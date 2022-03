2 Jahre später: Die wichtige Lektion, die uns Covid über die Ukraine lehren kann

Gestern war es genau zwei Jahre her, dass das Vereinigte Königreich zum ersten Mal abgeriegelt wurde, nur „drei Wochen, um die Kurve zu glätten“. Einige Monate später wurde die Abriegelung aufgehoben. Dann begann sie um Weihnachten herum erneut.

Eine Rechtfertigung für die Abriegelung gab es nie und nimmer. Abriegelungen helfen nicht, die Ausbreitung von Krankheiten zu stoppen, und selbst wenn sie es täten, war „Covid“ nie eine ausreichende Bedrohung, um eine Abriegelung zu rechtfertigen, und die zerstörerischen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Wirtschaft machen das Heilmittel schlimmer als die Krankheit.

Wir brauchen jetzt nicht auf die Einzelheiten einzugehen. Das alles ist inzwischen hinlänglich bekannt.

Und was noch wichtiger ist: Es war bereits bekannt, bevor die Abriegelungen begannen.

Von dem Moment an, als Covid zum ersten Mal in der Presse erwähnt wurde, war es offensichtlich, dass es sich dabei eher um eine Illusion handelte als um etwas anderes.

Wie ich bereits im Januar 2020 geschrieben habe, als sich die Presse über nur 800 globale Fälle und 26 Todesfälle aufregte:

Längerfristig ist eine Impfung zu erwägen. Medikamente, die man einnehmen muss, auch wenn man nicht krank ist, sind eine Goldgrube für Pharmaunternehmen, und wenn die Regierung sie zwingend vorschreibt, ist das noch besser.

Die kommende Agenda war schon damals so offensichtlich.

Überwachung. Zensur. Impfpflicht. Große Gewinne für die Pharmaindustrie. Das alles war im Januar 2020 zu sehen.

Am 13. März 2020 war es noch eklatanter, wie ich damals schrieb:

Es stellte sich heraus, dass wir, um das Coronavirus am besten in den Griff zu bekommen, große öffentliche Proteste verbieten, das Kriegsrecht einführen, kein Bargeld mehr verwenden, digital oder per Post wählen, unsere Grenzen weit offen lassen, die wichtigsten sozialen Netzwerke zensieren und mit der Durchsetzung von Zwangsimpfungen beginnen müssen. Und das ist auch gut so, denn all das wollten sie ohnehin tun.

Am Tag vor der Abriegelung des Vereinigten Königreichs gab ein Sprecher des italienischen Instituts für Gesundheit zu [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die Art und Weise, wie wir Todesfälle in unserem Land kodieren, ist sehr großzügig in dem Sinne, dass alle Menschen, die in Krankenhäusern MIT dem Coronavirus sterben, als an dem Coronavirus sterbend betrachtet werden.

Spätestens seit März 2020 war klar, dass die Daten manipuliert wurden und dass die bürokratische Maschinerie in Gang gesetzt wurde, um eine „Pandemie“ durch nichts anderes als die Magie der kultivierten Statistik zu schaffen.

Dies war nicht nur ein wichtiges Thema, es war das EINZIGE wichtige Thema.

Sie enthüllten ihre Agenda und begannen dann, Daten zu fälschen, um diese Agenda zu rechtfertigen, und zwar von Beginn der „Pandemie“ an.

Es war die einzige Geschichte, die wichtig war und immer noch wichtig ist.

Dass die Mainstream-Medien dies nie thematisiert haben, ist nicht überraschend. Die Mainstream-Medien sind ein hoffnungsloser Fall, sie leben in einer Scheinwelt, die sie mit ihren gefälschten Schlagzeilen über Nicht-Ereignisse aufbauen zu können glauben. Sie haben sich komplett verkauft und werden nicht mehr zu erreichen sein. Sie sprachen über Maskenpflicht und R0-Zahlen und Handdesinfektionsmittel und den panischen Kauf von Toilettenpapier. Sie untersuchen sorgfältig die Rinde jedes Baumes, während sie den Wald akribisch ignorieren.

