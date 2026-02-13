FBI-Dokumente: Epstein = Mossad, Trump „von Israel kompromittiert“

Press TV: Willkommen, alle zusammen. Mehr als drei Millionen Seiten an Akten des US-Justizministeriums in einem hochkarätigen Sexhandelsfall haben Licht auf Dutzende mächtiger Persönlichkeiten geworfen, die angeblich mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung stehen. Sie legen Verbindungen zu politischen Führern, Royals, Diplomaten und Unternehmenseliten auf mehreren Kontinenten offen – und deren illegale Eskapaden mit minderjährigen Mädchen. US-Präsident Donald Trump, der ehemalige Präsident Bill Clinton, Microsoft-Mitgründer Bill Gates, Teslas Elon Musk, der britische Prinz Andrew, der britische Botschafter in den USA Peter Mendelsohn, Frankreichs Emmanuel Macron sowie Amtsträger aus Norwegen, Schweden, Dänemark, der Türkei, der Slowakei und aus ganz Westasien.

Doch eine auffällige Anzahl von Akten führt direkt nach Tel Aviv. Der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak soll mehrfach in Epsteins New Yorker Apartment übernachtet haben. Diese enge Beziehung und Geldtransfers zwischen den beiden befeuern Spekulationen, die im Mittelpunkt der Sendung Spotlight stehen werden.

Zunächst jedoch ein kurzer Bericht. Dies ist nicht nur die Geschichte eines Pädophilen, Sexhändlers und Raubtiers. Es ist auch eine Geschichte von Erpressung, Macht und ausländischem Einfluss. Ein brisantes neues FBI-Memo behauptet nicht nur, Jeffrey Epstein habe mit dem Mossad zusammengearbeitet, sondern sogar, US-Präsident Donald Trump sei von Israel kompromittiert worden, wobei Jared Kushner als das eigentliche Gehirn hinter der Operation beschrieben wird.

Diese Behauptungen schüren einen Sturm der Entrüstung. Das Memo verknüpft Epstein direkt mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak, einem früheren Militärgeheimdienstchef, der Epsteins Haus dutzendfach besucht haben soll. Diese Enthüllungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Druck von Epsteins Überlebenden und US-Kritikern wächst, darunter Tucker Carlson, der offen fragt, ob Epstein eine Mossad-Erpressungsoperation leitete:

Und darüber hinaus ist es für jeden, der hinschaut, extrem offensichtlich, dass dieser Mann direkte Verbindungen zu einer ausländischen Regierung hatte. Nun darf niemand sagen, dass diese ausländische Regierung Israel ist, weil wir irgendwie eingeschüchtert wurden.

Das Memo verweist auch auf Epsteins „Sweetheart“-Deal von 2008, bei dem dem Staatsanwalt Alex Acosta gesagt worden sein soll, Epstein „gehöre zur Intelligence“ und man solle sich zurückhalten. Dieses Muster des Schutzes setze sich bis heute fort, um die Wahrheit verborgen zu halten:

Ihr Memo und die gestrige Veröffentlichung zu Jeffrey Epstein haben einige offene Rätsel hinterlassen. Eines der größten ist, ob er jemals für einen amerikanischen oder ausländischen Geheimdienst gearbeitet hat. Der ehemalige Arbeitsminister, der damalige US-Staatsanwalt in Miami, Alex Costa, soll gesagt haben, er habe für einen Geheimdienst gearbeitet. Können Sie also klären, ob das zutrifft? Und könnten Sie auch sagen, warum eine Minute auf dem Gefängnisband fehlt?

Ja, klar.

Trump (gereizt): Darf ich kurz unterbrechen? Reden Sie immer noch über Jeffrey Epstein? Über diesen Typen wird seit Jahren gesprochen.

Das veröffentlichte FBI-Dokument verleiht lange kursierenden Theorien offizielles Gewicht. Es zeichnet das Bild eines kompromittierten US-Politiksystems, in dem ein verurteilter Sexhändler möglicherweise als Werkzeug des Einflusses eines ausländischen Verbündeten fungierte – und wirft ernste Fragen darüber auf, wer in Washington tatsächlich die Macht ausübt.

Er war keiner von uns. Also war er Amerikaner, was im Grunde drei Optionen lässt: MI6, Saudi-Arabien oder Mossad.

