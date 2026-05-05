„Biologische Apokalypse“ in Gaza; Zusammenstöße in der Straße von Hormus; Russland und Ukraine verkünden duellierende Waffenstillstände

Drop Site Daily

Zusammenstöße, Durchfahrten in der Straße von Hormus.

Präsident Donald Trump verweigert die Bestätigung, dass der Waffenstillstand noch gilt. Angriffe treffen kritische Ölanlage in den VAE. US-Geheimdienst: Irans Atomzeitplan bleibt weitgehend unverändert. Finanzminister wirft China vor, iranischen Terrorismus zu „finanzieren“. Libanesischer Premierminister Nawaf Salam sagt, das Monopol des Staates auf Waffen sei irreversibel, und die Demilitarisierung werde Monate dauern. Israelischer Drohnenangriff tötet einen, verletzt mehrere. Citizen-Lab-Bericht findet israelisch verbundene Telekom-Infrastruktur, die in globalen Überwachungsoperationen in mehr als zehn Ländern genutzt wird. Gaza-NGO-Koordinator warnt vor „umwelt- und biologischer Apokalypse“, da Wasserversorgung und Sanitäranlagen zusammenbrechen. Israel verlängert Haft von Flottillen-Organisatoren. US-Militär tötet zwei im neuesten Schiffsangriff in der Karibik. Demokraten drängen Trump-Administration, Israels Atomwaffenprogramm anzuerkennen. SCOTUS beschleunigt Urteil zum Louisiana-Wahlbezirksneuordnung. Secret Service erschießt bewaffneten Mann nahe dem Weißen Haus; 15-jähriger Passant leicht verletzt. Oberster Gerichtshof stellt vorübergehend breiten Zugang zur Abtreibungspille Mifepriston wieder her. DHS schließt Überwachungsbüro für Einwanderungshaftanstalten. Sudan wirft VAE und Äthiopien Drohnenangriffe auf Flughafen Khartum vor. Russland und Ukraine verkünden duellierende einseitige Waffenstillstände. Indiens Linke erleiden historische Niederlage. Amnesty International dokumentiert Kriegsverbrechen der ADF im östlichen Kongo. Sambia bricht US-Gespräche wegen „unannehmbarer“ Bedingungen ab. USA widerrufen Visa von Vorstandsmitgliedern costa-ricanischer Zeitung.

Iran und Waffenstillstand

Zusammenstöße, Durchfahrten in der Straße von Hormus:

US-Verteidigungsbeamte erklärten, zwei US-Navy-Zerstörer, die USS Mason und die USS Truxtun, hätten am Montag die Straße von Hormus durchquert, berichtete CBS News. Die Beamten behaupteten, die in den Persischen Golf einlaufenden Schiffe seien mit Drohnen und kleinen Booten von Iran angegriffen worden, aber keines der Schiffe sei getroffen worden. Das US-Militär erklärte zudem, es habe am Montag zwei Handelsschiffe durch die Straße eskortiert. Admiral Brad Cooper behauptete, die USA hätten dabei sechs kleine iranische Boote zerstört, die die Schiffe angegriffen hätten. Iranische Militärquellen bestritten die Behauptungen gegenüber der Tasnim News Agency und erklärten, keine IRGC-Schiffe seien getroffen worden und zwei kleine zivile Frachtboote seien am Montag getroffen worden, wobei fünf Zivilisten getötet wurden.

Eine Explosion und ein Feuer ereigneten sich am Montag im Maschinenraum der HMM Namu, eines panamaisch registrierten Massengutschiffs des südkoreanischen Reedereiunternehmens HMM, während das Schiff vor Umm Al Quwain in der Straße von Hormus vor Anker lag. Alle 24 Crewmitglieder – sechs Südkoreaner und 18 Ausländer – wurden als in Sicherheit gemeldet. Die Behörden untersuchen, ob die Explosion auf einen externen Angriff, eine treibende Mine oder einen mechanischen Defekt zurückzuführen ist.

