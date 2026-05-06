18 schockierende Fakten, die beweisen, dass es um die US-Wirtschaft weit schlechter steht, als die meisten Menschen glauben

Verfasst von Michael Snyder über den Blog „The Economic Collapse“,

Die Wirtschaft ist seit mehreren Jahren in Folge das Thema Nummer eins für die Wähler in den USA, und das nicht, weil die Lage gut ist.

Das Verbrauchervertrauen ist auf einem Allzeittief, die Inflation beginnt erneut zu steigen, im ganzen Land werden Massenentlassungen durchgeführt, und die Zahl der säumigen Kreditnehmer und Zwangsvollstreckungen steigt rasant. Niemand kann irgendeine der Tatsachen bestreiten, die ich gleich mit euch teilen werde. Wir haben ein gewaltiges wirtschaftliches Chaos am Hals, und nun droht die Krise im Nahen Osten, das gesamte globale Wirtschaftssystem in den kommenden Monaten ins Chaos zu stürzen. Mit anderen Worten: Die Bedingungen sind jetzt nicht gut, und die Aussichten für die Zukunft sind überhaupt nicht vielversprechend.

Die folgenden 18 schockierenden Fakten beweisen, dass es um die US-Wirtschaft weit schlechter steht, als die meisten Menschen glauben …

1 Das Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten ist auf ein nie dagewesenes Allzeittief gefallen …

Das Verbrauchervertrauen ist im April auf ein Rekordtief gefallen, da die Ängste vor steigenden Energiepreisen und den breiteren Auswirkungen des Iran-Krieges zunahmen, so eine Umfrage der University of Michigan vom Freitag.



Der wichtigste Index für das Verbrauchervertrauen der Universität stürzte auf 47,6 Punkte ab, ein Rückgang von 10,7 % gegenüber der März-Umfrage und der niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch die Indizes für die aktuelle Lage und die Erwartungen verzeichneten zweistellige monatliche Rückgänge.

2 Die Zahl der säumigen Studentendarlehen ist auf ein nie dagewesenes Niveau explodiert …

Die Zahl der säumigen Studentendarlehen ist auf etwa 25 Prozent der Kreditnehmer gestiegen, die im ersten Jahr der derzeitigen Trump-Administration Zahlungen leisten mussten, so eine neue Analyse.



Forscher der Century Foundation und von Protect Borrowers erklärten, der starke Anstieg der ausgefallenen Zahlungen, der fast das Dreifache des Satzes vor der Corona-Pandemie betrage, habe Millionen von Menschen in das Risiko des Zahlungsausfalls gedrängt und ihre Kreditwürdigkeit verschlechtert. Sie warnten vor breiteren finanziellen Auswirkungen auf Haushalte und Hochschulen, die mit höheren Nichtzahlungsraten konfrontiert seien.

3 Die monatlichen Kosten für den Besitz eines Eigenheims sind auf absurde Höhen gestiegen …

Insgesamt ist die monatliche Medianbelastung für einen Eigenheimbesitzer – einschließlich Hypothekenzins und -tilgung, Grundsteuern, Hausratversicherung und geschätzte Instandhaltungskosten – auf mehr als 2.800 Dollar gestiegen, ein atemberaubender Anstieg von 72 % gegenüber 1.635 Dollar vor sechs Jahren.

4 Die Zahl der Zwangsvollstreckungsanträge war 2025 deutlich höher, und bisher liegen wir 2026 um 26 % über dem Vorjahresniveau …

Eine neue Welle von Zwangsvollstreckungen rollt über die Vereinigten Staaten hinweg. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 waren mehr als 118.000 Häuser von der Krise betroffen.



Das ist ein düsteres Omen – mit Anklängen an die Zeit vor der Großen Rezession von 2008 –, dass der finanzielle Druck auf Tausende von Familien zunimmt.



