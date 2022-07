Bis jetzt wurden nach der Covid-Impfung 29.635 Todesfälle gemeldet und CDC will jetzt noch Novavax verimpfen

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 15. Juli 2022 insgesamt 1.350.950 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. Das ist ein Anstieg von 9 342 unerwünschten Ereignissen gegenüber der Vorwoche.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassen insgesamt 29.635 Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg um 175 gegenüber der Vorwoche – und 246.676 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 3.210 gegenüber der Vorwoche.

Von den 29.635 gemeldeten Todesfällen werden 19.150 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer zugeschrieben, 7.850 Fälle dem Medikament Moderna und 2.577 Fälle Johnson & Johnson (J&J).

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 15. Juli 2022 845.611 unerwünschte Ereignisse, darunter 13.705 Todesfälle und 86.131 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 15. Juli gemeldeten 13.705 Todesfällen in den USA traten 7 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 54 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 13. Juli 599 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 354 Millionen Dosen von Pfizer, 226 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 15. Juli 2022 für 6 Monate alte bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 15. Juli 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 15. Juli 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 15. Juli 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

Biden: „Sie werden COVID nicht bekommen, wenn Sie diese Impfungen haben

Das Weiße Haus gab am Donnerstag bekannt, dass Präsident Joe Biden positiv auf COVID-19 getestet wurde, obwohl er zwei Impfdosen der ersten Serie und zwei Auffrischungsimpfungen erhalten hat.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte, Bidens Symptome seien „mild“ und er habe mit der Einnahme des Pfizer-Medikaments Paxlovid begonnen, das für die Behandlung von „leichtem bis mäßigem COVID-19“ zugelassen ist und mit Rebound-COVID-19 in Verbindung gebracht wird.

An den klinischen Studien für dieses Medikament nahmen keine Personen teil, die wie Biden einen COVID-19-Impfstoff erhalten hatten.

Auf die Frage während der Pressekonferenz, wo sich Biden mit COVID-19 angesteckt habe, sagte Jean-Pierre, das spiele keine Rolle – das Wichtigste sei, dass er vollständig geimpft und doppelt geboostet sei.

Nach der Ankündigung tauchte schnell ein Video auf, in dem Biden während einer CNN-Townhall vor einem Jahr, dem Tag, an dem er mit COVID-19 diagnostiziert wurde, eine frühere Bemerkung machte.

„Sie werden COVID nicht bekommen, wenn Sie diese Impfungen haben“, sagte Biden während der Veranstaltung.

„Sie werden COVID nicht bekommen, wenn Sie diese Impfungen haben", sagte Biden während der Veranstaltung.



Biden tested positive for covid.