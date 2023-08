Die Zivilisation und der Dollar enden – John Rubino

Der Finanzjournalist John Rubino warnte vor zwei Wochen, dass die Ergebnisse des BRICS-Treffens (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) in der vergangenen Woche schlecht für den Dollar sein würden. Der Dollar ist zwar nicht abgestürzt, aber die Aussichten, dass er die Reservewährung der Welt bleibt, haben sich verschlechtert.

Die BRICS haben ein halbes Dutzend Länder in ihre Gruppe aufgenommen. Zwei der Länder, die den Dollar am meisten beunruhigen, sind Saudiarabien (SA) (wo der Petrodollar seinen Anfang nahm) und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), wo die USA riesige Marine- und Luftwaffenbestände besitzen. Der offizielle Beitritt von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu den BRICS war nichts weniger als eine verblüffende Zurückweisung der finanziellen und militärischen Macht der USA am Persischen Golf. Rubino sagt: „Jetzt haben wir also den größten Ölexporteur der Welt und den Standort einer sehr großen US-Militärpräsenz in einer Anti-Dollarkoalition. . . . Das ist eine sehr große Sache, denn die BRICS sind eine Art Handelsorganisation, die sich der Umgehung des Dollars verschrieben hat und nicht länger unter der Herrschaft der USA leben will. Diese Länder wollen nicht von dem kontrolliert werden, was sie für ein räuberisches Imperium halten. . . . Sie schauen sich an, was in der entwickelten Welt finanziell passiert, und die USA, Europa und Japan verschulden sich immer schneller in einer Weise, die zu einer gigantischen Finanzkrise führen wird. Daran führt gegenwärtig kein Weg vorbei. Wenn man in einem auf den Dollar ausgerichteten Handelssystem lebt, ist man anfällig für eine globale Krise, die vom Dollar angeführt wird. Daran wollen Sie also nicht beteiligt sein. Es gibt viele Gründe, ein Handels- und Währungssystem zu schaffen, das nicht auf dem Dollar basiert. Einer der Hauptgründe ist, dass der Dollar verschwindet, denn es ist unmöglich, diese Art von Schulden aufzunehmen, ohne dass es zu einer gigantischen Finanzkrise kommt, an deren Ende eine Währungsumstellung steht.“

Rubino fährt fort: „Wenn wir eine riesige, durch Inflation ausgelöste Krise haben, die mit einer Währungsumstellung endet, sollten Sie keine Staatsanleihen besitzen. Dollars sind keine risikofreien Anlagen mehr. . . . Die BRICS-Länder haben viele verschiedene Beweggründe, ihre eigene Koalition zu bilden, die nicht durch die USA gefährdet ist. . . Es ergibt viel Sinn für sie, das zu tun, was sie tun.“

Der Begriff „Mad Max“ und die damit verbundenen Szenarien werden mit der Verschlechterung des Finanzsystems immer wahrscheinlicher. Mithilfe von Geo-Engineering wird an Orten auf der ganzen Welt Krieg gegen das Wetter geführt. Die Wok-Kultur macht viele Städte unbewohnbar und unsicher. Wenn man dann noch eine globale Währungskrise hinzufügt, hat man einen perfekten Sturm der Zerstörung alles Zivilisierten. Rubino sagt: „Es gibt eine Kategorie von Immobilien, die ‚Hütte auf dem Land‘ genannt wird. Da kann man 50 Hektar Land und eine 400 Quadratmeter große Hütte kaufen, vielleicht mit Sonnenkollektoren und einem Brunnen. Plötzlich ist das ein begehrtes Objekt. Jeder will eine solche Hütte haben. Das ist ein Zeichen für den Zusammenbruch der Gesellschaft. Wenn ein Lebensstil, bei dem man ganz allein in den Wäldern lebt, der bevorzugte ist, bedeutet das, dass die Welt ziemlich stressig geworden ist. Das ist bei vielen Menschen in den USA der Fall. Wir schaffen eine Generation von „End of the Roads“ und Überlebenskünstlern. Sie sehen sich die Welt an und sagen: Ich benötige eine AR-15, eine Hütte mit Solarzellen, und ich werde schon klarkommen.“

