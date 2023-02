Will 2023 Be the Year “Climate” Becomes the New COVID?

Bekommen wir eine weitere Virenangst?

Vielleicht, aber keine Sorge, ich habe die perfekte Strategie für Sie. Wenn man Sie einsperrt und Ihnen befiehlt, Masken zu tragen, gehen Sie einfach Ihren Geschäften nach, aber nehmen Sie einen Stapel Broschüren der Zeugen Jehovas mit, wo immer Sie hingehen, und wenn Sie von einem Masken-Nazi angesprochen werden, fragen Sie ihn sofort: „Wurden Sie gerettet?“

Wenn das nicht klappt, tun Sie so, als wären sie ein alter, verlorener Freund, und sagen Sie breit lächelnd und laut: „Hey, schön, dich zu sehen. Wie ist es dir ergangen?“ Dann umarmen Sie die Person, geben ihr ein Küsschen auf die Wange oder – wenn Sie sich besonders energisch fühlen – einen leidenschaftlichen Knutscher. Das wird sie dazu bringen, in Deckung zu gehen, und Sie können Ihr Geschäft weiterführen, denn wer will sich schon mit einer verrückten Person abgeben?

Ganz im Ernst: Ich denke, dass die Klimanazis im Moment eher durchdrehen werden. Sie werden Covid vorerst auf Eis legen und später ein anderes Virus einschleppen, das den Milliarden von Menschen mit geschwächtem Immunsystem wahrscheinlich wirklich schaden wird.

Ich denke, wir alle wissen das und können es kommen sehen. Die Frage ist eher: WIE wird es kommen?

Nach Angaben der zentralen Planer können wir uns auf folgende Dinge freuen.

Begrenzung der Menge an Fleisch und Milchprodukten, die wir konsumieren dürfen.

Keine Sorge, es wird besser. Kleiden Sie sich und Ihre Familie.

Das ist kein Scherz! Ganze drei neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr. Was? Du willst eine Jacke für die Kälte? Sie selbstsüchtiger Planetenkiller, Sie!

Die WEF-Pläne sind außerordentlich transparent, so dass es nicht sehr schwierig ist, zu verstehen und zu sehen, was auf uns zukommt. Sie werden von diesen Eliten vorhergesagt und dann auf nationaler Ebene von den Podiumsgästen umgesetzt, die vorgeben, „für die Wählerschaft zu arbeiten“.

In Neuseeland setzen sie das bereits um. Auch in Kanada. In Deutschland auch. Überall in Europa wird dieser Irrsinn im Eiltempo umgesetzt.

Natürlich bereiten die Propagandasender in Deutschland die Massen schon seit Jahren auf den Kommunismus vor. Das wird jetzt beschleunigt. In der Dezember-Ausgabe des Spiegels wird die Frage gestellt: „Hatte Marx am Ende doch recht?“

Wie auch immer, zum Thema Wohnen… Das WEF will, dass Ihr Haus NULL wert ist, um „Netto-Null“-Kohlenstoff zu erreichen, wie in einem kürzlich erschienenen Artikel erwähnt.

Hier ist im Wesentlichen, wie sie Sie dazu bringen wollen, „nichts zu besitzen und glücklich zu sein:“

Sie stellen eine Reihe von „grünen“ Anforderungen auf, die Sie erfüllen müssen, damit Ihr Haus „kohlenstoffneutral“ oder so ähnlich ist. Diese Anforderungen werden immer unverschämter und bedeuten, dass sich viele die Kosten für die Nachrüstung ihres Hauses nach den Vorstellungen der Klimanazis nicht leisten können. Infolgedessen werden diese Häuser zu „gestrandeten Vermögenswerten“.

Seien Sie nicht überrascht, wenn Blackrock dann eine Zweckgesellschaft gründet, um diese gestrandeten Vermögenswerte von den armen Schluckern zu erwerben, die gerade geplündert worden sind. Die MSM werden den nun vertriebenen Schafen erzählen, dass sie für die Menschenfreundlichkeit von Vanguard und Blackrock dankbar sein sollen, die sich um diese Vermögenswerte kümmern. Nachdem ich in den vergangenen Jahren die ungeheuerlichsten Aktionen beobachtet habe, ist mir klar geworden, dass es möglich ist, dass viele Leute gar nicht merken, dass sie ausgeplündert wurden, weil sie so gründlich indoktriniert wurden.

Was kann man dagegen tun? Um Himmels willen, wenn Sie über beträchtliche Vermögenswerte in einem Land verfügen, das diese Politik umsetzt, dann müssen Sie lange und gründlich über die Dinge nachdenken. Ich habe volles Verständnis dafür, dass dies schwierige Entscheidungen sind, denn für einige kann es bedeuten, dass ihr wichtigster Vermögenswert, ihr Haus, in diese Kategorie fällt. Machen Sie sich klar, dass die Eliten sich einen Dreck um Sie scheren und dass Ihnen wahrscheinlich niemand zu Hilfe kommen wird.

Anmerkung des Herausgebers: Das westliche System befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, und die Anzeichen von moralischem Verfall, Korruption und zunehmender Verschuldung ist nicht zu übersehen. Die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum, der IWF, die WHO, die Weltbank und die Menschen in Davos fördern mit dem Great Reset eine einheitliche Agenda, die uns alle betreffen wird.