Trump verweigert Bestätigung, dass Waffenstillstand noch gilt: Präsident Donald Trump lehnte es am Montag ab zu sagen, ob der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran noch gilt, und erklärte dem konservativen Radiomoderator Hugh Hewitt: „Das kann ich Ihnen nicht sagen.“ Trump hatte zuvor gegenüber Fox News erklärt, iranische Streitkräfte würden „von der Erde gefegt“, sollten sie US-Schiffe in der Meerenge oder im Persischen Golf angreifen, betonte aber gleichzeitig, der Krieg sei „militärisch … im Wesentlichen vorbei“. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi antwortete darauf auf X: „Die Ereignisse in Hormus machen deutlich, dass es keine militärische Lösung für eine politische Krise gibt“, warnte er die USA davor, sich von „Böswilligen wieder in einen Sumpf hineinziehen zu lassen“, und richtete dieselbe Warnung an die VAE mit den Worten: „Projekt Freiheit ist Projekt Sackgasse.“ Araghchi reist heute nach Peking, um mit seinem chinesischen Amtskollegen Gespräche über „bilaterale Beziehungen sowie regionale und internationale Entwicklungen“ zu führen, teilte sein Ministerium in einer Erklärung mit.

Angriffe treffen wichtige Ölanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Am Montag brach ein Großbrand in der Ölindustriezone von Fujairah aus, wo sich die einzige Rohölexportpipeline des Landes befindet, die die Straße von Hormus umgeht und eine Kapazität von 1,5 bis 1,8 Millionen Barrel pro Tag hat. Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate führten den Vorfall auf einen Drohnenangriff des Iran zurück. Ein hochrangiger iranischer Militärvertreter erklärte gegenüber dem staatlichen Sender IRIB, der Iran habe „keinen vorab geplanten Plan“ gehabt, Ölanlagen in Fujairah anzugreifen, und führte den Brand stattdessen auf das zurück, was er als amerikanisches „militärisches Abenteuer“ bezeichnete, das darauf abziele, Schiffen die Durchfahrt durch von ihm als verboten bezeichnete Abschnitte der Straße von Hormus zu erzwingen. Eine Einschätzung der Schäden an den Anlagen wurde bislang nicht veröffentlicht.

Die pro-iranische Hackergruppe Handala beansprucht Verantwortung für koordinierten Cyberangriff auf Hafen von Fujairah: Die pro-iranische Hackergruppe Handala hat am Montag behauptet, zeitgleich mit dem Raketenangriff einen Cyberangriff auf den Hafen von Fujairah durchgeführt zu haben und mehr als 430.000 Dokumente – darunter Pipeline-Karten, Schiffsverkehrsaufzeichnungen und Finanzdaten – abgezogen sowie Infrastrukturkarten an Raketeneinheiten der IRGC übermittelt zu haben, um eine „punktgenaue Zielerfassung“ zu ermöglichen. Die Gruppe warnte die Führung der Vereinigten Arabischen Emiraten, dass eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit Israel und den Vereinigten Staaten weitere Cyber-, Geheimdienst- und Militärangriffe nach sich ziehen würde.

VAE melden Abfang iranischer Raketen-Salve: Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate erklärte, seine Luftabwehr habe am Montag 12 ballistische Raketen, drei Marschflugkörper und vier Drohnen aus Iran abgefangen, wobei drei Menschen mittelschwer verletzt wurden. Israelische Fluggesellschaften stellten den Direktverkehr nach Dubai ein, wobei FlightRadar-Daten, zitiert von Reuters, zeigten, dass mehrere anfliegende Flüge nach Muscat umgeleitet wurden, da Betriebe an den Flughäfen Dubai und Schardscha gestört waren. Ein iranischer Beamter bestritt gegenüber Al Jazeera, die VAE angegriffen zu haben.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman rief – Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed, verurteilte am Montag die von ihm als „unbegründete iranische Aggressionen“ bezeichneten Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate und bekundete die uneingeschränkte Solidarität seines Landes.

Shehbaz Sharif, der Premierminister Pakistans, das als Vermittler zwischen den USA und dem Iran fungiert hat, verurteilte die Anschläge ebenfalls. „Pakistan steht in dieser schwierigen Zeit fest an der Seite unserer Brüder und Schwestern in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate“, schrieb Sharif am Dienstag auf X. „Es ist absolut unerlässlich, dass der Waffenstillstand eingehalten und respektiert wird, um den notwendigen diplomatischen Spielraum für einen Dialog zu schaffen, der zu dauerhaftem Frieden und Stabilität in der Region führt.“

