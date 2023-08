Es ist an der Zeit, nüchtern zu werden und sich aus diesem Konflikt mit Russland zurückzuziehen

David Rehak

Eine meiner Quellen, die sich in der Nähe der Front befindet, berichtet mir, dass die ausländischen Kämpfer, die als Söldner für die Ukraine kämpfen, immer noch hauptsächlich für eine defensive Rolle ausgebildet werden. Mir wurde jedoch gesagt, dass diese ausländischen Söldner zunehmend in die sich dezimierenden ukrainischen Einheiten mit offensiven Aufgaben integriert oder zu ganzen ausländischen Freiwilligeneinheiten mit offensiven Aufgaben geformt werden. Da dies ursprünglich weder beabsichtigt noch geplant war, ist es als ein Akt der Verzweiflung des Kiewer Regimes und seiner Verbündeten zu werten.

Bislang mangelt es jedoch nicht an neuen Söldnern aus aller Welt mit militärischer oder paramilitärischer Erfahrung, die bereit sind, für die Ukraine zu kämpfen. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um die Verbündeten der Ukraine, denn eine große Zahl von etwa 10 000 bis 20 000 nordafrikanischen Söldnern aus Libyen, Syrien und anderen Ländern beginnt ebenfalls auf der Seite Russlands zu kämpfen.

Meine Quelle sagt mir: „Ich habe mit hochrangigen [russischen] Offizieren gesprochen. Sie [die Russen] mögen diesen Krieg nicht, weil ihnen die Vorstellung nicht gefällt, Menschen zu töten, die eine ähnliche Sprache sprechen und eine ähnliche ethnische [slawische] Identität haben.“ Dies erinnerte mich sofort an die Aussage von Oberst Douglas Macgregor. Macgregor ist ein führender Experte für Außenpolitik und Militärstrategie sowie ein ehemaliger Berater des Verteidigungsministers unter Trump. Was er also darüber sagt, dass die Russen diesen Krieg nicht wollen, sondern auf berechtigte Sicherheitsbedenken reagieren, sollte ernst genommen werden.

In dieser Phase des Krieges verfolgt der Kreml in der Ukraine eine Reihe von Schlüsselzielen:

1) Sie sehen es als entscheidend an, den Donbas und die Landbrücke zur Krim zu halten, und die besetzte Stadt Mariupol wird als strategisch wichtiger Hafen angesehen,

2) Sie wollen die Kontrolle über die gesamte Provinz Cherson übernehmen, da diese die Krim mit Süßwasser versorgt,

3) und sie wollen zusätzliches östliches Territorium erobern, in der Erwartung, dass der Westen früher oder später zustimmt, über ein Ende des Konflikts zu verhandeln, und wenn nicht, dann zumindest, dass dieses eroberte Territorium als Pufferzone zwischen der NATO und Russland fungiert, um Russlands dringende Sicherheitsbedenken hinsichtlich der immer weiter nach Osten vordringenden NATO-Erweiterung zu befriedigen.

Nach den neuesten Zahlen aus den Quellen von Colonel Macgregor hat die Ukraine zwischen 350.000 und 400.000 tote Soldaten zu beklagen. Meinen genauen Berechnungen zufolge verfügt Russland immer noch über neun Zehntel der Streitkräfte, mit denen es den Krieg im Februar 2022 begonnen hat: hunderte von taktischen Bataillonen, die insgesamt etwa 800.000 Kampftruppen ausmachen, und mehrere Hunderttausend andere, nicht kampferfahrene Soldaten zur Unterstützung.

Aber das ist noch nicht alles. Es wird kaum darüber gesprochen, aber es gibt auch weitere 250.000 in den russischen Reservekräften sowie weitere 250.000 in paramilitärischen Einheiten – ja, das ist insgesamt eine halbe Million – selbst nach offiziellen Zahlen, die leicht online ermittelt werden können.

