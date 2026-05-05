Ein neues Machtparadigma im Nahen Osten

Scott Ritter

Iran hat den Krieg gewonnen. Es hat Konsequenzen, auf der falschen Seite des Machtgleichgewichts zu stehen – eine Realität, die die USA und ihre arabischen Golfverbündeten auf die harte Tour lernen.

Die iranische Marine patrouilliert in der Straße von Hormus.

Es ist eine schlechte Zeit, ein arabischer Golfstaat zu sein.

Die USA und Israel gingen ein Risiko ein, als sie am 28. Februar dieses Jahres ihren Überraschungsangriff auf Iran starteten. Soweit sie vorher konsultiert wurden, taten dies auch Amerikas arabische Golfverbündete.

Sie verloren.

Keine erkennbaren politischen oder militärischen Ziele wurden von den Urhebern dieses Verrats erreicht – weder Regimewechsel, noch Raketenunterdrückung, noch Kontrolle über die Straße von Hormus.

Stattdessen sah sich die anti-iranische Kabale gezwungen, einen Waffenstillstand zu suchen, der Iran die vollständige Kontrolle über die strategische Straße von Hormus überließ und damit sowohl regionale als auch globale Volkswirtschaften drosselt, indem der Transit genau jener Energie blockiert wird, auf die sie angewiesen sind. Gleichzeitig blieb das iranische Militär intakt, fähig und trotzig, in der Lage, verheerende Schläge gegen die Verstecke seiner Feinde zu führen.

Der 40-tägige Krieg zwischen der US-/israelisch-/arabisch-golfstaatlichen Kabale und Iran hat eine Realität unterstrichen, die für viele schwer zu akzeptieren ist: Die militärische Fähigkeit der USA, Macht in den Nahen Osten zu projizieren, ist bis nahe an die Ohnmacht erodiert, und die ursprüngliche, von den USA dominierte Sicherheitsarchitektur, die jahrzehntelang bestand, konnte nicht verhindern, dass Iran de facto Kontrolle über genau jene Energie-Engpässe erlangt, die die USA eigentlich sichern sollten. Diese neue Realität wird die Region und die Welt zu einem Abschied von US-zentrierten militärischen Abschreckungskonzepten zwingen – hin zu einem multipolaren Sicherheitsrahmen, der sich aus wirtschaftlicher Realität ableitet und Russland, China und BRICS-ähnliche Beziehungen einschließt.

Die alte Militärdoktrin, auf der die bisherigen Sicherheitsbeziehungen beruhten, ist nicht mehr tragfähig, und jeder Versuch, sie wiederzubeleben, wäre unerschwinglich teuer und letztlich unerreichbar.

Kurz gesagt: Die USA verloren, weil ihr grundlegender militärzentrierter Ansatz zur Lösung regionaler Probleme nicht mehr wirksam war, und kein Maß an Verteidigungsausgaben kann diese Realität umkehren.

Das wird für jene Staaten sehr schwer zu akzeptieren sein, wie die arabischen Golfstaaten und Indien, die ihre strategische Haltung auf die Annahme und das Versprechen amerikanischer Militärdominanz aufgebaut hatten.

Nun warnen diese Nationen die Welt vor einer Schwächung der Rechtsstaatlichkeit durch den Verlust der Kontrolle über die Straße von Hormus und weisen darauf hin, dass zahlreiche ähnliche Engpässe gefährdet sein könnten, falls der Präzedenzfall Hormus bestehen bleibt, was breitere Konflikte und Störungen der Globalisierung riskiert. Dieselben Führungen propagieren nun die Vorstellung, dass Frieden von gemeinsamem Wohlstand, Pipelines, Handel und nachhaltigen Wirtschaftsnetzwerken abhängt – und nicht von militärischer Besatzung oder Eskalation.

Dies waren natürlich genau jene Politiken, die Iran seit Jahrzehnten propagiert hat, nur um von seinen arabischen Nachbarn abgewiesen zu werden, die sich unter dem US-Sicherheitsschirm sicher fühlten – einem Schirm, der sich als Illusion erwies.

Auch indische Beamte leben in einer Fantasiewelt, die eine Rückkehr zum Vorkriegsstatus sucht. Dafür ist es jedoch zu spät. Indien stand in Bezug auf Iran gewohnheitsmäßig auf der falschen Seite, indem es sich auf die Seite Israels (das Premierminister Narendra Modi am Vorabend des Krieges besuchte) und der USA stellte, wenn es um Iran und dessen strategische Partner wie China ging. Auch Indiens Beteiligung am Quad bleibt nicht unbemerkt, während die USA die Seeblockade iranischer Schifffahrt fördern.