US-Geheimdienst: Der Zeitplan für das iranische Atomprogramm bleibt weitgehend unverändert: Einschätzungen der US-Geheimdienste zu den nuklearen Fähigkeiten des Iran bleiben laut Reuters weitgehend unversehrt nach fast zwei Monaten amerikanischer und israelischer Luftangriffe; dabei stützt sich die Agentur auf Einschätzungen des US-Geheimdienstes, wonach Teheran etwa neun bis zwölf Monate benötigen würde, um eine Waffe zu bauen. Nach Angaben von Beamten verfügt der Iran weiterhin über seine Bestände an hochangereichertem Uran, darunter etwa 440 Kilogramm, das zu 60% angereichert ist; ein Großteil davon soll in gehärteten unterirdischen Anlagen gelagert sein, die für konventionelle Waffen unerreichbar sind. Der Iran hat im Rahmen der laufenden Verhandlungen angeboten, diese Bestände zu verdünnen, um sie als Brennstoff für zivile Reaktoren zu nutzen.

Finanzminister wirft China vor, den iranischen Terrorismus zu „finanzieren“: US-Finanzminister Scott Bessent klagte China an, „den größten staatlichen Förderer des Terrorismus zu finanzieren“, indem es rund 90% der iranischen Energieexporte abnimmt, und forderte Peking auf, seinen Einfluss auf Teheran geltend zu machen, um zur Wiederöffnung der Straße von Hormus beizutragen. „Die Angriffe aus dem Iran haben die Meerenge gesperrt. Wir öffnen sie wieder. Daher möchte ich die Chinesen dringend auffordern, sich uns anzuschließen und diese internationale Operation zu unterstützen“, sagte Bessent gegenüber Fox News und fügte hinzu, dass die USA die „absolute Kontrolle“ über die Meerenge hätten. Präsident Trump wird voraussichtlich nächste Woche zu einem Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach Peking reisen. China und Russland legten Anfang dieses Monats ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats ein, die die iranische Blockade verurteilte, wobei der chinesische Botschafter Fu Cong erklärte, der Entwurf habe „die Ursachen und das Gesamtbild des Konflikts“ nicht erfasst. Peking hat zudem US-Sanktionen gegen chinesische Unternehmen abgelehnt, die mit dem iranischen Ölhandel in Verbindung stehen, wobei das chinesische Außenministerium erklärte, es „lehne unrechtmäßige einseitige Sanktionen ab, die keine Grundlage im Völkerrecht haben“.

Libanon

Israelische Angriffe auf den Libanon:

Israelische Angriffe töteten in den letzten 24 Stunden 17 Menschen im Libanon, teilte das libanesische Gesundheitsministerium via WAFA mit. Seit dem 2. März wurden nach Angaben des Ministeriums mindestens 2.702 Menschen getötet und 8.311 verletzt.

Israelische Kampfflugzeuge führten am Dienstag eine Serie von Angriffen auf mehrere Ortschaften durch, darunter Kounine, Kafra, Braashit, Safad al-Battikh, Jibsheet, Majdal Zoun, Tebnine, Hanniyeh und Mansouri, berichtete die National News Agency.

Die libanesische Armee meldete, dass zwei Soldaten bei einem israelischen Angriff in Kafra leicht verletzt wurden, während sie in einem Militärfahrzeug unterwegs waren. Israelisches Artilleriefeuer traf zudem mehrere Gebiete, wobei Berichte den Einsatz international verbotener Weißphosphor-Granaten in Kounine und Beit Yahoun andeuten.

Hisbollah beansprucht Hinterhalt auf israelische Kräfte, während Israel Armee-Verluste im Libanon zugibt: Die Islamische Widerstandsfront der Hisbollah kündigte am Montag an, eine israelische Einheit nahe Khallat Raj im Bezirk Marjayoun im Südlibanon in einen Hinterhalt gelockt zu haben. Israelische Kräfte sollen mit schwerem Deckungsfeuer reagiert haben, um Personal und Verletzte zu evakuieren, zusätzliche Fahrzeuge in die Kontaktzone zu schicken und Verletzte zu Land nach Misgav Am zu bringen, bevor sie per Luft evakuiert wurden. Das israelische Armeeradio berichtete am Dienstag, dass seit dem Waffenstillstand fünf israelische Soldaten und Sicherheitskräfte getötet und 33 weitere verletzt wurden. Drei sollen durch drohnengetragene Sprengsätze und zwei durch improvisierte Sprengvorrichtungen ums Leben gekommen sein.

