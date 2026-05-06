Die USA spionieren den Vatikan aus

von Ken Klippenstein

Als Trump Papst Leo als „schrecklich für die Außenpolitik“ bezeichnete, verstand die US-Geheimdienstgemeinschaft die Äußerungen des Präsidenten als Anweisung, die Spionage gegen den Vatikan zu priorisieren.

Das tut sie laut meinen Quellen seit Jahren. Die CIA verfügt über menschliche Informanten innerhalb der Bürokratie des Heiligen Stuhls. NSA und CIA versuchen, Telekommunikation, E-Mails und Textnachrichten abzufangen. Das FBI untersucht Verbrechen, die gegen den Vatikan oder vom Vatikan begangen werden. Das Außenministerium verfolgt genau die diplomatischen und politischen Vorgänge des Papstes. Alle diese Behörden stehen zudem mit den eigenen außenpolitischen, geheimdienstlichen und strafverfolgenden Organen des Vatikans in Kontakt.

„Papst Leo ist SCHWACH bei Kriminalität und schrecklich für die Außenpolitik“, schrieb Trump am 12. April in einem Social-Media-Beitrag. Trump nannte mehrere konkrete außenpolitische Beschwerden, darunter die Kritik des Papstes am Irankrieg sowie an der Entführung des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro. Trump sagte:

„Ich will keinen Papst, der denkt, es sei okay, wenn Iran eine Atomwaffe hat. Ich will keinen Papst, der denkt, es sei schrecklich, dass Amerika Venezuela angegriffen hat, ein Land, das riesige Mengen Drogen in die Vereinigten Staaten schickte und noch schlimmer seine Gefängnisse – einschließlich Mörder, Drogendealer und Killer – in unser Land entleerte. Und ich will keinen Papst, der den Präsidenten der Vereinigten Staaten kritisiert …“

Spannungen zwischen dem Vatikan und dem Weißen Haus sind nichts Neues, doch historisch fanden sie meist über Stellvertreter, politische Erklärungen oder demonstratives Schweigen statt. Trumps öffentlicher Angriff auf Papst Leo stellte den amerikanischstämmigen Kopf der römisch-katholischen Kirche als Bedrohung für US-Interessen dar – eine beispiellose Einstufung.

Mein erster Hinweis auf das Interesse der Regierung war eine aktuelle Stellenausschreibung von SOS International, einem großen Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Reston, Virginia. Gesucht wird ein Italienischsprecher für einen ungenannten „US-Regierungskunden“, der Social-Media-Monitoring, Übersetzungen und aktuelle Lagebeobachtung zu Themenbereichen einschließlich „Religion“ leisten soll.

Es ist eine recht harmlose Ausschreibung, und obwohl keine Sicherheitsfreigabe verlangt wird, wird als bevorzugte Qualifikation „Erfahrung in der Unterstützung der Nachrichtendienste“ genannt.

Das brachte mich zum Nachdenken: Wie genau spionieren die USA den Papst und den Vatikan aus? Nach meinen Recherchen zeigt sich das Bild einer langjährigen und stillschweigend umfangreichen Beziehung zwischen dem US-Sicherheitsapparat und dem Vatikan. Sie umfasst echte diplomatische, strafverfolgerische und sogar cybersicherheitsbezogene Zusammenarbeit – die zugleich echte Kooperation und praktische Tarnung für Geheimdienstgewinnung ist.

FBI-Dokumente, die ich erhalten habe, zeigen, dass die erste Trump-Regierung ihre Zusammenarbeit mit italienischen Geheimdiensten und vatikanischen Beamten bei Cybersicherheit, Wirtschaftskriminalität, Menschenhandel, Kunstdiebstahl und anderen Themen ausbauen wollte. Ein besonderes Projekt sollte dem Vatikan helfen, Cyberangriffe auf seine Netzwerke aktiv abzuwehren. Das FBI liefert dem Papst bei Reisen außerdem regelmäßig Bedrohungsinformationen – wobei unklar ist, ob diese Kooperation noch besteht.

Die CIA ist in der US-Botschaft beim Vatikan vertreten und versucht seit Jahren, die vatikanische Regierung sowie den diplomatischen Dienst zu durchdringen – oder hat dies bereits getan. Die NSA fängt vatikanische Kommunikation ab, eigenständig sowie über einen gemeinsamen NSA/CIA-Dienst namens „Special Collection Service“.

