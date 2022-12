Dr. Chris Shoemaker: Covid-„Impfstoffe“ sind der wahre Grund, warum die Menschen in diesem Winter krank sind und ins Krankenhaus müssen (Interview)

„Ivermectin ist das einzige Medikament mit einem Fünf-Sterne-Goldstandard für die Wirksamkeit in der Welt“.

Bereits im Spätherbst sagten wahrheitsliebende Ärzte weltweit voraus, dass diese Grippesaison wahrscheinlich eine schwierige sein würde. Die Gründe dafür sind vielfältig, nicht zuletzt das durch die experimentelle Covid-Spritze geschwächte Immunsystem von Milliarden von Menschen weltweit. Und dann sind da noch die Kinder, deren Immunsystem nicht in der Lage ist, die Grippe zu bewältigen, weil sie dank der Abschottungs- und Maskierungsmaßnahmen sowie des „Impfstoffs“ keinen Kontakt zu den üblichen Krankheitserregern in der Kindheit hatten. Dies hat die Herdenimmunität zerstört. Dr. Chris Alan Shoemaker, ein Kliniker und Arzt aus Toronto, hat schon früh die Wahrheit über die Covid-Geschichte gesagt.

„Wenn man immungeschädigter ist, leidet man eher an unangemessenen oder unangenehmen oder zu häufigen Infektionen. Aber in Wirklichkeit ist die ganze Gesellschaft betroffen, wenn 80 bis 85 % der Gesellschaft diesen immunschädigenden Wirkstoff erhalten haben. Egal, wer man ist, geimpft oder ungeimpft, alle leiden, weil 80 % von uns immungeschädigt sind“, sagte Dr. Shoemaker in einem Exklusivinterview für die RAIR Foundation USA. „Und das hat dazu geführt, dass dies der schlimmste Winter in Bezug auf Grippeprobleme, Respiratorische Synzytialviren (RSV) und andere allgemeine Immunprobleme ist, die vorwiegend im östlichen Teil Kanadas die Zahl der pädiatrischen Fälle in die Höhe treiben. Der Impfstoff hat das Immunsystem geschädigt. Jeder, der noch am Leben ist, ist immungeschädigt.“

Vor Ort hat die immunsystemzerstörende Wirkung der Covid-Impfung das Gegenteil der Herdenimmunität bewirkt. Nur etwa 15 % der kanadischen Bevölkerung – diejenigen, die sich der Regierungspropaganda und dem extremen sozialen Druck, sich impfen zu lassen, widersetzt haben – sind die kleine Herde, die von diesem Phänomen profitiert. Das Gleiche gilt in mehr oder weniger starkem Maße weltweit, je nach dem Grad der Durchimpfung.

Ivermectin

Im Laufe der Pandemie haben immer mehr Mediziner Vertrauen in Ivermectin als sichere und wirksame Behandlung von Covid gewonnen, sowohl zur Vorbeugung als auch in jedem Stadium des Krankheitsverlaufs. „Es gibt eine Studie nach der anderen – sogar vor einem Jahr – die zeigt, dass Ivermectin bei der Behandlung von frühen und mittleren Covid äußerst wirksam ist. Und die neueren Studien zeigen, dass Ivermectin auch bei der späten Covid fantastisch hilft“, sagt Dr. Shoemaker. „Die aktuelle Studie, die ich mir heute angeschaut habe, hat gezeigt, dass sich der Sauerstoffgehalt auf der Intensivstation innerhalb von vier Stunden nach Verabreichung von Ivermectin um 75 % verbessert hat. Was viele Leute vor einem Jahr beschrieben haben, nämlich bestimmte anekdotische Hinweise auf bestimmte Patienten, denen es im Krankenhaus wunderbar ging, wenn ihre Familien das Ivermectin eingeschmuggelt hatten. Jetzt haben wir offizielle Wissenschaftler, die dies tatsächlich tun und aufzeichnen.

Ivermectin, so erklärt Dr. Shoemaker, stoppt die Rouleaux-Bildung, d. h. es verhindert, dass sich die roten Blutkörperchen aufrollen und zu Röhren werden, die praktisch winzige Verstopfungen der Herz- und Lungengefäße darstellen. Wenn die Rouleaux-Formationen durch Ivermectin aufgelöst werden, nehmen die Schwierigkeiten beim Atmen ab. Es hilft auch bei den schwerwiegenderen Blutgerinnseln in größeren Gefäßen. „Es ist weltweit das einzige Medikament mit dem Fünf-Sterne-Gold-Standard für Wirksamkeit“, sagt Dr. Shoemaker. „Hydroxychloroquin hat eine viereinhalb-Sterne-Wirksamkeit. Es ist auch verdammt gut. Im Spätstadium von Covid ist es nicht ganz so gut. Das einzige Mittel, das Ihnen auf der Intensivstation garantiert schaden wird, ist Remdesivir. Es ist praktisch ein tödliches Medikament, wenn es Covid-Patienten verabreicht wird.