Die Hisbollah erklärte am Dienstag, mehrere Angriffe durchgeführt zu haben, darunter Raketenangriffe auf israelische Militärstellungen nahe Deir Seryan, Drohnenangriffe auf Fahrzeuge in Bayyada und Qantara sowie einen bodengestützten Luft-Luft-Raketenangriff auf einen israelischen Hubschrauber über Bayyada.

Libanesischer Premierminister Salam sagt, Staatsmonopol auf Waffen sei irreversibel, Demilitarisierung werde Monate dauern: Der libanesische Premierminister Nawaf Salam erklärte am Montag, die Entscheidung der Regierung, ein Staatsmonopol auf Waffen durchzusetzen, „wird nicht rückgängig gemacht“, und beschrieb sie als „neuen Weg“ für das Land, berichtete Naharnet. Er sagte, die Umsetzung des Demilitarisierungsplans Beiruts werde „Wochen und Monate“ dauern, sei aber unvermeidlich, mit erweiterten Sicherheitsmaßnahmen und Durchsetzung gegen Verstöße. Salam fügte hinzu, dass keine formellen Verhandlungen mit Israel laufen – nur vorläufige Treffen – und dass Gespräche in Washington bis zum Erreichen eines Waffenstillstands fortgesetzt würden.

Gaza, Westjordanland und Israel

Opferzahlen: In den letzten 24 Stunden wurden drei Palästinenser getötet – zwei bei neuen Angriffen und einer unter Trümmern einer früheren Attacke geborgen – und 11 verletzt in ganz Gaza. Die Gesamtzahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober 2023 ist auf 72.615 Getötete und 172.468 Verletzte gestiegen. Seit dem 11. Oktober, dem ersten vollen Tag des sogenannten Waffenstillstands, hat Israel nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 834 Palästinenser in Gaza getötet und 2.365 verletzt, während 768 Leichen unter Trümmern geborgen wurden.

Israelischer Drohnenangriff tötet einen, verletzt mehrere: Ein Palästinenser wurde früh am Dienstag getötet, nachdem ein israelischer Drohnenangriff eine Gruppe von Menschen nahe dem Al-Jalaa-Kreisel im Gebiet Al-Oyoun nördlich von Gaza-Stadt traf, berichtete WAFA. Mehrere andere wurden verletzt, einige kritisch.

Citizen-Lab-Bericht findet israelisch verbundene Telekom-Infrastruktur, die in globalen Überwachungsoperationen in mehr als zehn Ländern genutzt wird: Ein von Haaretz geprüfter Citizen-Lab-Bericht fand heraus, dass israelisch verbundene Telekom-Infrastruktur und Spyware-Tools von Regierungen in mehr als zehn Ländern genutzt werden, um Personen weltweit zu verfolgen, indem sie tiefe Schwachstellen in Mobilfunknetzen ausnutzen. Forscher beschreiben, wie Überwachungsfirmen das alte SS7-Netzwerk missbrauchen, um sich als Netzbetreiber auszugeben und globale Systeme nach Nutzerstandorten abzufragen, wobei eine Operation Tracking-Anfragen über israelische Netze leitete, die mit den Firmen 019Mobile und Partner Communications verbunden sind, und eine weitere mit einer Schweizer Firma, die Zugang an israelische Überwachungsfirmen wie Rayzone und Cognyte liefert. Der Bericht warnt, dass neuere 4G- und 5G-Systeme, die auf dem Diameter-Protokoll basieren, ähnliche Schwachstellen aufweisen, und Forscher loggten seit 2022 mehr als 15.700 Tracking-Versuche, einschließlich „SIMjacking“-Operationen, bei denen versteckte SMS-Befehle Zieltelefone dazu bringen, ihren Standort unbemerkt zu übermitteln.

Israel entlässt drei palästinensische Häftlinge aus Gaza über Übergang Kerem Shalom: Israel entließ am Montag drei palästinensische Gefangene aus Gaza und überstellte sie ins Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah, berichtete Palestine Online. Kamal al-Hourani, 64, aus dem Tel al-Hawa-Viertel in Gaza-Stadt; Abd al-Rahman al-Ghaleeth, 62, aus dem Jabalia-Flüchtlingslager; und Ahmad Abu Amra, 26, aus Deir al-Balah waren alle im Ofer-Gefängnis inhaftiert gewesen. Menschenrechtsorganisationen haben mehr als 100 Todesfälle in israelischen Haftanstalten seit Kriegsbeginn dokumentiert. Hunderte Palästinenser aus Gaza werden weiterhin unter Bedingungen festgehalten, die einer „erzwungenen Verschwindenlassung“ gleichkommen, nach Angaben des Gefangenen-Medienbüros.