Ja.

Welche würden Sie wählen?

Ich würde Mossad sagen, angesichts seiner Verbindung zu Ghislaine Maxwell.

Das Justizministerium und das FBI erklärten, es würden keine weiteren wesentlichen Beweise veröffentlicht – ein Schritt, der das öffentliche Misstrauen und die Forderungen nach vollständiger Transparenz nur verstärkt hat.

Der offizielle Aktenstand enthält vorerst eine schockierende Behauptung: Amerikas berüchtigtster Sexualstraftäter war ein Asset des israelischen Regimes. Und nun zu unseren Gästen. Bei uns sind Kevin Barrett aus Genf sowie John Bosnitch, Journalist, Aktivist und politischer Analyst aus Fredericton, Kanada.

Hallo, meine Herren. Schön, dass Sie beide bei Spotlight dabei sind. Dr. Barrett, wir beginnen mit Ihnen in Genf. Schön, Sie zu sehen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ihre Einschätzung bitte – all die Spekulationen, Epstein sei eine Art Geheimdienstagent gewesen: Das, was auf seiner Insel geschehen ist, hat zu viel Material, Dateien und Bildern hervorgebracht – über eine Million allein in dieser letzten Veröffentlichung –, als dass es sich nur um das persönliche Archiv oder den persönlichen Schatz eines einzelnen Mannes handeln könnte.

Kevin Barrett: Nun, ich gehöre zu einer kleinen, aber wachsenden Zahl von Menschen, die seit etwa 2008 Jeffrey Epstein als offensichtlichen israelischen Mossad-Erpresser bezeichnen. Ich habe Menschen wie Nick Bryant interviewt, den Autor des großartigen Buches The Franklin Scandal, das jeder lesen sollte, um zu verstehen, wie entsetzlich kompromittiert unsere politische Klasse in den Vereinigten Staaten ist. Ich habe Nick Bryant und andere sehr mutige Journalisten seit jenem Scheinprozess interviewt, in dem Alex Acosta Epstein einen Schon-Deal gewährte, weil er „bei der Intelligence“ war.

Und so wie ich seit Ende 2003 von den Dächern über 9/11 schreie, war es bei dem Epstein-Skandal eine ähnliche Situation. Der Unterschied ist, dass er verhaftet wurde und einige der Opfer mutig genug waren, auf irgendeine Form von Gerechtigkeit zu bestehen. Und so bewegen wir uns langsam auf die Aufdeckung dieser Verbrechen zu.

Doch die eigentliche Geschichte, die die Mainstream-Medien ignorieren, ist, dass es ohrenbetäubend offensichtlich war, dass der Epstein-Sexerpressungsring, der pädophile Ring, wenn man so will, mächtige Amerikaner und andere Menschen weltweit im Auftrag des Staates Israel erpresst hat. Und das darf man in den westlichen Mainstream-Medien nicht sagen. Parteigänger des Staates Israel – meist jüdisch-suprematistische Oligarchen, die fanatisch loyal gegenüber ihren jüdisch-zionistischen Mitstreitern sind – kontrollieren unsere Medien. Sie haben den Großteil unserer Medien aufgekauft und dafür gesorgt, dass niemand der Wahrheit über Themen wie 9/11 nahekommt – was ebenfalls eine Mossad-Aktion war, keine „Inside Job“-Aktion – oder der Realität der israelischen Epstein-Erpressungsoperation.

Nun ist dies der Aufmerksamkeit der amerikanischen Öffentlichkeit aufgezwungen worden. Menschen wie Tucker Carlson, Candace Owens und andere mit riesigen Publika sprechen offen darüber. Und ich frage mich wirklich, ob (und wann) das amerikanische Volk aufwachen und sich gegen seine israelischen Oberherren wenden wird.

Danke, Dr. Barrett. John Bosnitch, danke für Ihre Geduld und willkommen im Gespräch. John, Ihre Einschätzung zur Rolle Jeffrey Epsteins und zu den Verbindungen zum israelischen Regime. Es gibt Hinweise auf andere Amtsträger aus verschiedenen Ländern, die über irgendeine Form von Transaktionen Geld von Jeffrey Epstein erhielten, aber es war Ehud Barak, der als Verbindungsmann fungierte, um Geld von Epstein an eine Reihe von Politikern auf der ganzen Welt weiterzuleiten – was eine ganze Reihe roter Flaggen aufwirft. Ihre ersten Gedanken bitte.

