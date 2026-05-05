Trump stiehlt deutsche Arbeitsplätze

Paul Craig Roberts

Trump, für den ich wie zig Millionen Amerikaner Hoffnungen hatte, entpuppt sich als Katastrophe für Amerika und die Welt. Letzten Freitag kündigte Trump eine Erhöhung des Zolls von 15 % auf 25 % auf Autos und Lastwagen aus der EU an und brach damit das Abkommen, das er im vergangenen Juli mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, geschlossen hatte.

Trumps Begründung ist, dass die EU das Juli-Abkommen nicht einhält, aber selbst wenn er Beweise vorgelegt hat, wurden diese in den Nachrichtenberichten, die ich gesehen habe, nicht erwähnt. Trump hat Zölle eingesetzt, um Zugeständnisse in nicht zusammenhängenden Fragen zu erzwingen oder als Strafe. Vielleicht ist die Zollerhöhung eine Strafe dafür, dass einige EU-Mitglieder die Nutzung ihres Luftraums für Trumps Krieg gegen den Iran verweigern und Europa nicht genug dabei hilft, die Straße von Hormus offen zu halten, als ob Europa etwas dagegen tun könnte.

Oder vielleicht ist es Trumps Absicht, Arbeitsplätze aus Deutschland abzuziehen und in die USA zu verlagern. Ein Zoll von 25 % auf Fahrzeuge von BMW, Mercedes und Porsche wird den Preis für viele, die von diesen teuren Autos begeistert sind, unerschwinglich machen. Da der US-Markt für diese Hersteller von großer Bedeutung ist, werden sie versucht sein, ihre Produktion in die USA zu verlagern, um den Zoll zu umgehen. So wird deutsches Kapital genutzt, um in den USA für den US-Markt zu produzieren, wodurch deutsche Arbeitskräfte durch US-Arbeitskräfte ersetzt werden – genau wie die US-Produktion in China für den US-Markt US-Arbeitsplätze vernichtet und die Beschäftigung in China sowie das US-Handelsdefizit erhöht, wenn die ausgelagerte Produktion zur Vermarktung in die USA zurückkehrt.

Zölle erfüllen eine legitime Funktion, und Regierungen nehmen enorme Kosten in Kauf, um deren Vorteile zu nutzen. Der am 2. März 1861 von den Republikanern verabschiedete Morrill-Zolltarif trieb elf Staaten aus den Vereinigten Staaten. Die elf Südstaaten gründeten einen neuen Staat, die Konföderierten Staaten von Amerika.

Die elf Südstaaten spalteten sich von den USA ab, weil die Kosten des Morrill-Zolls, der zum Schutz der Industrie im Norden gedacht war, auf den landwirtschaftlich geprägten Süden fielen, der von dem Zoll nicht profitierte. Die Republikaner und der neu gewählte republikanische Präsident Lincoln versuchten, den Süden zu beschwichtigen, damit er in den USA blieb und die Kosten des Zolls trug, indem sie einen dauerhaften, für immer geltenden Schutz der Sklaverei anboten.

Für den Süden war der Zoll ein wichtigeres Thema als die Sklaverei, und der Süden weigerte sich, die Kosten für die industrielle Entwicklung des Nordens zu tragen, und spaltete sich – wie einst die ursprünglichen Kolonisten von Großbritannien – von den Vereinigten Staaten ab.

Lincoln bezeichnete dies als Rebellion, so wie König Georg III. die Abspaltung der Kolonisten als Rebellion bezeichnete, und griff die Konföderation an.

Gemessen an Menschenleben und Zerstörung ist die Invasion der Konföderation durch die Vereinigten Staaten der kostspieligste Krieg in der amerikanischen Geschichte. Der Krieg der USA gegen die Konföderierten Staaten von Amerika dauerte länger als der Zweite Weltkrieg.

Für den Norden war die Sklaverei kein Thema. Das Thema für den Norden war die industrielle Entwicklung. Die Briten, die zuerst auf der Bildfläche erschienen und als erste Nation die mechanische Technologie beherrschten, hatten die Oberhand. Die Vereinigten Staaten konnten nicht zu britischen Kosten produzieren und benötigten den Schutz durch Zölle, um eine industrielle Wirtschaft zu werden. Zölle waren für den Norden entscheidend, doch die Kosten dieser Zölle fielen auf den Süden.

So führte der Morrill-Zoll zu dem, was fälschlicherweise als „Bürgerkrieg“ bezeichnet wird, tatsächlich aber die Invasion eines Landes durch ein anderes war und kein Kampf um die Kontrolle der US-Regierung in Washington.

Ich kann nicht sagen, welche Kriege durch das neue Zollregime von Trump ausgelöst werden könnten. Für Trump sind Zölle ein Instrument zum Nutzen Amerikas, unabhängig von den Kosten für andere. Eine relevante Frage ist: Wird Trumps Auferlegung von Kosten für andere durch Zölle, Wirtschaftssanktionen und Kriege einen Widerstand hervorrufen, der Washington standhalten kann? Gefährdet Trump Amerika mit Drohungen, die über die Fähigkeiten Amerikas hinausgehen?