20-facher Anstieg der perinatalen Sterblichkeitsrate in dem von UCSF genutzten Bestattungsinstitut in H2 2022

Die Krankenhäuser reden nicht, also werde ich es tun. Ich habe gerade mit einem Bestattungsunternehmen gesprochen, das von der UCSF (University of California, San Francisco ist eine öffentliche medizinische Hochschule in San Francisco, Kalifornien) genutzt wird. Die Rate der perinatalen Todesfälle in diesem Bestattungsunternehmen lag im zweiten Halbjahr 2022 mehr als 20-mal höher als normal.

Kurzfassung

Perinatale Todesfälle sind definiert als fötale Todesfälle (Todesfälle nach der 20. Woche) und Todesfälle von Säuglingen (Todesfälle nach der Geburt). Diese Todesfälle werden in der Regel an ein Bestattungsunternehmen weitergeleitet.

Ich habe mit einem der von der UCSF beauftragten Bestattungsunternehmen gesprochen. In den letzten 6 Monaten des Jahres 2022 stieg die Zahl der perinatalen Todesfälle um das 20-fache an.

Ich fragte Dr. James Thorp nach diesen Zahlen, und seine Reaktion war: „Das überrascht mich nicht.“

Die Krankenhäuser schweigen und die Mainstream-Medien berichten nicht darüber, aber ich dachte, Sie sollten es wissen.

Sollte dies schockierend sein? Ich denke schon!

Wie Sie aus dem nachstehenden Diagramm ersehen können, sind die perinatalen Sterberaten im Laufe der Zeit bemerkenswert konstant. Selbst ein Anstieg von nur 10 % würde als „signifikant“ gelten und Anlass für eine sofortige Untersuchung sein. Dieser Anstieg ist also 200 Mal größer als „signifikant“.

Die perinatalen Sterberaten sind in den USA rückläufig. Ein 20-facher Anstieg Ende 2022 sollte daher besorgniserregend sein. Aber nicht in unserer heutigen Gesellschaft. Diese Geschichte wird in keiner Mainstream-Presse auf der Welt behandelt werden. Niemals.

Aber in der heutigen Gesellschaft spielt das alles keine Rolle mehr. Ganz gleich, wie hoch die perinatalen Todesraten aufgrund der COVID-Impfstoffe ansteigen, es wird keine Untersuchungen geben.

Niemand will die Wahrheit wissen. Nicht die CDC, nicht die FDA, nicht der Kongress, nicht die Mainstream-Medien und nicht die Ärzte. Sie alle wollen so tun, als ob nichts von alledem geschehen würde. Sie schauen einfach weg. „Vorsätzliche Blindheit“.

Einleitung

Vor kurzem wurde ich an ein Bestattungsunternehmen verwiesen, das von den UCSF- und Stanford-Krankenhäusern genutzt wird. Ich kann den Namen des Bestattungsunternehmens nicht nennen, weil die Person, die diese Information preisgibt, sofort entlassen würde. Die Empfehlung an meine Quelle kam jedoch vom Leiter eines anderen Bestattungsunternehmens, einer Person, die ich schon seit Langem kenne.

Ich kann keine konkreten Zahlen nennen, weil das Bestattungsunternehmen dadurch identifiziert würde und meine Quelle gefeuert werden könnte.

Meine Quelle sagte mir, dass perinatale Todesfälle extrem selten sind, aber in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 stieg die Rate um das 20-fache des Normalwertes.

Das ist nicht normal.

Die Krankenhäuser schweigen. Die Bundesbehörden ermitteln nicht. Auch die Mainstream-Medien berichten nicht darüber. Der Kongress ist nicht an einer Untersuchung interessiert.

Niemand will, dass jemand herausfindet, dass es falsch war, diese Impfstoffe zu propagieren.

Hinweis für Faktenchecker

Ich freue mich, wenn eine neutrale, vertrauenswürdige Quelle wie der UCSF-Professor Vinay Prasad bestätigt, dass das, was ich gesagt habe, wahr ist. Sie können das dann mit ihm überprüfen.

Zusammenfassung

Es ist glasklar, dass unsere Geburtenrate durch etwas Neues beeinflusst wird. Es betrifft Mütter auf der ganzen Welt.

Das Bestattungsinstitut der UCSF, mit dem ich gesprochen habe, ist nur ein kleines Beispiel.

Niemand will über diese Geschichte berichten.

Ich frage mich, was die Ursache für den Anstieg der perinatalen Todesfälle weltweit sein könnte, nachdem die Impfstoffe eingeführt wurden. Das Einzige, was mir einfällt, sind die COVID-Impfstoffe. Übersehe ich etwas?