Aber das ist ja auch zu erwarten.

Im Bereich der alternativen Medien gibt es jedoch noch viele Menschen, die die Wahrheit sagen und das Richtige tun wollen. Und doch gab es auf Covid große Versäumnisse.

Irgendwie begannen sogar alternative Stimmen, den Mainstream wiederzugeben, indem sie Unwahrheiten wiederholten, als wären sie Fakten, und so die grundlegenden Mythen der „Pandemie“-Erzählung verstärkten.

Wie Catte im April 2020 schrieb, wurden viele hochrangige unabhängige Medien von der Hysterie erfasst. Entweder stellten sie sich hinter den Polizeistaat, feuerten den Autoritarismus fröhlich an, weil er „im öffentlichen Interesse“ sei, oder sie lenkten ab, indem sie über Nebenschauplätze sprachen, die nie auch nur annähernd den wahren Kern der Sache untersuchten.

Ob diese Versäumnisse auf schlechte Recherche, Angst, Ego oder Ideologie zurückzuführen sind, spielt letztlich keine Rolle. Je größer die Lüge, desto mehr Menschen werden sie glauben. Wir alle unterliegen dieser Schwäche der menschlichen Natur.

Ivermectin und „Laborlecks“ und natürliche Immunität und „Varianten“ und das Dutzend anderer Liegestühle, die so viele Menschen zwei Jahre lang eifrig neu arrangiert haben, waren nicht das Thema.

Die Agenda war das Thema. Die Lüge, mit der diese Agenda verkauft werden sollte, war das Problem.

Letzten Endes war es der Regierung egal, ob Sie glaubten, dass Masken funktionieren, oder wie lange Sie sich selbst isoliert haben. Es war ihnen egal, ob Sie sie für inkompetent oder plump hielten oder sie von ganzem Herzen unterstützten.

Alles, was sie interessierte, war, dass Sie glaubten, dass die Pandemie eine echte Bedrohung darstellte und dass etwas getan werden musste, um sie zu bekämpfen.

Alles, was sie wollten, war Ihre Beteiligung an dieser einen Lüge. Und jede Geschichte, die zur Verbreitung dieser einen Lüge beitrug, war akzeptabel.

Alles, was nicht dazu beiträgt, die grundlegendste Annahme, auf der die Erzählung beruht, in Frage zu stellen, kann gleichbedeutend damit sein, sie zu unterstützen – vielleicht aus Versehen, vielleicht mit guten Absichten – aber nichtsdestotrotz unterstützen sie sie.

Das gilt für Covid und ebenso für jede Schlagzeile, jede andere Eilmeldung. Auch für den Krieg in der Ukraine.

Und es gilt auch nicht nur für die Erzählungen des westlichen Establishments. Alle offiziellen Geschichten müssen gleichermaßen hinterfragt werden.

Ja, Russland stand schon früher auf der richtigen Seite der Geschichte – im Irak, in Syrien, in Libyen und auf der Krim.

Ja, Putins Regierung hat den russischen Staat in den frühen 2000er Jahren vor dem Zusammenbruch bewahrt und dadurch wahrscheinlich Millionen von Menschenleben gerettet.

Ja, das US-Imperium war über die NATO rücksichtslos expansiv und stützte sich auf ein schamlos heuchlerisches Monopol auf „legitime“ Gewalt.

Und ja, es gibt Nazis in der Ukraine.

All das kann wahr sein, ohne etwas an der Tatsache zu ändern, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine möglicherweise illegal ist oder dass er taktisch nicht sinnvoll erscheint. Oder dass die Sanktionen des Westens gegen Russland sich möglicherweise nachteiliger auf ihre eigene Wirtschaft auswirken als auf die Russlands. Oder dass Russland und China die gleiche globalistische Agenda verfolgen, die im Westen gefördert wird.

