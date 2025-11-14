Die wissenschaftlichen Spezialisten in der Thematik „Kriminelle Organisationen“ schätzen, dass bereits 500’000 Feuerwaffen – darunter vor allem auch Maschinen-Pistolen und Maschinen-Gewehre – aus der Ukraine an kriminelle Organisationen verkauft wurden. 60 Prozent der an die Ukraine gelieferten Waffen, so die Schätzung, seien bereits wieder aus der Ukraine verschwunden. Ein aktuelles Interview auf RAI mit einem wissenschaftlichen Kriminologen bringt etwas Licht in diese – von den großen Medien verschwiegene – höchst gefährliche Situation. (cm)

Pierluigi Mele: Prof. Musacchio, was passiert derzeit in Bezug auf den Waffenhandel in der Ukraine?

Vincenzo Musacchio: Die Ukraine stellt in dieser Hinsicht eine echte Katastrophe ohne Präzedenzfall dar, da in diesen drei Kriegsjahren fast 500.000 Schusswaffen verschwunden sind. Unter den verschwundenen Waffen befinden sich Sturmgewehre, Präzisionsgewehre und automatische Pistolen. Aufgrund dieser Situation machen die Mafiagruppen ein Vermögen, da sich bisher niemand darum gekümmert hat, die Waffen zu verfolgen, die in die Ukraine geliefert wurden und weiterhin geliefert werden. Die russischen und ukrainischen Mafiagruppen kontrollieren den Schwarzmarkt und verkaufen an den Meistbietenden (Terroristen, Mafiagruppen, gewöhnliche Kriminelle) Waffen, mit denen sogar gepanzerte Fahrzeuge in die Luft gesprengt werden können. Es ist