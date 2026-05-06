S&P schlägt Alarm: Selbst nach Öffnung von Hormus droht Energiekrise bis 2027

Eine aktuelle Analyse von S&P Global, aufgegriffen unter anderem von der New York Post, zeichnet ein Szenario, das weit über kurzfristige Marktverwerfungen hinausgeht. Selbst wenn die Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet wird, könnte es Monate dauern, bis die Energieversorgung wieder stabil läuft – mit möglichen Folgen bis weit ins Jahr 2027.

Der trügerische Moment der „Entspannung“

Die zentrale Annahme vieler Beobachter lautet: Sobald Hormus wieder frei ist, normalisiert sich der Markt. Genau dieses Narrativ stellt die Analyse infrage.

Denn laut den vorliegenden Einschätzungen beginnt die eigentliche Krise erst nach der Wiederöffnung.

Ölförderung ist kein Lichtschalter. Wird sie unterbrochen, lassen sich komplexe Förderanlagen, Pipelines und Exportketten nicht einfach wieder hochfahren. Selbst im günstigsten Fall sprechen Experten von einem Zeitraum von mindestens sieben Monaten, bis die Produktion wieder auf Vorkrisenniveau liegt.

Ein System am Limit

Die Warnung ist deutlich:

Je länger die Unterbrechung anhält, desto tiefer greifen die strukturellen Schäden.

Förderanlagen können beschädigt oder überflutet werden

Wartungsketten brechen zusammen

Fachpersonal fällt aus oder wird verlagert

Transportlogistik gerät dauerhaft aus dem Takt

Das bedeutet: Selbst nach einem politischen „Durchbruch“ bleibt die physische Realität bestehen – und die braucht Zeit.

Die stille Eskalation

Während Schlagzeilen sich auf militärische Entwicklungen konzentrieren, spielt sich im Hintergrund eine zweite Krise ab: die langsame Erosion der globalen Energie-Infrastruktur.

Ein Ausfall zentraler Förderregionen im Nahen Osten trifft auf eine Welt, die kaum noch Puffer hat. Strategische Reserven sind begrenzt, alternative Lieferketten bereits ausgelastet.

Die Folge:

Preisschocks, Versorgungsengpässe und eine Kettenreaktion in Industrie und Landwirtschaft.

Warum sich die Krise bis 2027 ziehen könnte

Die besonders brisante Aussage der Analyse liegt nicht in den sieben Monaten – sondern in dem, was danach kommt.

Sollten Schäden an Infrastruktur, Transportwegen oder politischen Strukturen bestehen bleiben, könnte sich die Erholung über Jahre hinziehen. In diesem Szenario wäre eine anhaltende Energiekrise bis 2027 keine Ausnahme, sondern eine logische Folge.

Das würde bedeuten:

dauerhaft hohe Energiepreise

Produktionsrückgänge in energieintensiven Branchen

steigende Kosten für Lebensmittel und Transport

zunehmender Druck auf politische Systeme

Fazit: Die Illusion der schnellen Rückkehr

Die Analyse von S&P Global stellt eine unbequeme Realität in den Raum:

Eine Öffnung der Straße von Hormus wäre kein Ende der Krise – sondern bestenfalls der Anfang eines langwierigen Wiederaufbaus.

Wer auf eine schnelle Normalisierung setzt, unterschätzt die Komplexität eines Systems, das über Jahre auf maximale Effizienz und minimale Reserve getrimmt wurde.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht mehr, ob es zu einer Energiekrise kommt – sondern wie lange sie andauern wird.