diese argentinische Entschuldigung für einen Papst dazu bringt, mit ihm und ernst aussehenden Leuten wie den Putin-Leibwächtern zu reden, die wissen, wie man mit Tyrannen umgeht, die die 15-Minuten-Käfigstädte des WEF regieren, planen und verwalten.