Die Realität für die arabischen Golfstaaten ist, dass die Straße von Hormus faktisch geschlossen ist und ihre früheren Annahmen über eine automatische militärische Wiederöffnung durch die US-Marine nicht mehr gelten. Während die energieproduzierenden Staaten der Region konkrete Notfallmaßnahmen wie die verstärkte Nutzung der Ost-West-Pipelines in Saudi Arabia sowie Vorschläge für zusätzliche Pipelines und erhöhte Verladekapazitäten in Yanbu und Fujairah suchen, bleibt die Realität bestehen, dass der Großteil der Energieproduktionskapazität der Region im Persischen Golf eingeschlossen ist und den Markt nicht erreichen kann. Selbst wenn der Krieg heute endete, würde die Wiederöffnung der Straße von Hormus und die Wiederherstellung regionaler Infrastruktur Monate dauern.

Die Arroganz der arabischen Golfstaaten bleibt jedoch offensichtlich. Diese Nationen geben sich so, als müssten sie sich Iran nicht anpassen und warteten auf iranischen guten Willen, bevor sie sich auf Lösungen für die heutigen Probleme einließen.

Es ist, als hätten die arabischen Golfstaaten nicht jahrzehntelang mit den USA und Israel gegen Iran kollaboriert, einschließlich der Bereitstellung von Einrichtungen und Territorium, die von beiden Staaten genutzt wurden, um militärische, nachrichtendienstliche und logistische Ressourcen für den Überraschungsangriff vom 28. Februar bereitzustellen. Die arabischen Golfstaaten waren Komplizen dieses Verrats, und dennoch wollen sie heute die Opferkarte spielen.

Iran kauft ihnen das nicht ab.

Unterm Strich haben die arabischen Golfstaaten faktisch jede strategische Position verloren, die sie vor dem Krieg innehatten. Statt eine Rückkehr zu einer Zeit zu suchen, in der ihre Komplizenschaft andauerte, aber nicht offen anerkannt wurde, müssen die arabischen Golfstaaten – wenn sie diese aktuelle Krise unversehrt überleben wollen – die strategische Niederlage der von den USA geführten anti-iranischen Regionalallianz akzeptieren und die Dauerhaftigkeit sowie Bedeutung der Islamischen Republik anerkennen. Dazu müssen diese Golfstaaten lernen, über ein von den USA dominiertes Paradigma hinauszudenken und stattdessen eine neue Realität anzunehmen, in der Russland, China und östliche Mächte bei zukünftiger Sicherheitsplanung eine Rolle spielen.

Einfach gesagt: Eine Wiederaufnahme des Krieges ist keine Option, die die arabischen Golfstaaten in Betracht ziehen können – schon allein deshalb, weil sie einen solchen Verlauf nicht überleben würden. Die iranische Regierung hat jene strategische Energieinfrastruktur veröffentlicht, die im Falle eines Angriffs durch Iran zerstört würde. Sollte Iran seine Drohungen wahrmachen – und frühere Präzedenzfälle deuten stark darauf hin –, dann würden die arabischen Golfstaaten eine dauerhafte Lähmung ihrer energiegestützten Wirtschaftskapazität erleiden, was das Todesurteil für diese Nationen als moderne lebensfähige Staaten wäre.

Diplomatie ist der einzige Weg nach vorn, der nicht in die sichere Zerstörung der arabischen Golfstaaten führt. Es gibt keine militärische Option. Und angesichts der Tatsache, dass Iran alle Karten in der Hand hält (trotz dessen, was Präsident Donald Trump sagt), müssen die arabischen Golfstaaten verstehen, dass jede diplomatische Lösung der aktuellen Krise die iranischen Forderungen nach dem Abzug des US-Militärs aus der Region anerkennen und erfüllen muss.

Unterm Strich muss künftig im Nahen Osten von allen Beteiligten anerkannt werden, dass die USA das Problem und nicht die Lösung sind, und jedes Land, das sich weiterhin auf die USA verlässt, um aus der aktuellen Lage herauszukommen, wird nur Kummer und Verzweiflung finden.

Heute ist ein neues Machtparadigma im Nahen Osten im Spiel.

Und es schließt die USA nicht ein.