Gaza-NGO-Koordinator warnt vor „umwelt- und biologischer Apokalypse“, da Wasserversorgung und Sanitäranlagen zusammenbrechen: Ein Bericht, den Eyad Amawi, ein NGO-Koordinator in Gaza, mit Drop Site teilte, warnt, dass das Enklave vor katastrophalem Infrastrukturzusammenbruch steht, mit 97% des Grundwassers untrinkbar und täglichem Wasserkonsum pro Person auf drei bis fünf Liter gesunken – im Norden auf ein bis drei Liter – weit unter Notfall-Schwellenwerten. Amawi sagt, die Bedingungen hätten fast eine halbe Million Fälle akuter Durchfallerkrankungen ausgelöst, viele bei Kindern. Alle Abwassersysteme sind offline, mit 130.000 Kubikmetern unbehandeltem Abfall täglich ins Meer geleitet, während rund 500.000 Tonnen Müll auf Verdrängungsorten 80% von Ratten befallen sind, die Dutzende Krankheiten tragen; 71% der Entsalzungsanlagen und 80% der Wasserinfrastruktur sind zerstört. Amawi bezeichnete die Krise als „berechnete ökologische Katastrophe“, die mehr Menschen durch Krankheiten und Verhungern töten könnte als durch Bombardements, und forderte sofortige internationale Intervention.

Weibliche palästinensische Gefangene berichten von systematischer Folter im Damon-Gefängnis: Das Gefangenen-Medienbüro veröffentlichte am Montag eine Erklärung, die mehr als zehn Vorfälle von Folter und Misshandlung gegen palästinensische Frauen im israelischen Damon-Gefängnis im April allein meldet. Die gemeldete Folter geschah außerhalb der Überwachungskameras; Gefangene beschrieben, gezwungen zu werden, sich auf den Boden zu legen, von hinten gefesselt und dann geschlagen und getreten zu werden. Gefangene berichteten auch von Zwang zu Stresspositionen, Einzelhaft und Razzien durch Spezialeinheiten. Überfüllung zwang einige Häftlinge, auf dem Boden zu schlafen, mit strengen Einschränkungen bei Baden, Freigang und grundlegenden Hygieneartikeln. Gefangenenrechtsorganisationen sagen, 86 Frauen seien derzeit in israelischen Gefängnissen, darunter zwei Minderjährige, eine Schwangere im dritten Trimester, 25 administrativ Inhaftierte ohne Anklage, drei Journalistinnen und zwei Frauen mit Krebs.

Israel verlängert Haft von Flottillen-Organisatoren: Ein israelisches Gericht hat die Haft von zwei Aktivisten der Global Sumoud Flottille, Thiago de Avila und Saif Abukeshek, am Dienstag um sechs weitere Tage verlängert, nachdem israelische Marinekräfte sie am 30. April festgenommen hatten, berichtete die Menschenrechtsorganisation Adalah. Anwälte von Adalah nannten die Vorwürfe gegen die beiden „begründungslos“ und wiesen darauf hin, dass es sich um Ausländer handelt, die mehr als 1.000 Kilometer von Gaza in internationalen Gewässern festgenommen wurden, und äußerten ernste Bedenken hinsichtlich ihrer Behandlung.

US-Nachrichten

US-Militär tötet zwei im neuesten Schiffsangriff in der Karibik: Das US-Militär führte am Sonntag einen Angriff auf ein Boot in der Karibik durch und tötete zwei Menschen, teilte das US Southern Command mit. SOUTHCOM postete ein Video des Angriffs und erklärte: „Zwei männliche Narco-Terroristen wurden bei dieser Aktion getötet“, ohne Beweise zu liefern. Mindestens 188 Menschen wurden seit September in Dutzenden US-Angriffen auf Schiffe in der Karibik und im Pazifik getötet.

