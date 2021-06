2 Junge BBC-Journalisten erkranken nach AstraZeneca-Impfung an mysteriösen „Kurze Krankheit“ und sterben

Zwei junge BBC-Journalisten sind an einer mysteriösen „kurzen Krankheit“ gestorben, nachdem sie in Indien den Impfstoff gegen COVID-19 von AstraZeneca mit dem Markennamen Covishield eingenommen hatten. Es gibt keine Details über die Krankheit, wobei der Impfstoff aus den Berichten gestrichen wurde.

Frau Shaw kam 2016 als Tagesmoderatorin zu BBC Radio Newcastle. Ihre Stimme war im Nordosten Englands bekannt, wo sie auch eine erfolgreiche Karriere im kommerziellen Radio gemacht hatte.

In einer Erklärung sagte die Familie von Frau Shaw: „Lisa bekam eine Woche nach Erhalt ihres AstraZeneca-Impfstoffs starke Kopfschmerzen und wurde einige Tage später schwer krank.

„Sie wurde vom Intensivpflegeteam des RVI [Royal Victoria Infirmary] wegen Blutgerinnseln und Blutungen im Kopf behandelt . “

Ein Gerichtsmediziner wird prüfen, ob die Todesursache der BBC-Moderatorin Lisa Shaw möglicherweise dadurch erschwert wurde, dass sie den AstraZeneca Covid-19-Impfstoff erhalten hatte.

Ihre Familie sagte, die 44-Jährige sei Tage nach ihrer ersten Impfung wegen Blutgerinnseln behandelt worden.

In einer vorläufigen Todesbescheinigung wird der Impfstoff als einer der möglichen Faktoren aufgeführt, die in Betracht gezogen werden.

Es bestätigt, dass eine Untersuchung des Todes von Frau Shaw durchgeführt wird, und führt eine „Komplikation der Impfung gegen das AstraZeneca Covid-19-Virus“ als Erwägung auf.

Es war nicht bekannt, dass der Moderator von BBC Radio Newcastle gesundheitliche Probleme hatte.

Interessanterweise berichtete die BBC Tage nach ihrem Tod , dass Lisa Shaw nach einer „kurzen Krankheit“ im Krankenhaus starb , ohne dass der Impfstoff überhaupt erwähnt wurde .

Was genau die „kurze Krankheit“ war, ist noch immer ein Rätsel. Dies ist jedoch nicht der einzige Fall.

Busby arbeitete mehr als 30 Jahre bei der BBC für viele lokale Radiosender und in letzter Zeit für BBC Sport und BBC Radio 5 Live.

Herr Dom Busby erhielt laut seinem Twitter-Konto am 14. März die erste Dosis seines AstraZeneca-Impfstoffs. Er postete Fotos von sich selbst, wie er die Injektion erhielt.

Well it didn’t hurt, now we just wait 15 mins and if you’re ok it’s off home. Please get this done ! #COVIDVaccination pic.twitter.com/4SBrGkiRm2