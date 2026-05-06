Der Kongress prüft MKUltra erneut und nimmt die CIA-Gedankenkontrolle ins Visier

Von Tyler Durden

Verfasst von Steve Watson auf Modernity.news,

Das MKUltra-Programm der CIA, eines der beunruhigendsten Kapitel in der Geschichte der amerikanischen Geheimdienste, weigert sich, in Vergessenheit zu geraten.

Eine für den 13. Mai angesetzte Anhörung im Kongress rückt die jahrzehntealten Experimente der Behörde erneut ins Rampenlicht und wirft neue Fragen hinsichtlich der Geheimhaltung durch die Regierung, ethischer Grenzen und des Schutzes individueller Freiheiten vor unkontrollierter Macht auf.

Die Abgeordnete Anna Paulina Luna aus Florida kündigte an, dass die Task Force zur Freigabe von Staatsgeheimnissen das Programm aus der Zeit des Kalten Krieges untersuchen werde. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund kürzlich aufgetauchter Dokumente und anhaltender Behauptungen rund um den Tod eines an der Arbeit beteiligten Schlüsselwissenschaftlers.

Hearing on May 13. MK Ultra. House Oversight Taskforce. pic.twitter.com/0Sz4filfXi — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) April 29, 2026

Übersetzung von „X“: Verhandlung am 13. Mai. MK Ultra. Hausaufsichtsstaskforce.

Was als Suche nach Mitteln zur Gedankenkontrolle in einer Zeit angespannter globaler Rivalitäten begann, hat ein Erbe des Misstrauens hinterlassen, das das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Geheimdienste nach wie vor auf die Probe stellt.

Das Projekt MKUltra lief hauptsächlich von 1953 bis 1964 unter der Leitung des „Office of Technical Services“ der CIA. Es umfasste 144 Teilprojekte, in denen Drogen, Hypnose, Isolation, sensorische Deprivation und psychologische Techniken untersucht wurden, die darauf abzielten, menschliches Verhalten für Verhöre und andere Zwecke zu manipulieren.

Die Behörde testete diese Methoden an ahnungslosen Probanden – darunter Kriminelle, psychisch Kranke, Drogenabhängige, Soldaten der Armee und normale Bürger –, oft ohne deren Einwilligung oder Wissen.

Ein internes Dokument aus dem Jahr 1956 erwog sogar die Erprobung von Substanzen an Ausländern, kam jedoch letztlich zu dem Schluss, dass „die Tests an ahnungslosen US-Bürgern fortgesetzt werden müssen“. Die meisten Unterlagen wurden 1973 auf Anordnung hochrangiger CIA-Beamter vernichtet.

Die Existenz des Programms wurde erst 1975 durch Untersuchungen des Church-Ausschusses und der Rockefeller-Kommission öffentlich bekannt, was weitreichende Empörung auslöste und zu einer neuen parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienstaktivitäten führte.

Das National Security Archive fasste später das Ausmaß der Misshandlungen gegen „Probanden, oft US-Bürger, die häufig keine Ahnung hatten, was mit ihnen gemacht wurde“ zusammen.

Ein Fall, der weiterhin Skepsis schürt, betrifft Dr. Frank Olson, einen Wissenschaftler für biologische Kriegsführung. Am 19. November 1953 war Olson einer von mindestens acht Männern, denen während eines CIA-Treffens heimlich LSD verabreicht wurde. Neun Tage später stürzte er aus dem 13. Stock eines New Yorker Hotelzimmers. Der Tod wurde offiziell als Selbstmord eingestuft, doch Familienangehörige und andere vermuten seit langem ein Verbrechen.

