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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Werden US-Militärstützpunkte angegriffen? (Redacted News – Deutsch)

Ray McGovern: Israels größte Niederlage – Angriffe, die alles beenden könnten

Seyed M. Marandi: Hisbollahs FPV-Drohnen erschüttern Israel

„Der Libanon ist jetzt Gaza 2.0!“ Lebensmittel, Medikamente und Wasser gehen zur Neige (Redacted)

KI-Experte schockt alle: DAS hat begonnen!

Wie Putin sich vor Attentaten schützt

Die Rothschild-Verschwörung – Teil 1: Krieg der Finanzmafia gegen die Menschheit

Shaolin-Meister warnt: Kollaps ist in vollem Gange… | Shi Heng Yi

Live-Premiere „Friedvolle Krieger: Paul Brandenburg

Die Wahrheit über paranormale Phänomene – Prof. Peter Mulacz | EXOMAGAZIN

Wie geht Sicherheit in Europa? | Gabriele Krone-Schmalz

Rechtsstaat am Ende! Prozess Julia Neigel gegen Sachsen nur Theatervorstellung! | Apolut im Gespräch

Das Skeptiker – Epstein – Netzwerk | #118 Wikihausen

Im Gespräch: Andreas Popp | Vom Auswandern und der göttlichen Schöpferkraft

Thank you Mr. Putin