Neue Daten von Attom zeigen, dass 118.727 Immobilien im ersten Quartal von einer Zwangsvollstreckung betroffen waren – ein Anstieg von 26 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

5 Die Zahl der Amerikaner, die ihre Kreditkartenrechnungen nicht jeden Monat vollständig bezahlen können, hat einen neuen Rekordwert erreicht …

Mehr als 111 Millionen Menschen konnten Ende letzten Jahres ihre monatlichen Kreditkartenrechnungen nicht vollständig bezahlen, so neue Schätzungen von Verbraucherschützern. Das seien etwa 2 Millionen mehr Menschen, die nicht vollständig zahlen könnten, als Ende 2024, so die Experten.



Diese Karteninhaber schulden den Banken nun mehr als eine Billion Dollar – und die meisten nähern sich laut Forschern der Century Foundation, einem progressiven Thinktank, und Protect Borrowers, einer gemeinnützigen Gruppe, die sich für Kreditnehmer einsetzt, dem Limit ihrer Kreditlinien.

6 Während die Lebenshaltungskosten in die Höhe schnellen, heben die Menschen in verzweifelten Versuchen, über die Runden zu kommen, so viel Geld wie nie zuvor von ihren 401(k)-Konten ab …

Immer mehr Amerikaner greifen wegen finanzieller Notfälle auf ihre Altersvorsorge zurück.



Im letzten Jahr mussten 6 % der Arbeitnehmer in von der Vanguard Group verwalteten 401(k)-Plänen eine Notfallauszahlung vornehmen, so viele wie nie zuvor. Das ist ein Anstieg gegenüber 4,8 % im Jahr 2024 und einem Durchschnitt von etwa 2 % vor der Pandemie, so Vanguard.

7 Die Lebensmittelpreise steigen weiter an, und der Kaffeepreis hat sich seit 2019 mehr als verdoppelt …

Ein Warenkorb mit 16 Lebensmitteln, bestehend aus Grundnahrungsmitteln wie Eiern, Brot und Fleisch – kein Trüffelkäse in unserem Einkaufswagen –, war im März im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 fast 43 % teurer.



Einige wenige Kategorien sind für den Anstieg verantwortlich: Die Kaffeepreise haben sich seit der Pandemie mehr als verdoppelt, während die Rindfleischpreise in letzter Zeit stark gestiegen sind.

8 Zum ersten Mal überhaupt ist der Preis für ein Pfund Rinderhackfleisch in vielen Teilen des Landes höher als der bundesstaatliche Mindestlohn …(pro Stunde)

Der Preis für ein Pfund Rinderhackfleisch hat eine wichtige Schwelle überschritten. Je nachdem, wo man einkauft, kostet dieses Grundnahrungsmittel wahrscheinlich mehr als der bundesstaatliche Mindestlohn.



Money analysierte die Rinderhackfleischpreise bei sieben der beliebtesten Supermarktketten in den USA und stellte fest, dass ein Pfund des typischen Rinderhackfleischs mit 20 % Fettgehalt zwischen 6,49 und 8,96 Dollar kostet. Biologische, grasgefütterte und magerere Sorten kosten in der Regel viel mehr.



Auf der anderen Seite liegt der bundesstaatliche Mindestlohn bei 7,25 Dollar pro Stunde.

9 Die Federal Reserve teilt uns mit, dass Ende 2025 42,5 Prozent der frischgebackenen Hochschulabsolventen unterbeschäftigt waren …

In der Vergangenheit fanden Hochschulabsolventen tendenziell schneller einen Job und hatten eine niedrigere Arbeitslosenquote als Arbeitnehmer ohne Studienabschluss. Aber aktuelle Daten deuten darauf hin, dass es jetzt schwieriger ist, nach dem Abschluss einen Job zu finden, der zu den eigenen Fähigkeiten passt.



Laut der Federal Reserve Bank of New York sind 42,5 % der frischgebackenen Hochschulabsolventen (im Alter von 22 bis 27 Jahren mit einem Bachelor-Abschluss oder höher) im Dezember 2025 unterbeschäftigt – die höchste Rate seit Oktober 2020. Unterbeschäftigung bedeutet, dass man in einer Rolle arbeitet, die die eigenen Fähigkeiten nicht ausreichend nutzt, normalerweise zu einem niedrigeren Lohn oder in Teilzeit.