Olson soll in den Tagen nach der Verabreichung paranoid geworden sein, aufgehört zu essen und persönliche Gegenstände weggeworfen haben. Sein Neffe, Paul Vidich, hat sich offen zu den Verdächtigungen der Familie geäußert. Vidich erklärte: „Aus dem Fenster geworfen zu werden, war eine sehr bequeme Methode, um ein Risiko für die nationale Sicherheit zu beseitigen. Zusammenfassend ist meine Ansicht: Er wurde ermordet.“

Olson hatte Berichten zufolge moralische Bedenken hinsichtlich der Art der Arbeit entwickelt, was die Befürchtung aufkommen ließ, er könnte als Belastung angesehen worden sein.

Der Gangster James „Whitey“ Bulger, der 1957 während seiner Haft in Atlanta MKUltra-Experimenten unterzogen wurde, beschrieb die erschütternden Auswirkungen später mit eigenen Worten: „Völliger Appetitverlust. Halluzinationen. Der Raum veränderte seine Form. Stundenlange Paranoia und Gewalttätigkeit.“

Der Kongressabgeordnete aus Tennessee, Tim Burchett, äußerte kürzlich umfassendere Zweifel an den offiziellen Darstellungen des Programms. Er sagte: „Ich komme einfach auf das gesamte Konzept von MKUltra zurück. Sie entführten Menschen und verabreichten ihnen LSD oder andere bewusstseinsverändernde Drogen. Sie versuchten, ihre Erinnerungen zu löschen. Sie wurden vor Gericht verklagt. Dann behaupteten sie, es habe das Programm nie gegeben. 1975 ordneten sie die Vernichtung der Unterlagen an und gaben später zu, dass es das Programm gegeben habe, aber nicht mehr existiere. Welchen Lügen sollen wir nun glauben?“

Ein CIA-Sprecher ging zuvor auf die Geschichte des Programms ein und erklärte: „Das MKULTRA-Programm lief von 1953 bis 1963, als der Mangel an produktiven Ergebnissen und ethische Bedenken hinsichtlich Tests an ahnungslosen Personen zu seiner Einstellung führten. Die CIA bekennt sich zu Transparenz in Bezug auf dieses Kapitel ihrer Geschichte, unter anderem durch die Freigabe von Informationen zu den Programmen und deren Veröffentlichung auf CIA.gov.“

Mehr als 1.200 Seiten an entsprechenden Dokumenten wurden 2025 vom National Security Archive veröffentlicht, was die öffentlichen Aufzeichnungen ergänzte und neues Interesse im Kongress weckte.

Halten sich die Nachwirkungen von MKUltra bis heute?

Offiziell endete das Programm vor über sechs Jahrzehnten. Doch die weitreichende Vernichtung von Unterlagen im Jahr 1973 – vor der vollständigen Offenlegung – hat Lücken hinterlassen, die weiterhin Skepsis hervorrufen.

Einige Forscher und Beobachter argumentieren, dass das Muster aus anfänglicher Leugnung, gefolgt von teilweisen Eingeständnissen, berechtigte Fragen aufwirft, ob sich ähnliche Verhaltensforschung oder Einflussoperationen unter anderen Namen oder Klassifizierungen weiterentwickelt haben könnten.

Zwar gibt es keine konkreten Beweise für laufende Programme, die mit MKUltra identisch sind, doch der historische Präzedenzfall der Geheimhaltung in Verbindung mit rasanten Fortschritten in der Überwachungstechnologie, den Neurowissenschaften und der datengestützten Verhaltensmanipulation hat einige zu der Vermutung veranlasst, dass die zugrunde liegenden Ziele, den menschlichen Geist zu verstehen und zu beeinflussen, nicht vollständig aufgegeben wurden.

Eine vollständige Freigabe der Akten, so argumentieren sie, bleibt der einzige Weg, um dieses Kapitel endgültig abzuschließen – oder etwaige unvollendete Kapitel aufzudecken.

Die bevorstehende Anhörung stellt einen seltenen Moment der Rechenschaftspflicht dar. In einer Zeit, in der die Fähigkeiten der Geheimdienste von Tag zu Tag ausgefeilter werden, dient die Gewährleistung einer gründlichen Untersuchung vergangener Missbräuche als unverzichtbare Sicherheitsvorkehrung.

***