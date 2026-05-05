Alle Indikatoren signalisieren, dass Trump diesen Krieg gegen den Iran diese Woche wieder aufnehmen wird

Larry C. Johnson

Am späten Montagabend in Florida erfuhr ich, dass es eine größere Bewegung von KC-135-Tankflugzeugen über der Arabischen Halbinsel gab. Diese Bewegung war konsistent mit Luftbetankungsoperationen für US-Kampfflugzeuge. Ich erfuhr außerdem, dass die USA dabei waren, sich „hochzufahren“ – ein militärischer Slang-Ausdruck dafür, dass man in den Gefechtsmodus übergeht. Ich rechnete fest damit, dass früh am Dienstagmorgen Luftangriffe auf den Iran beginnen würden.

Unterdessen traf der Iran das Ölterminal der VAE in Fujairah am Golf von Oman – eine Einrichtung, die die Emiratis genutzt haben, um die iranische Blockade der Straße von Hormus teilweise zu umgehen. Ich glaube, dies war Irans Art, seine Missbilligung darüber zum Ausdruck zu bringen, dass die VAE offen auf die Seite Israels getreten sind. Es ist erwähnenswert, dass Israel den VAE ein Iron-Dome-System geliefert hatte, das den iranischen Angriff völlig schutzlos passieren ließ.

Ein Freund, der in den VAE lebt – jemand mit guten Verbindungen – schickte mir eine Nachricht, in der er mitteilte, dass seine Quelle in der emiratischen Regierung ihm gesagt habe, die Feindseligkeiten würden am Donnerstag, dem 7., beginnen. Allerdings weiß ich auch, dass es bei der Führung des CENTCOM wenig Begeisterung dafür gibt, neue Angriffe einzuleiten.

Trotz Trumps gegenteiliger Behauptungen liegt die Straße von Hormus nach wie vor vollständig unter iranischer Kontrolle, und US-Schiffe halten gebührenden Abstand. Die einzig realistische Lösung zur Öffnung der Straße von Hormus ist der Weg der Verhandlungen mit dem Iran. Die USA besitzen keine praktikable militärische Option, um die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten, da dies die Räumung von Minen sowie die Ausschaltung von Irans Mini-U-Booten, Unterwasserdrohnen, Oberflächendrohnen, Boghammer-Booten (bemannten Schnellbooten), Geran-Drohnen, Küstenverteidigungsmarschflugkörpern sowie kurz- und mittelreichweitigen ballistischen Raketen erfordern würde. All dies müsste ausgeschaltet und unter Kontrolle gebracht werden, damit Tanker und Frachtschiffe die Straße von Hormus sicher durchqueren können.

Sofern Trump keine Kehrtwende vollzieht oder es keinen unerwarteten Durchbruch auf diplomatischer Ebene gibt, glaube ich, dass Trump eine neue und intensive Runde von Luftangriffen auf wichtige iranische Infrastruktur anordnen wird. Sollte das geschehen, wird der Iran nicht zögern und massive Vergeltungsschläge gegen die VAE, Saudi-Arabien, Jordanien, Israel sowie gegen Standorte mit US-Militärkräften und -ausrüstung starten.

Der Iran wird in diese nächste Kampfrunde mit der vollen Rückendeckung Russlands und Chinas eintreten. China hat in Bezug auf US-Sanktionen etwas höchst Ungewöhnliches getan: Die chinesische Regierung erklärte, sie werde mit US-Sanktionen NICHT kooperieren. Das chinesische Handelsministerium (MOFCOM) erließ am 2./3. Mai eine Sperrverfügung, mit der es erstmals seine „Regeln zur Bekämpfung der ungerechtfertigten extraterritorialen Anwendung ausländischer Rechtsvorschriften“ aus dem Jahr 2021 (Blocking Rules) in Form einer Verbotsverfügung anwandte. Diese untersagt chinesischen Unternehmen ausdrücklich, US-Sanktionen gegen fünf chinesische Unternehmen anzuerkennen, durchzusetzen oder ihnen nachzukommen – darunter bedeutende Raffinerien wie die Hengli Petrochemical (Dalian) Refining Co. und mehrere Shandong-„Teekessel“-Raffinerien –, denen der Kauf iranischen Öls vorgeworfen wird. Die Verfügung zielt darauf ab, „nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen zu schützen“ und chinesische Unternehmen abzusichern.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums (z. B. Lin Jian) erklärte wiederholt, China „lehne illegitime einseitige Sanktionen ohne Grundlage im Völkerrecht ab“ und forderte die USA auf, „willkürliche Sanktionen und die Ausübung von Ferngerichtsbarkeit zu unterlassen“. China bekräftigte, es werde „die rechtmäßigen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen entschlossen verteidigen“.