10 Nach wie vor sehen wir, wie Einzelhändler im ganzen Land in atemberaubendem Tempo Filialen schließen. So hat Grocery Outlet beispielsweise angekündigt, 36 Filialen dauerhaft zu schließen …

Grocery Outlet – der in Kalifornien ansässige Einzelhändler, der für den Verkauf von Produkten mit starken Rabatten bekannt ist – wird im Rahmen eines umfassenden Umstrukturierungsplans zur Steigerung der Rentabilität 36 Filialen im ganzen Land schließen.



Das Unternehmen gab diesen Schritt bekannt, als es seine jüngsten Finanzergebnisse vorlegte, und erklärte, es habe eine „strategische, finanzielle und betriebliche Analyse“ seines gesamten Filialnetzes durchgeführt.

11 Um nicht nachzustehen, hat Papa John’s angekündigt, etwa 300 Restaurants zu schließen …

Die Pizza-Kette Papa John’s plant, bis Ende nächsten Jahres Hunderte von unrentablen Restaurants in Nordamerika zu schließen.



„Wir haben etwa 300 leistungsschwache Restaurants in Nordamerika identifiziert, die entweder nicht den Markenerwartungen entsprechen oder keinen klaren Weg zu einer nachhaltigen finanziellen Verbesserung haben, sowie Standorte, an denen wir Umsätze effektiv auf ein nahe gelegenes Restaurant übertragen können“, sagte Ravi Thanawala, Finanzvorstand von Papa John’s, letzte Woche während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals.

12 Eine unserer „Too big to fail“-Banken hat beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, etwa 2.500 Stellen zu streichen …

Morgan Stanley baut etwa 3 % seiner weltweiten Belegschaft ab – etwa 2.500 Arbeitsplätze – in seinen wichtigsten Geschäftsbereichen. Der Wall Street-Riese richtet seine Prioritäten neu aus, während er ein Rekordjahr bei den Gewinnen verzeichnet, so mit der Angelegenheit vertraute Quellen der Post.



Die Kürzungen treffen die Bereiche Investmentbanking, Handel und Vermögensverwaltung des von Ted Pick geführten Kreditgebers, so die mit der Situation vertrauten Personen.

13 EBay wird eine weitere Entlassungsrunde durchführen. Dieses Mal werden etwa 800 Mitarbeiter entlassen …

eBay wird etwa 800 Stellen streichen, das sind 6 % seiner Belegschaft, in der jüngsten Entlassungsrunde bei dem E-Commerce-Unternehmen.



„Wir ergreifen Maßnahmen, um in unser gesamtes Unternehmen zu reinvestieren und unsere Struktur an unsere strategischen Prioritäten anzupassen, was bestimmte Rollen in unserer Belegschaft betreffen wird“, sagte ein eBay-Sprecher in einer Erklärung. „Wir sind dankbar für die Beiträge der betroffenen Mitarbeiter und engagieren uns dafür, sie mit Fürsorge und Respekt zu unterstützen.“

14 Einst ging es Wendy’s großartig, aber im Jahr 2026 wird das Unternehmen Hunderte von Filialen dauerhaft schließen …

Die Fast-Food-Kette Wendy’s wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 5 % bis 6 % ihrer Filialen im ganzen Land schließen, als Teil eines laufenden Verkleinerungsplans. Der kommissarische CEO Ken Cook sagte Investoren in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals am 7. November erstmals, dass das Unternehmen einen „mittleren einstelligen Prozentsatz“ seiner fast 6.000 Filialen im ganzen Land schließen werde.

15 Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, will offenbar in naher Zukunft fast 8.000 Mitarbeiter entlassen …

Meta bereitet sich darauf vor, bereits im nächsten Monat Tausende von Arbeitsplätzen zu streichen, wobei später im Jahr tiefere Einschnitte erwartet werden, so ein Bericht.



Der Technologieriese beabsichtigt, etwa 10 % seiner weltweiten Belegschaft – oder fast 8.000 Mitarbeiter – in einer ersten Kürzungsrunde am 20. Mai zu entlassen, so Quellen von Reuters.



