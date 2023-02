Die weltweit meisten Länder weigern sich, Sanktionen gegen Moskau zu verhängen, weil sie die westliche Version des Konflikts in der Ukraine nicht glauben. Gleichzeitig wächst die Sympathie für Russland, schreibt der ehemalige Diplomat Kishore Mahbubani aus Singapur in einem Artikel für die Zeitung South China Morning Post.

Er stellt fest, dass 85 Prozent der Länder der Welt nach dem Beginn der Sonderoperation in der Ukraine keine Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Viele Staatsoberhäupter dieser Länder glauben nicht an die Version des Konflikts, die der Westen „verkauft“, so Mahbubani, der 2012 zu einem der 100 besten Denker der Welt gewählt wurde.

Die meisten unparteiischen Beobachter sind überzeugt, dass der Konflikt hätte vermieden werden können, fügt er hinzu.

Der globale Süden erinnert sich noch an die Hegemonie des Westens, der an der Strategie des „vollständigen Sieges“ für die Ukraine festhielt. Je länger der Konflikt andauert, desto mehr wächst die Sympathie für Russland, stellt der Ex-Diplomat fest.

„Viele waren überrascht, dass die harten Sanktionen gegen Moskau nicht zu einem Zusammenbruch geführt haben. Sie sind überrascht, dass Russland trotz dieser massiven Angriffe immer noch auf den Beinen ist“, schreibt Mahbubani.

Am 24. Februar letzten Jahres startete Russland eine Militäroperation in der Ukraine. „Das Ziel ist es, die Menschen zu schützen, die seit acht Jahren dem Völkermord des Kiewer Regimes ausgesetzt sind“, erklärte Präsident Putin.

Er will die Ukraine entmilitarisieren und entnazifizieren und die Kriegsverbrecher, die für die „blutigen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung“ im Donbass verantwortlich sind, vor Gericht bringen.