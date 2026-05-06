Totalitäre „technokratische Übernahme“ der US-Lebensmittelversorgung ist jetzt im Gange

US-Landwirtschaftsministerium schließt 300-Millionen-Dollar-Vertrag mit Palantir Technologies zur Sammlung und Analyse von Daten amerikanischer Landwirte.

Leo Hohmann

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Palantir Technologies, das Mega-Datenanalyseunternehmen, treibt seine Übernahme der US-Bundesregierung unter einer Regierung voran, die mehr als bereit ist, ihre Verantwortung an private, KI-basierte Technologieunternehmen auszulagern.

Palantir, benannt nach den allsehenden Augen mystischer Steine aus J.R.R. Tolkiens Roman „Der Herr der Ringe“, hat bereits Verträge mit 26 Bundesbehörden, darunter CIA, FBI, IRS, Kriegsministerium, Heimatschutz, Gesundheitsministerium usw.

Nun wurde dem Unternehmen ein weiterer Vertrag im Wert von 300 Millionen Dollar mit dem US-Landwirtschaftsministerium erteilt, um die Kontrolle über alle Datensätze im Zusammenhang mit der amerikanischen Lebensmittelversorgung zu übernehmen.

Obwohl bisher keine offizielle Ankündigung auf der USDA-Website veröffentlicht wurde, gab Palantir den 300-Millionen-Dollar-Deal vergangenen Mittwoch, dem 22. April, in einer Pressemitteilung bekannt.

„Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) und Palantir Technologies Inc. haben die Unterzeichnung einer Blanket Purchase Agreement (BPA) über 300 Millionen Dollar bekannt gegeben, um den National Farm Security Action Plan (NFSAP) zu unterstützen und die Art und Weise zu modernisieren, wie das USDA Dienstleistungen für Amerikas Landwirte erbringt.“

Palantirs Übernahme der Bundesregierung in den letzten anderthalb Jahren war atemberaubend, und dies ist nur der jüngste Dominostein, der gefallen ist.

Dies ist das Unternehmen, dessen erklärtes Ziel es ist, „die Kill Chain zu beschleunigen“ in Kriegen in der Ukraine, Gaza, Libanon und Iran. Nun, wie vom Ernährungsexperten Christian Westbrook bei The Unshadowed berichtet, wurde genau diesem Unternehmen buchstäblich „der Schlüssel zum Bauernhof“ übergeben. Dies ist nichts weniger als die technokratische Übernahme der Lebensmittelversorgung, sagt Westbrook im untenstehenden Videopodcast.

Diese neueste öffentlich-private Partnerschaft mag mit Begriffen wie nationale Sicherheit, Modernisierung und Bequemlichkeit für Landwirte beschönigt werden. Doch sie ist nichts anderes als der Ausverkauf amerikanischer Landwirte und Lebensmittelverbraucher an das vorrückende KI-System.

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„Amerika ist auf seine Landwirte angewiesen, und das USDA handelt schnell, um ihnen die Technologie bereitzustellen, die sie benötigen“, sagte Ali Monfre, Federal Engineering Lead bei Palantir. „Sie setzen neue Maßstäbe dafür, was der Staat für Landwirte leisten kann, und wir fühlen uns geehrt, daran mitzuwirken.“

„Amerikas Ackerland zu schützen heißt, Amerika selbst zu schützen. Diese Arbeit gibt dem USDA die notwendige Transparenz und Geschwindigkeit, um unsere Lebensmittelversorgung zu sichern“, sagte USDA-CIO Sam Berry. „Unsere Landwirte erhalten diese Nation am Leben, und moderne Werkzeuge helfen uns, sie präziser zu unterstützen.“

Trotz dieser PR-Kampagne bedeutet dieser Deal eine vollständige Übernahme der Lebensmittelversorgung durch einige der schlimmsten Menschen in Amerika – dieselben technofaschistischen Kontrollfanatiker, die bereits 26 andere Behörden übernommen haben. Diese milliardenschweren Technokraten träumen seit langem davon, dieses Ziel zu erreichen, und nun wurde ihnen offenbar die Krönung direkt von der Trump-Regierung überreicht: unsere Nahrung.

Im Juli letzten Jahres kündigten das USDA und Ministerin Brooke Rollins – in Zusammenarbeit mit Verteidigungsminister Pete Hegseth, Generalstaatsanwältin Pam Bondi und Heimatschutzministerin Kristi Noem – den National Farm Security Action Plan (NFSAP) an, um „unsere Lebensmittelversorgung zu sichern, kritische Infrastruktur zu stärken und die landwirtschaftliche Innovation der USA vor ausländischen Gegnern zu schützen“.

Damals ahnte kaum jemand, dass dieser Plan zur „Sicherung unserer Lebensmittelversorgung“ darauf hinauslaufen würde, sie einem der bösartigsten Unternehmen der Welt zu übergeben. Ein klassischer Fall von „den Bock zum Gärtner machen“.

Wie ein berühmter US-Diplomat einst sagte: Wer die Nahrung kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Palantir sitzt jetzt am Steuer.

Das ist nicht ohne historisches Vorbild. In den 1920er Jahren übten sowjetische Kommunisten eine ähnliche zentrale Kontrolle über landwirtschaftliche Betriebe im russisch-ukrainischen Gebiet aus. Dies geschah unter Stalins Reformen und führte zu einer der größten Hungersnöte der Weltgeschichte.

Heute, unter einer erstarkten westlichen Technokratie, übernehmen erneut Menschen ohne praktische Erfahrung in der Landwirtschaft die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung. Katastrophale Ergebnisse sind vorprogrammiert.

Schreib es dir auf: Bis zum nächsten Herbst und Winter werden wir weltweit Lebensmittelknappheit erleben wie nie zuvor. Auch Amerika wird nicht verschont bleiben.

Zentrale Kontrolle über die Lebensmittelversorgung endet immer im Desaster. Und wenn diese Planung in die Hände eines Unternehmens wie Palantir gelegt wird, wie soll es anders ausgehen?

Palantir wird nun Daten von jedem Bauernhof erhalten – was angebaut wurde, warum, wie viel pro Hektar produziert wurde usw. All diese Informationen werden vom USDA an Palantir übertragen, das Einfluss darauf haben wird, wie landwirtschaftliche Entscheidungen künftig getroffen werden.

„Sie werden jetzt eine Echtzeitansicht der Lebensmittelproduktion haben, was Insiderhandel mit Rohstoffen fördern wird“, sagte Westbrook. „Das gibt ihnen die totale Echtzeit-Transparenz über unser Lebensmittelsystem, die sie seit den Anfängen der Technokratie in den 1930er Jahren angestrebt haben.“

Westbrook verwies darauf, dass Palantir-Mitgründer und CEO Alex Karp einmal sagte: „Ich brauche mehr Daten, damit meine Feinde verängstigt aufwachen.“

Dieses technokratische Kontrollsystem ist zum Scheitern verurteilt – aber nicht, bevor die Arbeiter- und Mittelschicht einen hohen Preis zahlen müssen, in Form steigender Lebensmittelpreise und weniger gesunder Produkte im Handel.

Westbrook empfiehlt Amerikanern und westlichen Bürgern, Gemüsegärten anzulegen, Hühner zu halten und alles zu tun, um ihre Abhängigkeit von kommerzieller Landwirtschaft zu reduzieren.

Ich würde sagen, das ist ein guter Rat.

In seinem Artikel vom 10. Juni 2025 mit dem Titel „Palantirs allsehendes Auge: Inländische Überwachung und der Preis der Sicherheit“ schreibt Dr. Erman Akıllı: