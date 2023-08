15 von den USA unterstützte Offiziere waren an 12 westafrikanischen Putschen beteiligt

Aber das Außenministerium weiß nichts davon – oder will es nicht wissen. Und warum?

Nick Turse

Die Männer versammelten sich mitten in der Nacht auf einem Friedhof. Sie trugen Schutzwesten und Stiefel und hatten halbautomatische Waffen dabei. Ihr Ziel lag eine Meile entfernt, die offizielle Residenz des Präsidenten von Gambia, Yahya Jammeh – ein in den USA ausgebildeter Militäroffizier, der 1994 die Macht übernommen hatte. Diejenigen, die sich auf dem Friedhof befanden, planten, ihn zu stürzen, aber innerhalb weniger Stunden waren sie entweder tot oder auf der Flucht.

Einer der Getöteten, der Anführer des Rings und ehemalige Chef der gambischen Präsidentengarde, Lamin Sanneh, hatte zuvor einen Master-Abschluss an der National Defense University des Pentagon in Washington, D.C., erworben.

Einige der Verschwörer wurden schließlich in den Vereinigten Staaten „für ihre Rolle bei der Planung und Durchführung eines erfolglosen Putschversuchs zum Sturz der Regierung von Gambia am 30. Dezember 2014“ verurteilt. Vier von ihnen bekannten sich schuldig, weil sie gegen das Neutralitätsgesetz verstoßen hatten – ein Bundesgesetz, das Amerikanern verbietet, Krieg gegen befreundete Nationen zu führen. Ein fünfter wurde im März 2017 wegen des Kaufs und Exports von Waffen verurteilt, die bei dem gescheiterten Putsch verwendet wurden, bei dem zwei Generationen von in den USA ausgebildeten Meuterern gegeneinander antraten.

Das Außenministerium weiß von all dem nichts – oder will es nicht wissen. Eine einfache Google-Suche enthüllt diese Informationen, aber auf die Frage von Responsible Statecraft, ob Yahya Jammeh oder Lamin Sanneh eine US-Ausbildung erhalten haben, antwortete ein Sprecher des Außenministeriums: „Wir sind derzeit nicht in der Lage, Unterlagen zu diesen historischen Fällen zur Verfügung zu stellen.“ Auf die Frage nach anderen Auszubildenden in anderen Ländern, in denen es zu militärischen Aufständen gekommen ist, erhielt man die gleiche Antwort.

Responsible Statecraft hat herausgefunden, dass mindestens 15 von den USA unterstützte Offiziere an 12 Putschen in Westafrika und der Sahelzone während des Krieges gegen den Terror beteiligt waren. Die Liste umfasst Militärangehörige aus Burkina Faso (2014, 2015 und zweimal im Jahr 2022), Tschad (2021), Gambia (2014), Guinea (2021), Mali (2012, 2020, 2021), Mauretanien (2008) und Niger (2023). Mindestens fünf Anführer des jüngsten Staatsstreichs in Niger wurden nach Angaben eines US-Beamten von den USA ausgebildet. Sie ernannten ihrerseits fünf in den USA ausgebildete Mitglieder der nigrischen Sicherheitskräfte zu Gouverneuren, so das Außenministerium.

Die Gesamtzahl der von den USA ausgebildeten Meuterer in Afrika seit dem 11. September ist möglicherweise weitaus höher als bekannt, aber das Außenministerium, das Daten über die von den USA ausgebildeten Personen sammelt, ist entweder nicht willens oder nicht in der Lage, diese zu liefern. Responsible Statecraft hat mehr als 20 weitere afrikanische Militärangehörige identifiziert, die in Putsche verwickelt waren und möglicherweise eine Ausbildung oder -Unterstützung seitens der USA erhalten haben, doch auf Nachfrage erklärte das Außenministerium, es sei nicht in der Lage“, die ihm vorliegenden Informationen zu liefern.

„Wenn wir Personen ausbilden, die undemokratische Putsche durchführen, müssen wir mehr Fragen darüber stellen, wie und warum das geschieht“, sagte Elizabeth Shackleford, eine leitende Mitarbeiterin des Chicago Council on Global Affairs und Hauptautorin des kürzlich veröffentlichten Berichts „Less is More: A New Strategy for U.S. Security Assistance to Africa“. „Wenn wir nicht einmal versuchen, dieser Sache auf den Grund zu gehen, sind wir Teil des Problems. Das sollte nicht nur auf unserem Radar sein – es sollte etwas sein, das wir bewusst verfolgen.“

Shackleford und ihre Kollegen sind der Meinung, dass die Vorliebe der USA, Geld in missbräuchliche afrikanische Militärs zu stecken, anstatt langfristige Investitionen in die Stärkung demokratischer Institutionen, guter Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit zu tätigen, die umfassenderen Ziele der USA untergraben hat.

Neben der Ausbildung militärischer Meuterer in Afrika sind auch andere Bemühungen der USA um Sicherheitsunterstützung im Krieg gegen den Terror gescheitert. Die von den USA und ihren Verbündeten ausgebildeten ukrainischen Truppen sind bei einer lang erwarteten Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte ins Straucheln geraten, was Fragen nach dem Nutzen der Ausbildung aufwirft.

Im Jahr 2021 löste sich eine afghanische Armee, die von den USA in 20 Jahren aufgebaut, ausgebildet und bewaffnet worden war, angesichts einer Taliban-Offensive auf. Im Jahr 2015 brachte ein 500 Millionen Dollar teures Pentagon-Projekt zur Ausbildung und Ausrüstung syrischer Rebellen, das 15.000 Soldaten hervorbringen sollte, nur ein paar Dutzend hervor, bevor es abgebrochen wurde. Ein Jahr zuvor wurde eine irakische Armee, die von den USA mit mindestens 25 Milliarden Dollar aufgebaut, ausgebildet und finanziert worden war, von den zerlumpten Truppen des Islamischen Staates aufgerieben.

„Die US-Politik in Afrika hat zu lange die kurzfristige Sicherheit zum Nachteil der langfristigen Stabilität in den Vordergrund gestellt, indem sie der Bereitstellung von Militär- und Sicherheitshilfe den Vorrang gab“, schreibt Shackleford in dem neuen Bericht des Chicago Council. „Partnerschaften und militärische Unterstützung mit illiberalen, undemokratischen Ländern haben, wenn überhaupt, nur wenig zu einer nachhaltigen Verbesserung der Sicherheit beigetragen und in vielen Fällen durch den Aufbau von Kapazitäten missbräuchlicher Sicherheitskräfte zu weiterer Instabilität und Gewalt geführt.“