Diese „kontroverse“ Studie zu mRNA-Impfstoffen und Krebs ist nach 16 Ablehnungen nun doch erschienen

Eine neue Veröffentlichung im wissenschaftlichen Fachjournal Oncotarget hat die Debatte über die Sicherheit von mRNA-COVID-19-Impfstoffen erneut entfacht. Die Toxikologin und Molekularbiologin Janci Lindsay und ihre Mitautoren beschreiben darin einen möglichen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfungen und dem Auftreten bestimmter Formen von Blutkrebs. Parallel dazu veröffentlichten die Autoren eine zweite Arbeit, in der sie darlegen, dass ihre Forschung über Jahre hinweg durch systematische Zensur innerhalb der wissenschaftlichen Verlagslandschaft behindert worden sei.

Die Studie mit dem Titel Exploring the potential link between mRNA COVID-19 vaccinations and cancer ist als Fallbeschreibung kombiniert mit einer Literaturübersicht angelegt. Im Mittelpunkt steht der Fall einer jungen, zuvor gesunden Frau, die nach ihrer zweiten Dosis des Pfizer/BioNTech-Impfstoffs an akuter lymphatischer Leukämie (ALL) sowie an lymphoblastischem Lymphom (LBL) erkrankte.

Die Autoren verweisen auf bestehende wissenschaftliche Literatur, aus der hervorgeht, dass das modifizierte mRNA-Material, verpackt in sogenannten Lipid-Nanopartikeln, sich im Körper weiter verteilen kann als ursprünglich angenommen. Demnach könnten auch Knochenmark und andere blutbildende Organe erreicht werden.

In ihrer Analyse diskutieren Lindsay und ihre Kollegen mehrere biologische Mechanismen, die potenziell an onkologischen Prozessen beteiligt sein könnten. Dazu zählen Störungen der Immunregulation, T-Zell-Suppression, Veränderungen der Interferon-Antwort, die Hemmung der Apoptose (programmierter Zelltod) sowie eine erhöhte Produktion von TGF-β, einem Wachstumsfaktor, der mit aggressiver Tumorentwicklung in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus weisen die Autoren auf Berichte über Plasmid-DNA-Verunreinigungen in mRNA-Impfstoffen hin, darunter Sequenzen des SV40-Promotors, der im Herstellungsprozess verwendet wird.

Nach Auffassung der Autoren verdienen diese Befunde besondere Aufmerksamkeit, da mRNA-Impfstoffe nicht nur als klassische Impfstoffe wirken, sondern auch Eigenschaften von Gentherapie-Produkten aufweisen. In diesem Zusammenhang verweisen sie auf bestehende Leitlinien unter anderem der FDA und der EMA, in denen theoretische Risiken wie DNA-Integration und Genotoxizität thematisiert werden.

In ihren Schlussfolgerungen plädieren Lindsay und ihre Mitautoren für umfangreichere Untersuchungen, um mögliche Langzeitfolgen der mRNA-Technologie besser zu erfassen. Dies sei insbesondere angesichts der rasanten Ausweitung von mRNA-Plattformen auf weitere Impfstoffe und medizinische Anwendungen notwendig.

Mindestens ebenso bemerkenswert wie der Inhalt der Studie ist ihr Weg zur Veröffentlichung. In einer zweiten Arbeit mit dem Titel Censorship in science schildern die Autoren eine Publikationsgeschichte, die sie selbst als außergewöhnlich und besorgniserregend bezeichnen. Zwischen 2024 und 2025 wurde das Manuskript bei sechzehn Fachzeitschriften eingereicht und ebenso oft abgelehnt – häufig ohne inhaltliche Begutachtung. Lediglich drei Journale leiteten das Manuskript tatsächlich an Peer-Reviewer weiter.

Beim Fachjournal Current Proteomics wurde die Studie nach einem Peer-Review-Verfahren sogar zweimal angenommen, jedoch jeweils noch vor der Veröffentlichung zurückgezogen. Dies geschah nicht aufgrund neuer wissenschaftlicher Einwände, sondern wegen der als „kontrovers“ eingestuften Schlussfolgerungen. In der Folge trat Lindsay aus dem Herausgebergremium der Zeitschrift zurück.

Der zentrale Kritikpunkt, den die Autoren von verschiedenen Redaktionen zu hören bekamen, lautete, mRNA-Impfstoffe könnten keinen Krebs verursachen, da sie nicht in den Zellkern eindrängen und nicht in das menschliche Erbgut integrierten. Nach Ansicht der Autoren greift dieses Argument zu kurz, da Krebsentstehung ein komplexer Prozess sei, bei dem unter anderem auch chronische Entzündungen eine Rolle spielten.

Lindsay und ihre Kollegen betonen, dass ein offener wissenschaftlicher Diskurs unverzichtbar sei. Die systematische Ausgrenzung abweichender Hypothesen führe zu einem verzerrten Bild wissenschaftlicher Einigkeit und verhindere, dass potenzielle Risiken frühzeitig erkannt würden.

Die Veröffentlichung in Oncotarget markiert damit nicht das Ende, sondern vielmehr den Beginn einer weiterreichenden Debatte – nicht nur über mögliche Langzeitfolgen der mRNA-Technologie, sondern auch über den Umgang der Wissenschaft mit Unsicherheit, Kontroversen und abweichenden Stimmen in Zeiten gesellschaftlichen und politischen Drucks.