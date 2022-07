Tacheles #91

Wieder haben Röper und Stein die politischen Themen der letzten zwei Wochen angeschaut und gezeigt, was man in Deutschland alles nicht erfahren soll. Außerdem war ein Überraschungsgast in der Sendung, um das Männerduo ein wenig aufzulockern.