Demokraten drängen Trump-Administration, Israels Atomwaffenprogramm anzuerkennen: Mehr als zwei Dutzend Abgeordnete des Repräsentantenhauses drängen die Trump-Administration, Israels unerkanntes Atomwaffenprogramm öffentlich anzuerkennen, berichtete die Washington Post. Israel hat sein Atomwaffenprogramm nie bestätigt oder geleugnet, obwohl es seit Jahrzehnten ein offenes Geheimnis ist. „Die Risiken von Fehlkalkulationen, Eskalation und nuklearem Einsatz in dieser Umgebung sind nicht theoretisch“, schrieben 29 Abgeordnete in einem Brief an Außenminister Marco Rubio. „Der Kongress hat die verfassungsmäßige Verpflichtung, vollständig über das nukleare Gleichgewicht im Nahen Osten, das Eskalationsrisiko durch jede Partei in diesem Konflikt und die Planungen und Notfallpläne der Administration für solche Szenarien informiert zu sein.“

SCOTUS beschleunigt Urteil zur Louisiana-Wahlbezirksneuordnung: Der Oberste Gerichtshof stimmte am Montag zu, sein jüngstes Urteil, das die Kongresswahlbezirke Louisianas für ungültig erklärt, sofort an unterinstanzliche Gerichte zu übermitteln, und umgeht die übliche 32-tägige Wartefrist, was den Weg für eine schnelle Neuordnung der Bezirke vor den Zwischenwahlen ebnet. Das zugrunde liegende Urteil wird weithin als Zerstörung einer verbleibenden Säule des Wahlrechtsgesetzes gesehen. Richterin Ketanji Brown Jackson legte scharfen Dissens ein und nannte die beschleunigte Übermittlung „äquivalent zu einer Billigung von Louisianas Eile, die laufende Wahl auszusetzen“.

Secret Service erschießt bewaffneten Mann nahe dem Weißen Haus; 15-jähriger Passant leicht verletzt: Secret-Service-Agenten schossen am Montag Nachmittag einen bewaffneten Mann südlich des Weißen Hauses an und verwundeten ihn. Der Schusswechsel traf auch einen 15-jährigen Passanten. Agenten näherten sich dem Mann, nachdem sie beobachteten, dass er eine Waffe trug; er floh und eröffnete das Feuer auf sie, bevor er festgenommen wurde, teilte Secret-Service-Stellvertretender Direktor Matt Quinn mit. Secret-Service-Kongressbeauftragter Chris McDonald schrieb in einer Benachrichtigung an den Kongress, Präsident Donald Trump sei nicht in Gefahr gewesen. Ein Konvoi mit Vizepräsident JD Vance war kurz zuvor durch die Gegend gefahren. Die Identität und der Zustand des mutmaßlichen Schützen wurden nicht sofort bekannt; der 15-Jährige wurde am Montagabend noch wegen einer nicht lebensbedrohlichen Verletzung behandelt.

Oberster Gerichtshof stellt vorübergehend breiten Zugang zur Abtreibungspille Mifepriston wieder her: Der Oberste Gerichtshof blockierte am Montag ein Urteil eines Bundesberufungsgerichts, das den Zugang zur Abtreibungspille Mifepriston einschränken sollte, und erlaubte vorübergehend Frauen, das Medikament in Apotheken oder per Post ohne persönlichen Arztbesuch zu erhalten. Der Befehl, unterzeichnet von Richter Samuel Alito, bleibt eine Woche in Kraft, während beide Seiten antworten und der Gerichtshof die Sache weiter prüft. Anti-Abtreibungsgruppen schworen, den Rechtskampf fortzusetzen, wobei National Right to Life Montagsurteil als „temporären prozeduralen Schritt“ bezeichnete, der ungeklärte Sicherheitsbedenken am Medikament lasse, das die FDA vor 25 Jahren genehmigt hat und wiederholt als sicher und wirksam eingestuft hat.

