Vor dem Erdbeben in der Türkei und Syrien wurde ein blauer Blitz am Himmel gesehen

Nutzer in den sozialen Medien haben Bilder und Videos von einem blauen Blitz gepostet, der angeblich am Montagabend vor dem Erdbeben nahe der türkisch-syrischen Grenze am Himmel erschien.

Die Bilder zeigten ein blaues Leuchten, während der Boden bebte. Das Phänomen wurde u. a. von Bewohnern der syrischen Stadt Latakia beobachtet.

الضوء الأزرق الذي شوهد قبل الزلزال بقليل في الساحل السوري وشوهد أيضاً في تركيا ! 😳 pic.twitter.com/jCptRjtdcT — Screen Mix (@ScreenMix) February 20, 2023

Hala Hassan vom Higher Institute of Seismic Research der Universität Damaskus erklärte gegenüber dem Radiosender Sham FM, dass es keine Erklärung für das blaue Licht gebe, dass aber Veränderungen der elektrischen und magnetischen Felder in der Atmosphäre vor einem Erdbeben auftreten.

20 Subat, Hatay Samandag, M6.4, Antakya Merkez’de karavanımın ön cam kamera görüntüsü: pic.twitter.com/G5ePshuiMv — Analitik_Herif (@seribere) February 20, 2023

Neue schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben zu Toten und Verletzten geführt. Das Erdbeben der Stärke 6,4 erschütterte die bereits schwer betroffene Provinz Hatay. Berichten zufolge stürzten in mehreren Städten erneut Gebäude und Brücken ein.

Nach den schweren Erdbeben vom 6. Februar gab es viele Tausend Nachbeben. Auch nach dem Beben vom Montag waren zahlreiche Nachbeben zu spüren.