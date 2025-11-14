16 Milliarden für heisse Luft

Die Schweiz exportiert jetzt offiziell ihr CO₂

Kommentar des Schweizerischen Vereins WIR

Röstis grosser CO₂-Export oder: Wenn Politik Dampf produziert

Es gibt Tage, an denen man als Bürger dieses Landes nicht weiss, ob man lachen oder weinen soll. Der 17. Juni 2025 ist so ein Tag. Bundesrat Albert Rösti, seines Zeichens Energieminister und frischgebackener «Kapitän der Klimaneutralität», hat in Norwegen feierlich ein Abkommen unterzeichnet, das die Schweiz zur ersten Nation macht, die ihre Luft exportiert – buchstäblich. Mit ernster Miene, gelbem Helm und vor industrieller Kulisse verkündet er: «Wir speichern unser CO₂ künftig unter dem Meeresboden.»

Was für die einen nach Fortschritt klingt, ist in Wahrheit die teuerste Selbstparodie der Schweizer Klimapolitik seit Erfindung des Emissionszertifikats. Laut offiziellen Klimaszenarien des Bundes erwärmt