John Bosnitch: Zunächst einmal unterstütze und unterstreiche ich jedes Wort des vorherigen Gastes. Soweit ich feststellen konnte, ist alles, was er sagt, wahr. Und das nicht erst seit Kurzem, sondern seit vielen Jahren. Wir sprechen hier also über die sogenannten Epstein-Akten, die keine Epstein-Akten sind. Es sind die Mossad-Akten. Und … diese Verwechslung von Identitäten ist entscheidend, um die Lüge aufrechtzuerhalten. Wir haben einen Prinzen, einen ehemaligen Prinzen, namens Andrew Mountbatten Windsor. Nun gut, er war einer der Haupttäter, die minderjährige Mädchen in der von Mossad eingerichteten Sex-Honigfalle vergewaltigten. Aber schauen wir uns Andrew selbst an, seine eigene Identität. Sein erster Familienname, Mountbatten, ist nicht Mountbatten. Es ist Battenberg, eine europäische Königsfamilie, die ihren Namen änderte, um ihn für das englische Volk akzeptabel zu machen, das sich im Krieg mit Deutschland befand. Sein anderer Familienname, Windsor, ist natürlich ebenfalls nicht sein Familienname. Das ist Sachsen-Coburg-Gotha, der im Ersten Weltkrieg geändert wurde.

Also haben wir einen Mann, der kein Prinz mehr ist. Wir wissen, dass er ein Vergewaltiger ist. Und er hat zwei Familiennamen, die beide geändert wurden. Doch das überrascht nicht, denn die Maxwell-Mossad-Operation wurde von Ghislaine Maxwell gegründet, der Tochter des hoch dekorierten, national gefeierten Mossad-Superspions Bob Maxwell. Aber natürlich war das nicht sein Name. Sein Name war Jan Binyamin Hoch. Und er hatte keinerlei englische Identität.

Wir haben es also mit einem ganzen Szenario von Royals mit falschen Namen, Bankern mit falschen Namen zu tun. Und der Name Jan Benjamin Hoch führt uns zurück zum alten deutschen Begriff Hochjuden. Das waren die jüdischen Bankiers, die die bankrotten Adligen und Aristokraten Deutschlands finanzierten, von denen viele nach England übergesiedelt sind.

So entsteht ein Netz aus Korruption und Geld, das nicht nur bis zur jüngsten Operation mit Maxwell und Epstein und dem Mossad zurückreicht, sondern über Generationen hinweg.

Danke, John. Kevin, eine E-Mail legt nahe, dass der russische Oppositionspolitiker Ilja Ponomatow Wladimir Putin ersetzen könnte und ihn als Organisator eines Aufstands bezeichnet. Eine andere Nachricht besagt zudem, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „Hilfe suche“ und als von Israelis gesteuert beschrieben werde. All dies geht laut Epsteins Notizen aus den Akten hervor. Meine Frage an Sie: Spricht ein normaler Mensch – nur irgendein exzentrischer, feierwütiger Milliardär – über Staatsstreiche und Marionettenpräsidenten, wenn er nicht ein Agent ist oder in irgendeinen Geheimdienstapparat eingebunden?

Kevin Barrett: Das ist eines der Dinge an diesen Akten, die einem den Atem rauben. Viele von uns dachten, Epstein sei im Grunde nur ein Mann gewesen, den einige israelische Geheimdienstler als talentierten Verführer junger Frauen entdeckt hatten. Die Mega-Gruppe, eine Gruppe jüdischer Milliardäre, die im Wesentlichen Mossad-Agenten sind – oder Sayanim, was freiwillige Mossad-Agenten bedeutet – hier in den Vereinigten Staaten, entdeckte Epstein und formte ihn. Sie „sheep-dippten“ ihn. Sie gaben ihm einen Job als Mathelehrer an einer Highschool. Dann pumpten sie eine Milliarde Dollar auf sein Bankkonto und nannten ihn Investmentberater, aber im Wesentlichen betrieb er hauptsächlich sexuelle Erpressung für den Mossad.

