Top-Banker: Großbritannien macht den Anfang und wird eine „Super-App“ einführen, die digitale ID und Finanzdaten kombiniert

Der Vorsitzende des britischen Finanzministeriums, Bob Wigley, hat die Entwicklung einer „Super-App“ vorausgesagt, in der die digitale Wirtschaftsidentität einer Person, einschließlich Kreditwürdigkeitsprüfungen und KYC-Daten (Kenne deinen Kunden), gespeichert würde.

Die digitale Wirtschaftsidentität wäre vergleichbar mit der NHS-Gesundheits-App der britischen Regierung, in der die Gesundheitsdaten einer Person gespeichert sind. Die App wurde im Januar 2019 eingeführt und stieß auf Widerstand, bevor sie während der Pandemie an Popularität gewann.

Finanzexperte Wigley meint, dass der Bankensektor die NHS-App zur Kenntnis genommen hat und eine ähnliche App für Wirtschaftsdaten einführen könnte.

„Dies wird das Jahr sein, in dem wir das Bankensystem endlich davon überzeugen können, dass wir ein wirtschaftliches digitales Identitätssystem benötigen, genau wie die NHS-App“, sagte Wigley auf dem New Digital Assets and Money Symposium in London.

„Diese Finanz-App wird persönlich und mit jedem Bürger verbunden sein, so wie wir ein umfassenderes, vollständig digitales wirtschaftliches Identitätsprogramm brauchen.“

„Es wäre etwas, das jede Person bei sich tragen würde, und sie könnte es dann mit jeder Plattform oder jedem Finanzinstitut verbinden, mit dem sie arbeitet, wie etwa Banken und Versicherungsunternehmen“, erklärte er.

Wigley fügte hinzu, wenn die Regierung es nicht tut, werden es die Big-Tech-Plattformen tun.