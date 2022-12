17 untereinander vernetzte Organisationen bestimmen die globale Finanzpolitik

Professor Peter Phillips schrieb, dass es im Jahr 2017 nur 17 globale Finanzkonglomerate mit 199 Direktoren in einem weltumspannenden Netzwerk für Selbstinvestitionen gab. 117 dieser Direktoren saßen in den USA. Und 12 dieser superverbundenen Konglomerate hatten Vertreter in der Gruppe der 30 und der Trilateralen Kommission.

Die Gruppe der 30 erteilt Anweisungen für die globale Finanzpolitik. Aber, so Feisal Mansoor, es ist das globale Finanzsystem, das das Problem verursacht, dass die Waren die Menschen, die sie benötigen, zu einem Preis manipulieren, den sie sich leisten können. Mit anderen Worten: Es ist das globale Finanzsystem, das von diesen wenigen Organisationen entwickelt wurde, das die Ungleichheit in der Welt verursacht.

Mansoor ist ein Bürger aus Sri Lanka, der mehr als 20 Jahre als Systemanalytiker und Programmierer gearbeitet hat, bis er 1992 ausbrannte. Er beschloss, nie wieder für Geld zu arbeiten, und begann gleichzeitig eine Studie über Geld und wie es geschaffen und ausgegeben wird. In einem Vortrag vor dem Weltgesundheitsrat sprach Mansoor über die Wertschätzung von Arbeit im 21. Jahrhundert. Im Folgenden gehen wir auf einige Aspekte ein, die er in der ersten Hälfte seines Vortrags ansprach. Sie können seine 46-minütige Präsentation auf Rumble HIER oder YouTube HIER ansehen.

17 Globale Finanzkonglomerate

Peter Phillips, Professor für politische Soziologie an der Sonoma State University, veröffentlichte 2018 ein Buch mit dem Titel „Giants: The Global Power Elite“. Darin beschreibt er genau, wer die neue „Machtelite“ ist und, was noch wichtiger ist, wie sie zusammenarbeiten, um die Kontrolle über den globalen kapitalistischen Markt sicherzustellen.

Phillips identifiziert die Super-Superreichen als Multimilliardäre, die Teil der globalen „Transnationalen Kapitalistenklasse“ sind. Zu ihnen gehörten 2017 Bill Gates, Jeff Bezos und Warren Buffett. „Diese Milliardäre ähneln den kolonialen Plantagenbesitzern“, schreibt er. Was Phillips‘ erschöpfende Nachforschungen lohnender, wenn nicht gar erschreckender macht, ist das Ausmaß, in dem die neue Machtelite zusammenarbeitet und miteinander verkehrt. Einfach ausgedrückt: Sie alle sind wohlhabend und verfügen über bedeutende Beteiligungen an einem oder mehreren Unternehmen des jeweils anderen.

Phillips identifizierte 17 globale Finanzkonglomerate, die zusammen 41,4 Billionen Dollar in einem weltumspannenden, selbst investierenden Netzwerk verwalten. In seiner Präsentation vor dem Weltgesundheitsrat zeigte Mansoor eine vollständige Liste dieser 17 führenden Vermögensverwaltungsfirmen (Zeitstempel 3:22). Die Ersten auf der Liste sind BlackRock, Vanguard Group und JP Morgan Chase. Die 17 Organisationen kontrollieren zusammen „Vermögenswerte im Wert von 41,1 Billionen Dollar, was mindestens 60 % des Welthandels ausmacht“, sagte Mansoor während einer Versammlung des Weltgesundheitsrats.

„Diese 17 Giganten des Kapitalismus, die gemeinsam diese Konzentration von 41,1 Billionen Dollar verwalten, sind in fast jedem Land tätig. Sie sind die zentralen Institutionen des Finanzkapitals, die das globale Wirtschaftssystem antreiben. Westliche Regierungen und internationale politische Gremien neigen dazu, im Interesse dieser Finanzgiganten zu arbeiten, um den freien Fluss von Kapitalinvestitionen zu schützen und die Eintreibung von Schulden überall auf der Welt zu gewährleisten“, sagte Mansoor.

Im Jahr 2011 wurde in einer Schweizer Studie mit dem Titel „The Network of Global Corporate Control“ festgestellt, dass 147 Unternehmen in Europa 40 % des weltweiten Vermögens kontrollieren. Mansoor erklärte, dass Prof. Phillips herausfand, dass 15 der 17 größten Vermögensverwaltungsfirmen, die er identifiziert hatte, zu den 27 am stärksten zentralisierten Firmen gehörten, die in der Schweizer Studie identifiziert wurden, und 9 waren unter den 10 am stärksten vernetzten Firmen.