Wir hatten also nicht realisiert, wie stark er tatsächlich vernetzt war. Denn während er sexuelle Erpressung betrieb, bestand seine Aufgabe darin, persönliche Beziehungen zu den mächtigsten Menschen aufzubauen, die er finden konnte. So bewegte er sich in all diesen Kreisen, wurde aber offenbar auch genutzt, um verschiedene israelische Abkommen und Deals sowie allerlei korrupte Machenschaften auf höchster Ebene in vielen Ländern weltweit zu vermitteln.

Sie erwähnten die Ukraine. Dann gab es auch Indien. Die Israelis haben große Anstrengungen unternommen, um die indische Regierung zu korrumpieren – und tatsächlich haben sie das auch getan. Sie haben den indischen Geheimdienst genutzt, um False-Flag-Operationen durchzuführen, die sowohl dem Mossad als auch der fanatisch islamophoben hinduistischen Fraktion in Indien zugutekamen. Epstein war mittendrin – ebenso bei vielen anderen sensiblen internationalen Operationen.

Es stellt sich also heraus, dass er sogar ein noch aktiverer israelischer Spion war, als die meisten von uns vermutet hatten. Ja, seine Hauptaufgabe war sexuelle Erpressung. Aber darüber hinaus wurde er aufgrund all dieser Kontakte auch für hochrangige Machtvermittlung eingesetzt.

Es ist wirklich erstaunlich, dass all dies in einem Moment ans Licht kommt, in dem der Staat Israel erneut versucht, die US-Regierung zu kapern, um in Westasien einen Krieg im Dienste eines genozidalen zionistischen Expansionismus zu führen. Deshalb haben sie am 11. September das Trade Center gesprengt – um das amerikanische Militär zu kapern und nach Westasien zu schicken, um zu versuchen, sieben Länder in fünf Jahren auszuschalten. Nun haben sie sechs in 25 Jahren ausgeschaltet, und das (lange verzögerte) siebte ist der Iran. Israel setzt alles daran, das amerikanische Militär erneut zu kapern und seine Drecksarbeit erledigen zu lassen, indem es einen Krieg mit dem Iran führt, und sie setzen Trump unter Druck. Und plötzlich werden all diese Akten veröffentlicht. Welche Agenda dahintersteckt, ist nicht ganz klar, aber es ist certainly interessant, dass diese Mega-/Mossad-Operation genau an diesem historischen Wendepunkt entlarvt wird.

Interessant. John, dieselbe Frage an Sie. Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung in diesen E-Mails zeigt Epstein und den emiratischen Geschäftsmann Sultan Ahmed bin Suleiman bei Gesprächen darüber, ehemalige MI6- und Mossad-Agenten einzusetzen, um nach Gaddafis Sturz eingefrorene libysche Vermögenswerte zurückzuholen. Welche Rolle spielt er dabei – angeblich als Zivilist? Eine weitere Korrespondenz enthüllt Diskussionen über Projekte in Somaliland, darunter Wasserexporte. Ja, genau jenes Somaliland, dessen Souveränität Israel gerade anerkannt hat – zum Missfallen sowohl somalischer Führungspersönlichkeiten als auch der globalen Gemeinschaft. Was zeigt all das darüber, wer Jeffrey Epstein war und worum es bei seinem gesamten Treiben eigentlich ging?

John Bosnitch: Nun, noch einmal: Jeffrey Epstein war ein Mossad-Operateur. Und die Tatsache, dass er offenbar nicht mehr lebt – man sagt, er habe sich in seiner Zelle umgebracht, obwohl ich kürzlich Berichte gelesen habe, wonach er einen Tag zuvor aus seiner Zelle entfernt worden sei – ändert nichts daran, dass diese Operationen überall stattfinden. Die Bankster-Organisation, die Regierungen manipuliert und Demokratie zur Farce macht, ist überall aktiv, wo sie eine Verbindung finden kann. Und leider sind viele Menschen bereit, für Geld vieles zu tun. Wir nähern uns nun dem 2000. Jahrestag, an dem Jesus Christus mit einer Peitsche in die Synagoge ging, um die Geldwechsler hinauszutreiben. Es scheint sich seitdem nicht viel geändert zu haben. Und ich glaube, wir werden hier eine echte Konfrontation erleben zwischen Völkern und Nationen, die an Gott und moralische Prinzipien glauben, und jenen, die für Geld alles tun, ungeachtet der Kosten für Menschenleben, für Ruf und für das politische System selbst. Sie haben die gesamte westliche politische Elite ausgehöhlt und verrotten lassen.