Russland (und China) haben sich voll und ganz hinter das Covid-Narrativ und die globalistische Agenda gestellt, der es dient. Das kann man nicht mit „sie haben es nicht so gemeint“ oder „es ist in Ordnung, wenn sie es tun“ wegwischen.

Hier geht es nicht darum – oder sollte es nicht darum gehen – Partei zu ergreifen, und das ist schädlich. Wir haben gesehen, wie parteiübergreifende Konflikte dazu dienen können, die schädlichsten Aspekte eines Narrativs zu verstärken.

Ivermectin gegen Impfstoffe, Schweden gegen China, Laborleck gegen Zoonose. Dies sind oberflächliche Meinungsverschiedenheiten, deren bloße Existenz das zugrunde liegende Narrativ des Establishments nur noch verstärkt.

So wie während der Pandemie harte Binaritäten toleriert, ja sogar gefördert wurden, zeigt sich das gleiche Muster in der Ukraine. Flugverbotszone gegen Sanktionen, Nazis gegen „Nicht-Nazis“, Zelenskiy gegen Putin, Ost gegen West.

Es handelt sich um Kriegsparteien, die sich angeblich gegenseitig bekämpfen, aber auf derselben Grundvoraussetzung aufbauen: Der geopolitische Konflikt ist so simpel und total, wie er dargestellt wird; man muss sich nur einen Helden und einen Bösewicht aussuchen, und all die wirtschaftlichen Härten, die Zensur, das Gruppendenken und der Verlust der persönlichen Freiheit, die aus diesem Konflikt resultieren, sind ein (un)glückliches Nebenprodukt des Krieges, kein Ziel.

Aber es gibt viele gute Gründe, diese Annahme in Frage zu stellen, und viele Belege für andere, komplexere Interpretationen.

Sogar Tucker Carlson hat darauf hingewiesen, wie einfach es ist, von Covid auf die Ukraine umzuschalten, ohne etwas zu verpassen. Ein anderes Problem und eine andere Reaktion, die jedoch eine fast identische Lösung erfordern.

Die Agenda war im Januar 2020 offensichtlich, und es ging nicht um Covid.

Dieselbe Agenda ist heute genauso offensichtlich… ist es wahrscheinlich, dass es dieses Mal wirklich nur um die Ukraine geht?

Es ist eine einfache Binsenweisheit des Krieges, dass man niemals gewinnen kann, wenn man ausschließlich zu den Bedingungen des Gegners kämpft. Wenn man der Opposition die Wahl lässt, wann, wo und wie man kämpft, das Terrain und die Einsatzregeln auswählt, wird man verlieren. Jedes Mal.

Das Gleiche gilt für Debatten und Argumente – Informationskrieg, wenn Sie so wollen -, wenn Sie Ihren Gegner die a priori Annahmen festlegen lassen, wird er gewinnen. Er wird die unhinterfragte „Wahrheit“ im Kern der Sache herausgreifen und Sie zwingen, innerhalb der Grenzen einer Realität zu argumentieren, die er für seine Zwecke geschaffen hat.

In dem Moment, in dem Sie zulassen, dass irgendwelche von der Regierung unterstützten Mainstream-Ideen zur unantastbaren, unanfechtbaren „Wahrheit“ werden, haben Sie die Auseinandersetzung verloren. Man überlässt anderen Menschen die Wahl der Spielregeln.

Wir müssen uns nicht aussuchen, wem wir glauben, wir müssen niemandem glauben.

Es ist die Aufgabe der neuen Medien, den Mainstream zu kontrollieren. Sie müssen sich weigern, an den Spielen des Establishments teilzunehmen. Einen distanzierten Blick auf die Wahrheit zu bewahren, ganz gleich, wie sie aussieht. Wenn wir das nicht tun, können wir am Ende genau die Maschinerie der Staats- und Konzernmacht unterstützen, die wir eigentlich bekämpfen sollten.

Das sollte uns Covid zumindest gelehrt haben.