Das Außenministerium unterhält laut einem weiteren Dokument, das ich geprüft habe, einen täglichen Vatikan-Nachrichtenüberblick, der weltweit an Diplomaten verteilt wird. Im Bureau of Intelligence and Research arbeiten Analysten, die geheime Lageeinschätzungen zu vatikanischen Angelegenheiten erstellen – eine Funktion, die angesichts des aktuellen Klimas wohl kaum reduziert wird.

Sogar das US-Militär führt einen eigenen Sprachcode für den Vatikan. „QLE“ steht für Kirchliches Latein – den bevorzugten liturgischen Sprachstil des Vatikans – im Unterschied zu klassischem Latein („LAT“), das vor allem für historische und juristische Dokumente verwendet wird. Ein kleines Detail, aber ein aufschlussreiches: Der Sicherheitsstaat arbeitet gründlich – und beim Vatikan schon lange.

Trumps Attacke auf Papst Leo hat diese Überwachungsmaschinerie nicht geschaffen – sie hat sie nur in eine neue Richtung gelenkt, indem Papst Leo selbst (übrigens US-Bürger) als Bedrohung für Amerika dargestellt wurde. Geheimdienstbeschaffung ist selten ein Schalter, der umgelegt wird; eher ein Regler, der hoch- oder heruntergedreht wird – je nachdem, worauf sich Washington konzentrieren will. Auch wenn es keine formelle Priorität ist, hat Trump klargemacht, dass er Informationen über Leo will – und kompromittierendes Material, falls vorhanden.

Es gibt außerdem eine geopolitische Dimension. Papst Leo ist zu einer der wenigen globalen Figuren geworden, die bereit sind, die Trump-Regierung öffentlich an mehreren Fronten zugleich herauszufordern – beim Iran-Konflikt, bei Einwanderungspolitik, Venezuela sowie Fragen von Ethik und Kultur. Dadurch erscheint er in Washington nicht nur als religiöser Führer, sondern als politischer Akteur mit globaler Plattform und moralischer Autorität, die mit vielen Staatschefs konkurriert.

Die Nachrichtendienste mögen privat murren, doch letztlich existieren sie, um den Präsidenten zu informieren – nicht nur, um für eigene Interessen Informationen zu sammeln. Niemand will derjenige sein, der Trump (oder J.D. Vance) erklären muss, dass die USA „darüber keinerlei Einblick haben“.

Der Vatikan wiederum ist nicht naiv. Der Heilige Stuhl verfügt über seinen eigenen Geheimdienstapparat – diskret, uralt in seinen Methoden und hochsensibel für politische Strömungen.

In einem ungewöhnlichen Schritt für einen Papst sprach Leo im vergangenen Dezember direkt zu Italiens führenden Geheimdienstvertretern. Er begann mit Dank für deren Bemühungen um die Sicherheit des Vatikans, wandte sich dann aber den Missbräuchen zu, die er beobachtet habe, darunter Erpressung.

„In mehreren Ländern“, sagte Leo, „ist die Kirche Opfer von Geheimdiensten, die zu niederträchtigen Zwecken handeln und ihre Freiheit unterdrücken.“

Er entwarf einen Rahmen dafür, wie legitime Geheimdienstarbeit aussehen müsse: dem Gemeinwohl angemessen, respektvoll gegenüber Privat- und Familienleben, Gewissensfreiheit und dem Recht auf ein faires Verfahren. Die Tätigkeit von Geheimdiensten müsse, so sagte er, „durch ordnungsgemäß verkündete und veröffentlichte Gesetze geregelt werden, der Kontrolle und Aufsicht der Justiz unterliegen, und ihre Haushalte müssen öffentlicher und transparenter Kontrolle unterliegen.“

Leo fuhr fort: „Strenge Wachsamkeit ist erforderlich, damit vertrauliche Informationen nicht dazu benutzt werden, Politiker, Journalisten oder andere Akteure der Zivilgesellschaft einzuschüchtern, zu manipulieren, zu erpressen oder zu diskreditieren. All dies gilt auch für den kirchlichen Bereich.“

Was wir also beobachten, ist nicht amerikanische Spionage gegen eine ahnungslose Institution. Es sind zwei sehr alte Akteure, die sich gegenseitig taxieren – der eine mit globaler moralischer Plattform, der andere mit einem weltumspannenden Signalaufklärungsapparat.

Nationale Sicherheit, wie ich gern betone, ist überall um uns herum. Sogar in den Kirchenbänken.