Danke. Dr. Barrett, als US-Bürger haben Menschen nach dem Freedom of Information Act das Recht, zu wissen, was ihre Regierung tut. Bundesbehörden sind verpflichtet, auf FOIA-Anfragen Informationen offenzulegen, es sei denn, sie fallen unter eine von neun Ausnahmen, etwa zum Schutz der Privatsphäre, der nationalen Sicherheit oder der Strafverfolgung.

Diese massiven Schwärzungen, die wir bei den Epstein-Akten sehen – offensichtlich wird man sich auf nationale Sicherheit berufen. Was sagt uns das an sich schon?

Kevin Barrett: Sie haben völlig recht. FOIA-Anfragen rund um Epstein laufen seit langem, und es wurde sehr wenig veröffentlicht. Dann haben im November einige sehr mutige US-Kongressabgeordnete unter Führung des großartigen Thomas Massie das Thema vorangetrieben und den Epstein Files Transparency Act verabschiedet. Dieses Gesetz schrieb vor, dass bis zu einer Frist – soweit ich mich erinnere Ende Dezember – sämtliche Informationen, die die Regierung zu Epstein hatte, gesetzlich veröffentlicht werden mussten. Eine Nichtveröffentlichung wäre eine Straftat gewesen.

Natürlich hielten sie sich nicht daran. Sie veröffentlichten vor der Frist nur einen kleinen Bruchteil. Dann folgte einige Wochen nach der Frist weiteres Material. Und nun sind wir ein paar Monate nach der Frist – vielleicht anderthalb Monate – und haben fast die Hälfte der Akten. Wenn das die Hälfte ist, die sie zu veröffentlichen bereit sind, fragt man sich wirklich, was in der anderen Hälfte steckt. Denn in dieser Hälfte gibt es zahlreiche Hinweise auf das Ermorden von Kindern, das Foltern von Kindern – auf die unerquicklichsten Gräuel, die man sich vorstellen kann.

Trump ist natürlich in vieles davon verwickelt. Der berühmte Katie-Vergewaltigungsfall, in dem Trump angeblich eine 13-Jährige vergewaltigte, die sehr glaubwürdig war – ihre Anwälte glauben ihr bis heute – endete damit, dass sie durch Terrorisierung zu einer Verschwiegenheitsvereinbarung gezwungen wurde. Es stellt sich heraus, dass viele dieser Opfer solche NDAs unterschrieben haben, und die Regierung hatte keinerlei Interesse, diese schrecklichen Verbrechen zu verfolgen, die – wiederum – bis hin zu Mord und Morddrohungen reichen. Ich frage mich also, was mit der anderen Hälfte der Akten geschehen wird und was um alles in der Welt darin noch stehen könnte.

An diesem Punkt, denke ich, müssen die Amerikaner selbst für Gerechtigkeit sorgen. Wenn die Behörden nicht einfach all diese Personen mit verdächtigen Verbindungen zu Epstein verhaften, sie auf den Kopf stellen und sehen, was herausfällt, dann brauchen wir eine weitere Französische Revolution. Diese Behörden müssen … ihre Köpfe müssen rollen. Sie können entscheiden, ob ich das wörtlich oder bildlich meine.

Danke. John, dieselbe Frage an Sie. Dies ist einer jener seltenen Momente, in denen Menschen aus allen politischen Lagern – Republikaner, Demokraten, Unabhängige – Rechenschaft verlangen. Amerikanische Wähler wollen Trumps Verwicklung sehen, sie wollen wissen, wofür die Akten stehen. Sie sind die Schwärzungen leid. Sie wollen Zugang. Warum?

John Bosnitch: Weil sie wissen, dass es mehr zu dieser Geschichte gibt, als man sie hat sehen lassen. Das ist ein Skandal, der Watergate wie ein Kinderspiel aussehen lässt. Er reicht nicht nur ins Weiße Haus. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass der derzeitige Premierminister meines Heimatlandes Kanada zur Zeit der Beschlagnahmung von Gaddafis libyschem Gold der oberste Bankster Großbritanniens war. Wir wissen, dass nun auch Lord Mandelson in England verwickelt ist. Und wenn sie Prinz Andrew erreicht haben, dann steht außer Zweifel, dass sie Kontakt mit dem Rest der Königsfamilie hatten. Die Königsfamilie selbst steht hier infrage.