Das Unternehmen plant auch zusätzliche Entlassungen in der zweiten Jahreshälfte, obwohl Details wie Zeitpunkt und Umfang unklar bleiben, so der Bericht.

16 Von Küste zu Küste wurde Tausenden von Mitarbeitern in der Lieferkette in den letzten Wochen gesagt, sie sollen sich auf die Straße begeben …

Eine Welle von Entlassungen in den US-Lieferketten – von EV-Batteriefabriken und Autoteilewerken bis hin zu Lagerhäusern und Bahnterminals – hat in den letzten Wochen fast 4.000 Arbeiter getroffen, so Unternehmensankündigungen und WARN-Meldungen in mehreren Bundesstaaten.



Aktuelle WARN-Meldungen und Unternehmensankündigungen zeigen Stellenstreichungen bei mindestens einem Dutzend Unternehmen in Bundesstaaten wie Kalifornien, Georgia, Tennessee, Texas, Ohio, South Carolina, Pennsylvania und Alabama.



Die größten Entlassungen in der jüngsten Welle kommen aus der Automobil- und Industriezuliefererkette. SK Battery America entließ 958 Arbeiter – etwa 37 % seiner Belegschaft – in seiner Elektrofahrzeug-Batteriefabrik in Commerce, Georgia, mit der Begründung, dass sich die EV-Nachfrage ändere, da die Autohersteller ihre Produktionspläne überdenken.

17 Laut Newsweek haben die folgenden Unternehmen alle im Monat April Entlassungen angekündigt …

Blue Shield of California

Zenith Logistics

Perdue Foods

ERN Services

Boston Electrometallurgical Corporation

First Brands Group

GEODIS

MicroVision

IPIC Theaters

Goulet Trucking

CJ Logistics

L3Harris

Supernal

Heritage Bank of Commerce

Angel City Brewery

VCA Bay Area Veterinary Specialists

Monroe Operations

Meteor Creative

Viskon-Aire Corporation

C3.ai

Safari West

Main Street Sports Group Cincinnati

Raley’s

Koppers

Wells Fargo

Lucid Group

Hornblower Cruises and Events

Charles River Laboratories

Wescom Financial

Bluum USA

CHS Northwest

Catalent

Liberty Dental Plan

GXO Logistics

18 Die gesamten nicht gedeckten Verpflichtungen der US-Regierung haben nun die schwindelerregende Summe von 130,12 Billionen Dollar erreicht …

Am 17. März 2026 veröffentlichte das US-Finanzministerium still und leise den Finanzbericht der Bundesregierung für das Geschäftsjahr 2025. In seinen Tabellen verbirgt sich eine Zahl, die unsere nationale Diskussion dominieren sollte – es aber nicht tut: Die gesamten Bundesverpflichtungen belaufen sich nun auf 130,12 Billionen Dollar.



Diese Zahl ist kein Rundungsfehler oder ein politisches Schlagwort. Sie leitet sich aus der eigenen Buchführung der Regierung ab – einer Kombination aus der ausgewiesenen negativen Nettoposition (die hauptsächlich durch die verzinsliche Verschuldung bedingt ist) mit dem Barwert der projizierten Defizite in den großen Sozialversicherungsprogrammen. Doch die öffentliche Debatte dreht sich weiterhin fast ausschließlich um den viel kleineren Betrag der ausstehenden Treasury-Wertpapiere.

Es gibt keine Möglichkeit, die Fakten, die ich gerade mit euch geteilt habe, so zu beschönigen, dass sie gut aussehen.

Wenn die Bedingungen jetzt also schon so schlecht sind, wie wird es dann in sechs Monaten aussehen, wenn die Straße von Hormus immer noch geschlossen ist?

Wir befinden uns wirklich in einem beispiellosen Gebiet, und die Wahrheit ist, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen in den kommenden Monaten leicht noch erheblich verschlechtern könnten.

Michael’s neues Buch mit dem Titel „10 Prophetic Events That Are Coming Next“ ist als Taschenbuch und für den Kindle auf Amazon.com erhältlich, und du kannst seinen Substack-Newsletter unter michaeltsnyder.substack.com abonnieren.