DHS schließt Überwachungsbüro für Einwanderungshaftanstalten: Das Department of Homeland Security schließt das Office of the Immigration Detention Ombudsman, das für die Untersuchung von Fehlverhalten und Misshandlungen in Einwanderungshaftanstalten zuständig war, teilte eine interne E-Mail mit, die HuffPost erhielt. Das Büro entfernt öffentliche Schilder, beendet Inspektionen, und seine öffentliche Website – die Familien und Anwälten von Häftlingen half, Beschwerden einzureichen – ging am Montag offline. DHS führte die Schließung auf fehlende Finanzierung im jüngsten Homeland-Security-Haushaltsgesetz zurück, obwohl Kritiker und mindestens ein Rechtsexperte sagen, der Text des Gesetzes erfordere die Schließung nicht und das Büro habe aus früheren Mittel ausreichend Mittel gehabt. Das Büro war bereits ausgehöhlt – von mehr als 100 Mitarbeitern auf nur fünf bis März reduziert –, während die Zahl der Einwanderungshaftanstalten sich mehr als verdoppelt hat.

Bundesrichterin sagt, DHS-Pressemitteilung habe ihre Sicherheit gefährdet: Ein Justizministeriums-Anwalt entschuldigte sich am Montag bei der US-Bezirksrichterin Rhode Islands Melissa DuBose für eine DHS-Pressemitteilung, die sie fälschlicherweise beschuldigte, wissentlich einen für Mord gesuchten ICE-Häftling freigelassen zu haben, und gab im Gericht zu, die Behauptung sei „einfach nicht wahr“. Die DHS-Mitteilung vom 30. April mit der Überschrift „Aktivistische Biden-Richterin lässt gewalttätigen kriminellen Illegalen frei, der wegen Mordes gesucht wird“, war am Montag noch auf der Website der Behörde online. Die Richterin sagte, sie erwäge, DHS- oder DOJ-Beamte wegen Missachtung des Gerichts zu belangen, und nannte den Vorfall „einen schweren Zusammenbruch der ethischen Kodizes“ und „einen massiven Bruch des Vertrauens dieses Gerichts“.

Andere internationale Nachrichten

Sudan wirft VAE und Äthiopien Drohnenangriffe auf Flughafen Khartum vor: Die sudanesischen Streitkräfte warfen den VAE und Äthiopien Drohnenangriffe auf den Flughafen Khartum International vor. Armeesprecher Brigadegeneral Asim Awad Abdelwahab sagte, eine im März abgeschossene Drohne sei forensisch mit dem äthiopischen Flughafen Bahir Dar und den VAE in Verbindung gebracht worden, berichtete Reuters. Der Flughafen hatte letzte Woche seinen ersten internationalen Flug seit drei Jahren erhalten, Tage nachdem Menschen, Ministerien und internationale Agenturen nach der Rückeroberung der Stadt durch die Armee im März 2025 nach Khartum zurückkehrten. „Was Äthiopien und die VAE getan haben, ist direkte Aggression gegen Sudan und wird nicht unbeantwortet bleiben“, sagte Abdelwahab. Ein separater Drohnenangriff tötete am Samstag fünf Menschen in einem zivilen Bus in Omdurman.

Russland und Ukraine verkünden duellierende einseitige Waffenstillstände: Russland kündigte einen einseitigen Waffenstillstand für den 8.–9. Mai an, passend zu seinen Siegestagsfeiern, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, er habe keine offizielle Mitteilung aus Moskau erhalten, und einen separaten ukrainischen Waffenstillstand ab Mitternacht am 5. Mai verkündete. Das russische Verteidigungsministerium warnte, jeder Versuch, das Fest zu stören, werde mit „einem Vergeltungs-, massiven Raketenangriff auf das Zentrum von Kiew“ beantwortet, und forderte Zivilisten und ausländisches diplomatisches Personal auf, die Stadt zu verlassen.

Russische Raketenangriffe töteten am Montag mindestens acht Menschen in der Ukraine. Ein mittäglicher Iskander-ähnlicher ballistischer Raketenangriff auf die Stadt Merefa in der Region Charkiw tötete sechs Menschen und verletzte mehr als 30 andere, zerstörte mindestens zehn Häuser und vier Geschäfte, teilte Regionalgouverneur Oleh Syniehubov mit. Zwei weitere Männer wurden in separaten Angriffen in der Region Cherson getötet.

Über Nacht zielte die Ukraine mit Drohnen auf Moskau ab, traf ein Gebäude in der Mosfilmovskaya-Straße etwa zehn Kilometer südwestlich des Kremls; Moskauer Bürgermeister Sergei Sobyanin sagte, es gebe keine Opfer, und zwei weitere Drohnen wurden von der Luftabwehr abgefangen.