Diese eiternden Wunden müssen untersucht werden. Und wir müssen herausfinden, wer die Entscheidung getroffen hat, welche Teile der über eine Million Dokumente geschwärzt wurden. Einige dieser Schwärzungen müssen im Interesse von CIA, Mossad und der Täter erfolgt sein. Es besteht keine Chance, dass die gesamte Liste der geschwärzten Daten nur dem Schutz weiblicher Opfer dient. Tatsächlich haben einige Opfer erklärt, sie seien bereit, ihren Namen gedruckt zu sehen, wenn im Gegenzug alle Täter offengelegt würden. Genau das muss geschehen. Es braucht eine fortlaufende Untersuchung, und wir müssen der Welt zeigen, wer diese Menschen sind, wie sie an die Macht kamen, wie sie Macht nutzen, um weltweit zu vergewaltigen und zu morden, und wie wir uns aus ihrer Kontrolle befreien können.

Danke, John. Wir haben noch etwa anderthalb Minuten. Eine letzte Frage an Dr. Barrett. Eine weitere interessante Tatsache: der ehemalige israelische Premier Ehud Barak. Während alle anderen in Deckung gingen, taucht Barak in den neu veröffentlichten Epstein-Dokumenten auf, in denen er auch nach Epsteins Verurteilung wegen Sexualverbrechen in Florida mehrfach korrespondierte. Das heißt, es war so dringend, dass man das Risiko der Enttarnung einging, um ein letztes Mal Dinge zu regeln. Was schließen wir daraus, Dr. Barrett, dass Ehud Barak dieses Risiko einging, einen bereits verurteilten Mann zu kontaktieren?

Kevin Barrett: Ja, Barak war mehrfacher Besucher von Epsteins New Yorker Villa, und offensichtlich war dies eine extrem wichtige Beziehung. Was in den Mainstream-Medien nicht erwähnt wurde, ist, dass Barak der Mann war, der die brutalste und sadistischste Vergewaltigung beging, die zumindest im ersten Datensatz der Epstein-Akten dokumentiert ist. Virginia Giuffre nannte ihn als Täter dieser absolut schrecklichen Vergewaltigung.

Er ist also sowohl ein enger Kollaborateur Epsteins und von Epsteins Arbeit für den israelischen Mossad als auch ein brutaler, sadistischer Vergewaltiger – was angesichts dessen, dass Israel eine Vergewaltigernation ist, in der es riesige Demonstrationen für das Recht auf Vergewaltigung gibt und Menschen, die Gefangene zu Tode vergewaltigen, als Nationalhelden gefeiert werden, nicht überrascht.

Ich möchte noch etwas ansprechen, was der andere Gast sagte: Die Opfer wollen keine Schwärzungen. Tatsächlich ist es noch schlimmer. In dieser letzten Veröffentlichung wurden die Namen Dutzender Opfer nicht geschwärzt – oder man hat Dutzende Nennungen übersehen. Viele, viele Nennungen der Opfernamen sind enthalten. Sie wurden nicht geschwärzt, aber die Täter sind vollständig geschwärzt.

Das lässt einen wirklich fragen, wer die Schwärzungen vornimmt, was sie sich dabei denken und ob sie glauben, damit durchzukommen. Wenn sie damit durchkommen, dann ist Amerika und der Westen wirklich und wahrhaftig erledigt. Denn zu wissen, dass die krankesten und verdorbensten Menschen, die man sich vorstellen kann, über einen herrschen, und das dann ins Gesicht gedrückt zu bekommen und einfach klein beizugeben und es zuzulassen, dass ihr bösartiger, übler, genozidaler zionistischer Stamm weiterhin die mächtigste Nation der Welt beherrscht, indem er die Laster seines Gojim-Viehs kontrolliert, ist absolut inakzeptabel. Wenn die Amerikaner darüber nicht aufstehen und dieses böse Regime stürzen, kann ich mir nicht vorstellen, welche Strafe – ich meine göttliche Strafe – für sie vorgesehen ist.