In einem Interview aus dem Jahr 2013 bezog sich die Weltbank-Whistleblowerin Karen Hudes auf diese Schweizer Studie. Die globale Elite kontrolliert nicht nur diese Megakonzerne, so Hudes, sondern auch die nicht gewählten, nicht rechenschaftspflichtigen Organisationen, die die Finanzen praktisch aller Staaten der Erde kontrollieren. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und Zentralbanken wie die Federal Reserve kontrollieren buchstäblich die Schöpfung und den Fluss des Geldes weltweit.

Andere bestätigen die Existenz einer kleinen Gruppe von Oligarchen, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen. In einem Interview von 2008 beschrieb John Perkins das Konzept der Korporatokratie. „Die Korporatokratie ist eine Gruppe von Individuen, die unsere größten Unternehmen leiten und die wirklich wie der Kaiser dieses Imperiums handeln“, sagte Perkins. Und vergangenes Jahr sagte Philippe Argillier, dass 38 Personen hinter der Schattenregierung stehen, die „das tägliche Leben von 8 Milliarden Menschen auf der Erde steuern“.

Zu der Zeit, als Prof. Phillips sein Buch schrieb, also 2017, hatten die 17 globalen Finanzkonglomerate 199 Direktoren in ihren Vorständen. Diese 199 Personen repräsentieren den Kern des Finanzmanagements des globalen Kapitalismus:

117 kommen aus den USA;

je 22 aus dem Vereinigten Königreich und Frankreich;

je 3 aus Deutschland und der Schweiz;

je 3 aus Italien, Singapur, Indien und Österreich;

je 2 aus Japan und Brasilien; und,

je 1 aus Südafrika, den Niederlanden, Sambia, Kuwait, Belgien, Kanada, Mexiko, Katar und Kolumbien.

Die Gruppe der 30

Die G-30 ist ein „Club“ in der transnationalen politischen Gemeinschaft. Clubs werden durch die Anerkennung von Eliten, gemeinsame und einander verstärkende Interessen und das Bestreben zusammengehalten, globale Güter im Einklang mit den Werten bereitzustellen, die ihre Mitglieder für ehrenwert halten.

Club Governance and the making of global financial rules, Review of International Political Economy, Eleni Tsingou (2015)

Prof. Phillips identifizierte insgesamt 86 Personen in der Gruppe der 30 („G-30“) und der Trilateralen Kommission – 12 der 17 Giganten sind in diesen privat finanzierten gemeinnützigen Organisationen vertreten. Die G-30, die 1978 gegründet wurde, veröffentlicht Berichte und Ergebnisse von Studien, die von mächtigen Elitebankern, Finanziers, Politikern und Akademikern erstellt wurden. Ihre Ergebnisse werden in der Regel akzeptiert und weltweit umgesetzt. Andrew Gavin Marshall stellte in seinem 2013 erschienenen Exposé über die G-30 fest, dass „sie keine bloßen ‚Empfehlungen‘, sondern eher ‚Anweisungen‘ herausgeben, von denen sie erwarten, dass sie befolgt werden.“

Marshall bezog sich dabei auf einen Bericht, den die G-30 im Jahr 2012 veröffentlichte. Der Bericht wurde von der Arbeitsgruppe für langfristige Finanzen erstellt, die sich aus fast zwei Dritteln der G-30-Mitglieder zusammensetzte. „Es ist von Bedeutung, dass viele derjenigen, die den Bericht erstellt haben und Mitglieder der G-30 sind, praktischerweise eine offizielle Position innehaben, sodass sie diese Anweisungen pflichtbewusst umsetzen können“, schrieb Marshall.

Der Bericht stellte fest, dass die weltweit wichtigsten Volkswirtschaften mittelfristig weiterhin Sparmaßnahmen – oder „Haushaltskonsolidierungs“-Programme – durchführen werden und die Fähigkeit der Regierungen, Investitionen zu tätigen, stark eingeschränkt sein wird. Daher „muss der private Sektor mobilisiert werden, um die Lücke zu füllen“. Mit anderen Worten: Sogenannte „öffentlich-private Partnerschaften“ werden der richtige Weg sein, um sicherzustellen, dass Unternehmen und Banken massive Gewinne einfahren, die von den Regierungen subventioniert werden.

Der Bericht nennt einige „ideale Kandidaten“ für die Verwaltung langfristiger Finanzierungen, wie Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Fonds. Global Power Project: Die Gruppe der Dreißig und ihre Methoden der finanziellen Steuerung, Andrew Gavin Marshall, 12. April 2013

Im Jahr 2017 stellte Prof. Phillips fest, dass von den 32 politischen Direktoren der G-30 12 aus den USA stammen (davon einer mit israelischer Doppelstaatsbürgerschaft), 3 aus Frankreich (davon einer mit Doppelstaatsbürgerschaft der Elfenbeinküste), 2 sind britische Peers im Oberhaus, je 2 aus Deutschland und Mexiko und je 1 aus Polen, Kanada, Spanien, Argentinien, Italien, Brasilien, der Schweiz, Japan, Indien, Singapur und China.