Allerdings ist Ivermectin in vielen Ländern – darunter Kanada – immer noch schwierig zu bekommen, da es auf mysteriöse Weise aus den Regalen entfernt wurde, als seine Wirksamkeit bekannt wurde. „Es gibt keine Verwirrung darüber, warum es so schwer zu beschaffen ist. Es ist schwierig, weil das College of Pharmacy und das College of Physicians and Surgeons sich dem gebeugt haben, was ihnen von Health Canada und der Public Health Agency of Canada befohlen wurde“, sagt Dr. Shoemaker. „Wir befinden uns hier im Hinterland. Sowohl Ivermectin als auch Hydroxychloroquin haben sich über 40 und 45 Jahre hinweg als absolut sicher für den menschlichen Gebrauch erwiesen. Beides sind wunderbare Medikamente. Das ist vor 2019 noch nie passiert. Selbst externe Agenturen hielten einen einzelnen Arzt davon ab, ein Medikament zu wählen, das bereits auf der medizinischen Liste der zugelassenen Medikamente für die Sicherheit steht. Hier ist etwas anderes im Gange. Das ist ganz sicher.“

Shedding

Für die Ungeimpften ist die Frage der Ausscheidung zunehmend verwirrend. Werden diejenigen, die sich gegen die experimentelle mRNA-Impfung entschieden haben, von denjenigen kontaminiert, die sich geimpft haben? Zu diesem Thema hat es viele Diskussionen gegeben.

Dr. Shoemaker zieht es vor, das Wort Ausscheidung zu verwenden. Dies ist ein Begriff, der früher bei Krebspatienten und Chemotherapie verwendet wurde, wobei den Familienmitgliedern geraten wurde, in den ersten 48 Stunden nach der Behandlung Vorsichtsmaßnahmen in der Nähe der Patienten zu treffen. „Wir wissen, dass Chemikalien auf subtile Weise aus dem Körper, dem Atem, dem Urin usw. ausströmen können. Könnte Spike-Protein also das Gleiche tun? Ja, das könnte es.“

Spike-Protein

Dr. Shoemaker sieht dies jedoch nicht als große Gefahr an. „Meiner Meinung nach ist es die am wenigsten gefährliche Art, Spike-Protein ausgesetzt zu sein“, sagt er. „Eine etwas schwerwiegendere Möglichkeit, dem Spike-Protein ausgesetzt zu sein, ist eine echte, massive Coronavirus-Infektion.

Die schwerwiegendste Art, mit Spike-Proteinen in Kontakt zu kommen, besteht darin, sich 40.000 Milliarden Spikes in die Schulter injizieren zu lassen. Und deshalb muss unsere Botschaft an alle lauten, dass es jetzt an der Zeit ist, die Impfungen zu stoppen.“

Aber was ist mit den Schäden, die das Spike-Protein im Körper anrichtet? Es zielt auf die am meisten gefährdeten Bereiche ab. „Die drei Bereiche, in die sie (die Spike-Proteine) am leichtesten gelangen, sind das Immunsystem über die Milz und das Knochenmark, das Eierstocksystem und das Gehirnsystem. Es kann natürlich auch in das Herz gelangen und eine Myokarditis verursachen“, sagt Dr. Shoemaker. „Wir vererben also die Fruchtbarkeit, wir beeinträchtigen unsere Immunität und unsere Chance auf eine normale Lebenserwartung, und wir beeinträchtigen unsere kognitiven Fähigkeiten, die Art und Weise, wie wir normale, ethisch denkende, kohärente Menschen sein können.“

Für die unmittelbare Zukunft geht Dr. Shoemaker davon aus, dass sich die Virusinfektionen innerhalb von drei bis vier Monaten auf ein normales Maß zurückbilden werden. Und wenn es den kanadischen Regierungsbehörden wirklich darum geht, Leben zu retten, würde er es auch begrüßen, wenn Ivermectin als rezeptfreies Medikament in den Apotheken erhältlich wäre. „Diejenigen von uns, die auf der Seite der Wissenschaft stehen, diejenigen von uns, die bereit waren, alle Seiten zu betrachten, uns geht es darum, kanadische Leben zu retten“, sagt er.