Indiens Linke erleiden historische Niederlage: Die linken Parteien Indiens erlitten am Montag eine historische Wahlniederlage, da frühe Ergebnisse zeigten, dass die von Congress geführte United Democratic Front in 98 von Keralas 140 Legislativsitzen siegt oder führt und die Left Democratic Front, die in nur 35 siegt oder führt, vernichtend schlägt. Kerala war der letzte indische Staat, der von Kommunisten regiert wurde, und der erste auf der Welt, der demokratisch eine kommunistische Regierung wählte. Politikanalysten sagten, die Ergebnisse markieren das erste Mal seit 1977, dass kein indischer Staat von Linken regiert wird. Die rechtsextreme Bharatiya-Janata-Partei von Premierminister Narendra Modi gewann zudem eine entscheidende Wahl im Bundesstaat Westbengalen und übernahm erstmals die Kontrolle.

Amnesty International dokumentiert Kriegsverbrechen der ADF im östlichen Kongo: Amnesty International sagt, die Rebellengruppe Allied Democratic Forces begehe Massen-Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Demokratischen Republik Kongo, und dokumentiert Fälle von Mord, Entführung, Zwangsarbeit und -ehe, sexueller Missbrauch von Frauen und Mädchen sowie Rekrutierung von Kindern. Der Bericht basiert auf Interviews mit 71 Überlebenden, Hilfsarbeitern und Polizeibeamten in der Provinz Nord-Kivu. Er detailliert einen Angriff im September 2025 auf das Dorf Ntoyo, bei dem ADF-Kämpfer, verkleidet als Trauergäste, angeblich mehr als 60 Menschen bei einer Totenwache mit Hämmern, Macheten und Äxten töteten. Bei einem November-Angriff auf das Dorf Byambwe wurden mindestens 17 Zivilisten getötet und vier Krankenhausstationen angezündet. Amnesty dokumentierte 46 Entführungsfälle und sprach mit Frauen und Mädchen, die zu Ehen mit ADF-Kämpfern gezwungen wurden.

Sambia bricht US-Gespräche wegen „unannehmbarer“ Bedingungen ab: Sambias Außenminister Mulambo Haimbe kündigte am Montag an, dass die Regierung Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über ein vorgeschlagenes 2-Milliarden-Dollar-Fünf-Jahres-Gesundheitsabkommen und ein separates Mineralabkommen aussetzt. Das Gesundheitsabkommen stockte an US-Datenaustauschforderungen, sagte Haimbe, während das Mineralabkommen – über den zweitgrößten Kupferproduzenten Afrikas – an der Forderung scheiterte, dass US-Unternehmen bevorzugte Behandlung erhalten. Sambia wandte sich auch gegen die Verknüpfung der beiden Abkommen durch die USA, die das Gesundheitsabkommen vom Mineralabkommen abhängig machte.

VAE kaufen 10 brasilianische Militärtransportflugzeuge: Die VAE unterzeichneten am Montag einen Vertrag mit dem brasilianischen Luftfahrtunternehmen Embraer für den Kauf von zehn C-390-Millennium-Militärtransportflugzeugen – der erste solche Verkauf an einen Nahost-Staat. Der Kauf spiegelt die vertiefte Kooperation der VAE mit BRICS-Mitgliedstaaten wider, seit sie dem Block Anfang 2024 beitraten. Letzte Woche genehmigte das US-Außenministerium separat einen Verkauf von APKWS-Raketen-Systemen im Wert von 147,6 Millionen Dollar an die VAE.

USA widerrufen Visa von Vorstandsmitgliedern costa-ricanischer Zeitung: Die Vereinigten Staaten haben die Visa mehrerer Vorstandsmitglieder von La Nación, einer führenden costa-ricanischen Zeitung, widerrufen, was Vorwürfe auslöst, Washington nutze Einwanderungsbeschränkungen, um Kritiker der Trump-Administration und des scheidenden costa-ricanischen Präsidenten Rodrigo Chaves, eines engen Trump-Verbündeten, zu bestrafen. Die Zeitung ist seit der Veröffentlichung von Vorwürfen sexueller Belästigung gegen Chaves während seines Präsidentschaftswahlkampfs 2022 ein anhaltendes Ziel von Chaves. Chaves, der eng mit der Trump-Administration bei Abschiebungen und Auslieferungen im Drogenhandel kooperiert hat, scheidet Freitag aus dem Amt.