Die Impf-Mafia – Giftstoffe als Heilmittel

An über fünf Milliarden Menschen sind die Corona-„Impfstoffe“ in ein bis fünf Dosen verabreicht worden und haben weltweit zu Millionen von Todesfällen und schwer Geschädigten geführt. Nun liefert der ehemalige Chef-Toxikologe des Pfizer-Konzerns, Dr. Helmut Sterz, den Beweis, dass die beteiligten Pharmariesen bewusst die gesamte Menschheit als Versuchskaninchen für nicht regelkonform zugelassene, genetisch modifizierende sowie giftige, also hochgefährliche Produkte benutzt und das Leiden und Sterben vieler Menschen dabei in Kauf genommen haben. Er enthüllt ihre unfassbare Gier und Unehrlichkeit, dokumentiert ihre Täuschungen und Manipulationen und belegt ihre Rechtsbrüche und Verfehlungen.

Zur Bedeutung des Buches

Wir bringen nachfolgend Stellungnahmen von Wissenschaftlern über die ungeheure Bedeutung der Arbeit von Dr. Helmut Sterz, die der Verlag als Vorworte in das Buch aufgenommen hat.

Für Profite über Leichen gehen

„Mit großer Freude einerseits und Wehmut andererseits habe ich mir die