Es scheint, dass die erste Impfung im Zusammenhang mit Modernas mRNA-1273 (Spikevax), dem COVID-19-Impfstoff, mit dem Tod eines 28-jährigen Mannes aus Bangladesch, der in Singapur beschäftigt war, in Verbindung gebracht wird. Die Gesundheitsbehörde von Singapur (MOH) bezeichnete den Vorfall als medizinisches „Missgeschick“ und kündigte an, der Familie des Mannes eine einmalige Zahlung in Höhe von 168 000 Dollar zukommen zu lassen.

Nach Angaben des MOH war der Mann am 9. Juli 2021 an seinem Arbeitsplatz zusammengebrochen und gestorben.

Später führte der Inselstaat eine COVID-19-Impfpflicht ab dem 15. Januar 2022 ein. Bis auf wenige Ausnahmen durften alle medizinisch „berechtigten“, aber nicht geimpften Arbeitnehmer in der 5,64-Millionen-Einwohner-Stadt nicht mehr zur Arbeit gehen, selbst wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegten. Diese Anordnung wurde erlassen, obwohl die Gesundheitsbehörden seit dem Frühjahr 2021 wussten, dass die mRNA-Impfstoffe (ebenso wie die anderen in China und Russland entwickelten Prüfpräparate) keine neutralisierenden Impfstoffe sind, d. h. sie verhindern weder die Infektion noch die Übertragung des Virus.

TrialSite hat eine erhebliche Diskriminierung von Ungeimpften in Singapur aufgedeckt. Siehe „Singapurs Diskriminierung von Ungeimpften“.

Das Gesundheitsministerium von Singapur (MOH) sprach offen über diesen Todesfall, der sich nur 21 Tage, nachdem die Person die erste Dosis Spikevax erhalten hatte, ereignete. Die Gesundheitsbehörde von Singapur gab bekannt, dass der Verstorbene an einer Herzentzündung verstarb, die zeitlich mit der Verabreichung von Spikevax zusammenhing, und bezeichnete dies als „Missgeschick“.

Nach Angaben des MOH:

„Die Todesursache wurde als Myokarditis bestätigt. Der staatliche Gerichtsmediziner kam außerdem zu dem Schluss, dass der Tod aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Covid-19-Impfung zusammenhängt.“

Dem Gesundheitsministerium sind die Probleme mindestens seit dem Sommer 2021 bekannt. TrialSite berichtete in Singapur, dass eine Gruppe einflussreicher Ärzte im Juni 2021 einen vorübergehenden Stopp der Impfung von 200.000 Jungen mit den mRNA-Impfstoffen forderte. Im September 2021 wurde eine Handvoll Todesfälle gemeldet, die wahrscheinlich auf die COVID-19-Impfstoffe zurückzuführen waren, aber wie TrialSite berichtete, versuchte das Gesundheitsministerium, sie mit anderen Ursachen in Verbindung zu bringen.

Die Bevölkerung Singapurs ist mit über 17 Millionen verabreichten Dosen COVID-19-Impfstoff stark geimpft, berichtet das Gesundheitsministerium. Mit einem Durchimpfungsgrad von etwa 94 % ist Singapur eines der weltweit am besten geimpften Länder. Wie viele andere stark geimpfte Länder berichtet TrialSite jedoch über beunruhigende Signale.

Im Oktober 2021 enthüllte TrialSite „Despite Heavy Vaccination Delta Variant COVID-19 infections & Deaths Surge“, dass die Massenimpfung scheitert, wenn die Definition von Erfolg darin besteht, nicht nur Infektionen, sondern auch Todesfälle zu verhindern – zumindest bis zu diesem Zeitpunkt.

Zu diesem Zeitpunkt waren 83 % der Bevölkerung vollständig geimpft, kombiniert mit einer vergleichbaren Null-Toleranz-Politik gegenüber COVID-19 wie in China (z. B. strenge Grenzkontrollen, häufige Tests, Abriegelungen usw.).

TrialSite erklärte: „Während die Massenimpfung offenbar zu einem Rückgang der schweren Fälle mit Krankenhausaufenthalten und Todesfällen geführt hat, deuten die Daten auf etwas anderes hin – nämlich darauf, dass die [COVID-]Todesfälle in diesem Land trotz der überwältigenden Impfung so hoch sind wie nie zuvor.“ Die Sterblichkeitsrate war so hoch, dass die New York Times über die Angelegenheit berichtete.

Das Gesundheitsministerium von Singapur erinnerte die Bevölkerung daran, dass Herzmuskelentzündungen im Kontext der COVID-19-mRNA-Impfstoffe „selten“ sind, und verwies auf Raten von 0,1 pro 100.000 Dosen im Zusammenhang mit den bivalenten Impfstoffen, aber auf höhere 1,1 pro 100.000 Dosen im Zusammenhang mit den ersten beiden Dosen der monovalenten Impfstoffe.

Das MOH erinnert außerdem bis zum heutigen Tag daran:

„Die Impfung bleibt unsere erste Verteidigungslinie gegen COVID-19. Unsere hohe Impfrate war ausschlaggebend dafür, dass wir aufeinanderfolgende Wellen von COVID-19-Infektionen überstehen, unsere gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit aufbauen, unser Gesundheitssystem schützen und die heutige COVID-19-Norm erreichen konnten.“

Die Gesundheitsbehörde schreibt der natürlichen Immunität, die mit einer früheren Infektion einhergeht, keine Bedeutung zu. Zahlreiche von TrialSite verfolgte Studien deuten darauf hin, dass die natürliche Immunität im Zusammenhang mit einer früheren Infektion dem Schutz durch die Impfstoffe entspricht. Einige Studien deuten auf einen höheren Schutz hin, während andere Studien einen gemischten Schutz (sowohl Impfung als auch Infektion) als den höchsten Schutz bezeichnen. Seltsamerweise waren die Gesundheitsbehörden im Westen bis vor Kurzem kaum daran interessiert, frühere SARS-CoV-2-Infektionen und deren Zusammenhang mit der Immunität zu untersuchen. Allerdings gab es Ausnahmen.

Über den Vorfall wurde in allen asiatischen Medien berichtet, auch in der indischen Livemint, aber nur wenige Medien im Westen haben sich die Mühe gemacht, ihn zu erwähnen. Livemint gehört zum indischen Finanznachrichtenunternehmen Mint, das von HT Media herausgegeben wird, einer Medienholding mit Sitz in Delhi, die der indischen Industriellenfamilie K.K. Birla gehört, die auch Eigentümer der Hindustan Times ist.