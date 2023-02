Neue medizinische Codes für den COVID-Impfstatus geben Experten Anlass zur Besorgnis

In den Vereinigten Staaten wurden neue medizinische Diagnosecodes für den COVID-19-Immunisierungsstatus hinzugefügt.

Ein Code steht für „ungeimpft gegen COVID-19“.

Dieser Code kann vergeben werden, wenn der Patient nicht mindestens eine Dosis eines COVID-19-Impfstoffs erhalten hat“, heißt es in einem Dokument der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die die neuen Codes im Jahr 2022 eingeführt haben, in dem die Codes beschrieben werden.

Ein weiterer Code steht für eine Teilimpfung oder eine Impfung mit mindestens einer Dosis eines COVID-19-Impfstoffs, die jedoch nicht ausreicht, um die CDC-Definition einer vollständigen Impfung zu erfüllen.

Das Ziel der Codes ist es, „Menschen zu erfassen, die nicht oder nur teilweise geimpft sind“, so die CDC.

Experten sagen, dass die Codes nicht mit der Internationalen Klassifikation der Krankheiten übereinstimmen, die Diagnosen für Krankheiten und Gründe für Besuche im Gesundheitswesen enthält.

„Sie behandeln die Nichtimpfung so, als ob es sich um eine gefährliche Exposition handelt, die es daher verdient, als medizinische Exposition erfasst zu werden“, sagte Dr. Harvey Risch, emeritierter Professor für Epidemiologie an der Yale School of Public Health, gegenüber der Epoch Times. „Das ist meines Wissens noch nie gemacht worden“.

Die CDC reagierte nicht auf Bitten um Kommentare zu diesem Artikel.

Vorschlag

Die CDC hat vorgeschlagen, die Codes im September 2021 in die internationale Klassifikation aufzunehmen.

„Es wurde jedoch das Interesse geäußert, Menschen zu erfassen, die nicht oder nur teilweise geimpft sind“, sagte Dr. David Berglund, ein medizinischer Mitarbeiter der CDC, während eines Treffens, bei dem der Vorschlag besprochen wurde.

„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass es sich um einen signifikanten modifizierbaren Risikofaktor für Morbidität und Mortalität handelt, und es kann sowohl aus klinischen Gründen als auch aus Gründen der öffentlichen Gesundheit von Interesse sein, dies verfolgen zu können.“

Den von der CDC veröffentlichten Daten zufolge sind die COVID-19-Krankenhausaufenthalts- und Sterberaten bei ungeimpften Personen höher. Die Daten berücksichtigen keine Schlüsselfaktoren wie Alter oder frühere Infektionen, und andere Zahlen zeigen, dass geimpfte Personen in einigen Bundesstaaten häufiger ins Krankenhaus eingeliefert werden oder sterben.

Der Vorschlag wurde von den Teilnehmern der Sitzung des Koordinierungs- und Pflegeausschusses für die Internationale Klassifikation der Krankheiten, Zehnte Revision (ICD-10), unterstützt.

„Ich denke, wir würden dies auf jeden Fall unterstützen“, sagte Kristin Balint, Supervisorin bei Trinity Health. „Wir beobachten derzeit, dass Ärzte in unseren Unterlagen dokumentieren, dass sie gegen COVID-19 nicht immun sind.

Jeanne Yoder, Vertreterin der Defense Health Agency, stellte sich vor, später zusätzliche Codes hinzuzufügen, um anzuzeigen, dass eine Person nicht gegen jede weitere Variante geimpft wurde.

Die Organisationen der Personen, die den Vorschlag unterstützten, reagierten entweder nicht auf Bitten um Stellungnahme oder lehnten Anfragen ab.

Codes hinzugefügt

Am 1. April 2022 wurde das Klassifizierungssystem um drei Codes erweitert.

Z28.310 steht für nicht geimpft sein. Z28.311 steht für „teilweise geimpft“. Z28.39 steht für einen „anderen Unterimmunisierungsstatus“. Alle fallen unter die neue Unterkategorie „Unterimmunisierung für COVID-19-Status“.