Was ich sehe, ist, dass die russischen Befehlshaber, nachdem sie den letzten Widerstand der ukrainischen Marineinfanterie in Mariupol und Umgebung besiegt und vernichtet hatten, Truppen freimachen konnten, um nach Norden vorzustoßen, mit dem offensiven Ziel, die ukrainischen Kräfte, die im Donbas kämpfen, vollständig abzuschneiden und die russischen Verteidigungslinien entlang der Ostfront zu stärken. Zu diesem Zweck starten sie nun auch größere Offensiven im Nordosten und in der Mitte in Richtung Lyman, Sloviansk und Kramatorsk, um wichtige Nachschublinien und Eisenbahnknotenpunkte zu erobern, die für die russischen Militärziele wichtig sind.

Ab 2023 verfügt die NATO technisch gesehen über etwa drei Millionen aktive Militärangehörige, während die russischen Streitkräfte über eine Million aktive Militärangehörige haben. Russland arbeitet jedoch aktiv daran, seine Streitkräfte auf über zwei Millionen aufzustocken, und ich stimme Colonel Macgregor nachdrücklich zu, dass die NATO bei näherer Betrachtung selbst mit Unterstützung der USA nicht über den erforderlichen ständigen Nachschub an Munition verfügt und logistisch und strategisch nicht darauf vorbereitet ist, einen großen, weit entfernten Krieg in vollem Umfang mit dem gut ausgerüsteten, kampferprobten Russland vor dessen Haustür zu führen. Russlands engster Verbündeter China, der über das größte Militär der Welt verfügt, würde Russland wahrscheinlich ebenfalls zu Hilfe kommen. Hinzu kommen noch die nukleare Dimension und die Atomwaffen, die leicht ins Spiel kommen könnten, wenn sich Russland existenziell bedroht fühlt. Russland verfügt über das größte Atomwaffenarsenal der Welt.

Russland, zumindest das moderne Russland, ist noch nie von einer ausländischen Invasionsmacht erobert worden, nicht seit den Mongolen. In den letzten Jahrhunderten sind alle möglichen Mächte, darunter die Schweden, die Polen, die Franzosen und die Deutschen, in das Land eingedrungen, haben es aber nie in nennenswertem Umfang beherrscht, auch wenn Russland zeitweise bedeutende Schlachten und Gebiete verloren hat, zum Beispiel am Ende des Ersten Weltkriegs.

In diesem Ukraine-Krieg wurde Russland nicht überfallen, aber seine russische Minderheitsbevölkerung in der Ostukraine wird seit 2014 angegriffen. In jenem Jahr wurde der demokratisch gewählte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch durch einen Staatsstreich abgesetzt, der sich für eine Annäherung und freundschaftliche Beziehungen zu Russland eingesetzt hatte, was der Westen ablehnte. Als Wolodymyr Zelenski an die Macht kam, setzte sein Regime das ukrainische Militär ein, um mit schwerem Artilleriebeschuss ukrainischer Gebiete zu beginnen, die stark von ukrainisch-russischen Zivilisten bewohnt waren, weil diese sich gegen die neue Politik wehrten, die darauf abzielte, ihnen ihre Rechte auf Sprache, Kultur und Identität als Russen zu nehmen, und diskriminierende Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Beschäftigung usw. durchsetzte. Etwa 15.000 ukrainische Russen wurden durch den Beschuss getötet, und niemand weiß, wie viele weitere angeblich von der ukrainischen Geheimpolizei festgenommen und inhaftiert oder ohne rechtsstaatliche Verfahren getötet wurden.

Die russische Regierung unter Wladimir Putin und das russische Volk sahen all die Jahre seit 2014, wie dies geschah, und die ukrainischen Russen baten Putin und seine Regierung in diesen acht Jahren um Hilfe und Intervention, aber er weigerte sich. Erst als sich in den letzten zwei Wochen vor Kriegsbeginn im Februar 2022 der Beschuss vervierfacht hatte, drängte das russische Parlament Putin zum Handeln und stimmte einstimmig für eine Intervention, nicht um die Ukraine zu erobern, sondern mit dem erklärten Ziel, die östlichen Teile der Ukraine mit großen russischen Bevölkerungsgruppen, die durchweg systematisch unterdrückt und in einigen Fällen massakriert wurden, zu „entnazifizieren und entmilitarisieren“.