Derzeit hat die G-30 44 Mitglieder, darunter Augustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, und Mario Draghi, ehemaliger Ministerpräsident Italiens und ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank. Im Jahr 2012 leitete der EU-Ombudsmann eine Untersuchung über die Mitgliedschaft von Mario Draghi in der G-30 ein und 2017 eine weitere Untersuchung, aber 2018 wurde bekannt gegeben, dass seine Mitgliedschaft mit der Europäischen Zentralbank vereinbar ist. Am 1. Dezember 2022 übernahm Mark Carney, ehemaliger Gouverneur der Bank of England und der Bank of Canada, den Vorsitz der G-30.

Die Probleme, die das derzeitige Finanzsystem verursacht

Geld habe nur eine notwendige gesellschaftliche Funktion, so Mansoor, und zwar als gesetzliches Zahlungsmittel: eine Währung, in der der Staat Steuern annimmt. Die Bürger sind nicht verpflichtet, Waren und Dienstleistungen untereinander ausschließlich in „gesetzlichen Zahlungsmitteln“ auszutauschen.

Was Mansoor damit meint, lässt sich anhand einer Analogie erklären. Wenn Sie ein Haus haben und mit jemandem vereinbaren, es gegen sein Auto einzutauschen, steht Ihnen das frei, und niemand kann Sie daran hindern. Bei der Besteuerung der Transaktion wird der Geldwert, also das gesetzliche Zahlungsmittel, berücksichtigt. Um Steuern erheben zu können, wird ein Geldwert zugewiesen, und die zu zahlende Steuer wird auf der Grundlage dieses Wertes berechnet. Das „gesetzliche Zahlungsmittel“ hat also eine Ursache und Wirkung geschaffen, die zu einem System von Belohnung und Bestrafung pervertiert wurde. Und das Konzept von Belohnung und Bestrafung ist eng mit dem Wert verbunden. Dies bezeichnet Mansoor als die „abstrakte Natur der Geldschöpfung“ oder das „abstrahierte Finanzsystem“.

„Wir sind eine technologische Gesellschaft, die all diese Waren und Dienstleistungen produziert, aber unser globales Finanzsystem erlaubt es uns nicht, diese Waren und Dienstleistungen an Menschen zu verteilen, die sie freiwillig konsumieren“, sagte Mansoor. „Das von den Zentralbanken verwaltete globale Finanzsystem ist nicht in der Lage, seine Waren und Dienstleistungen an willige Kunden zu verteilen.“ Seiner Meinung nach ist das globale Finanzsystem die Ursache für das Problem, dass die Waren die Menschen, die sie brauchen, nicht zu einem Preis erreichen, den sie sich leisten können:

Es ist heute vielleicht offensichtlicher als je zuvor, dass wir Waren und Dienstleistungen in einem Tempo produzieren können, das die mögliche Konsumquote der Welt erheblich übersteigt, und dass diese Produktion und Verteilung mit einem Bruchteil der verfügbaren Arbeitskräfte erreicht werden kann.

Ebenso klar ist, dass trotz dieses riesigen potenziellen Reservoirs an Gütern und Dienstleistungen der größere Teil der Gesellschaft nicht in der Lage ist, sie zu erhalten. Es ist also klar, dass die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage wenig mit der Fähigkeit der Produktion und des industriellen Systems zu tun hat, den Rufen des Bedarfs zu folgen, sondern alles mit der Organisation, die zwischen ihnen steht, dem abstrakten Finanzsystem. Wertschätzung der Arbeit im 21. Jahrhundert, Feisal Mansoor (Zeitstempel 22:13)

Mansoor schlägt vor, dass die Lösung darin besteht, die Grundlage der Wertmessung von einem zentralisierten „gesetzlichen Zahlungsmittel“ auf eine Grundlage zu ändern, die Energie als Basis für die Wertberechnung anerkennt. Auf diese Weise werden lokale Produkte und Dienstleistungen dort am billigsten sein, wo sie produziert werden, da die Energie, die beispielsweise für den Transport von Waren benötigt wird, einen Mehrwert darstellt, oder Kosten verursacht. Er glaubt, dass dies die lokale Wirtschaft dazu ermutigen wird, entsprechend den Bedürfnissen der lokalen Gemeinschaft zu wachsen. Eine Form der Rechnungslegung für den Wert wäre immer noch erforderlich, aber auch hier wäre es eine lokale Lösung. Unter anderem eine lokale Währung für diese Stadt oder Region, ob in Form von elektronischer Währung oder in Form von Geldscheinen, hängt davon ab, was den Menschen in dieser Region am besten gefällt.