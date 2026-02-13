19 Millionen Kameras, standardmäßig aktiv: Amerikas Vorgärten werden zur biometrischen Zone

Ring zahlte zwischen 8 und 10 Millionen Dollar für einen 30-sekündigen Super-Bowl-Spot, um 120 Millionen Zuschauern mitzuteilen, dass ihre Kameras nun mithilfe von KI ihre Nachbarschaften scannen. Hier zu finden.

Die Zahlen sind bemerkenswert. Ring hat etwa 20 Millionen Geräte in amerikanischen Haushalten. „Search Party“ ist standardmäßig aktiviert. Die Abmelderate bei Standardeinstellungen in der Konsumtechnologie liegt historisch bei etwa 5 %. Das bedeutet, dass ungefähr 19 Millionen Kameras nun KI-Mustererkennung auf alles anwenden, was an deiner Haustür vorbeigeht. Heute ist das Ziel Hunde. Dieselbe Infrastruktur verarbeitet bereits „Familiar Faces“, das biometrische Profile jeder Person erstellt, die deine Kamera sieht – ob sie davon weiß oder nicht.

Ring einigte sich mit der FTC auf 5,8 Millionen Dollar, nachdem Mitarbeiter jahrelang uneingeschränkten Zugriff auf Aufnahmen aus Schlafzimmern und Badezimmern von Kunden hatten. Inzwischen arbeitet das Unternehmen mit Flock Safety zusammen, das Aufnahmen an lokale Strafverfolgungsbehörden weiterleitet. ICE hat über lokale Polizeibehörden als Vermittler auf Flock-Daten zugegriffen. Eine Untersuchung von Senator Markey ergab, dass Rings Datenschutzmaßnahmen nur für Gerätebesitzer gelten. Wenn du ein Nachbar, ein Lieferfahrer oder ein zufälliger Passant bist, hast du keine Rechte und keine Möglichkeit, dich zu wehren.

Das sagt alles über Amazons eigentliches Produkt. Der Kunde bezahlt die Kamera. Der Kunde bezahlt den Strom. Der Kunde bezahlt das 3,99-Dollar-Monatsabonnement. Und Amazon erhält ein Überwachungsnetz, dessen Aufbau von Grund auf zig Milliarden kosten würde – mit einer standardmäßig aktivierten KI-Ebene und einer bereits angeschlossenen Pipeline zu Strafverfolgungsbehörden.

All das verpackten sie in einen Werbespot über einen verlorenen Welpen, weil das die einzige Version dieser Geschichte ist, der irgendjemand freiwillig zustimmen würde.