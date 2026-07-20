2010 finanzierte DARPA über „PROPHECY“ Ralph Barics Coronavirus-Netzwerk an der UNC

Von Jon Fleetwood

Neu aufgetauchte Dokumente zeigen, dass das US-Militär bereits Jahre vor dem Ausbruch von COVID-19 nach den genetischen Hintergründen von Coronaviren gesucht hat, die eine Pandemie auslösen können.

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) startete 2010 ein wenig bekanntes Programm mit dem erklärten Ziel, die zukünftige genetische Zusammensetzung von Viren bereits vor ihrem Auftreten zu ermitteln – einschließlich der Mutationen, genomischen Eigenschaften und Evolutionswege von Virenpopulationen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierten. Dies geht aus Regierungsdokumenten und Aufzeichnungen eines von der DARPA finanzierten Coronavirus-Projekts hervor, das im Labor des Coronavirus-Forschers Ralph Baric an der University of North Carolina durchgeführt wurde.

Das nun wieder aufgetauchte DARPA-Programm mit dem Namen PROPHECY wurde im September 2010 im Rahmen der Broad Agency Announcement DARPA-BAA-10-93 angekündigt und vom Defense Sciences Office der DARPA geleitet.

PROPHECY bestätigt, dass das US-Militär bereits fast ein Jahrzehnt vor dem Auftreten von SARS-CoV-2 die genetische Vorgeschichte pandemischer Coronaviren erforschte.

Diese Entdeckung lässt DARPAs dokumentierte Beteiligung an der prädiktiven Coronavirus-Genomik bis ins Jahr 2010 zurückreichen – acht Jahre bevor der DARPA/DEFUSE-Vorschlag unter Beteiligung von Ralph Baric, der EcoHealth Alliance und dem Wuhan Institute of Virology dokumentierte, dass alle drei charakteristischen Strukturmerkmale des SARS-CoV-2-Spike-Proteins bereits vor der Pandemie bekannt waren.

Die Verbindung zu Baric ist besonders bemerkenswert, da sein Labor bereits seit Jahren daran gearbeitet hatte, die technologischen Grundlagen für digital entworfene und genetisch nahtlose Coronaviren zu schaffen, darunter synthetische „Sündenbock“-Viren mit falschen Ursprungsmerkmalen und computergestützte Coronaviren, die ohne nachweisbare Spuren der genetischen Manipulation zusammengesetzt wurden.

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Die DARPA wollte herausfinden, wie „zukünftige“ Viren aussehen würden, noch bevor sie existierten

Das Ziel der DARPA war ungewöhnlich konkret.

„Die DARPA strebt danach, die natürliche Entwicklung jedes beliebigen Virus erfolgreich vorhersagen zu können.“

Die technischen Anforderungen zeigen jedoch, dass die Ambitionen der Behörde weit über die bloße Vorhersage von Ausbrüchen oder die Identifizierung gefährlicher Virusfamilien hinausgingen.

DARPA wollte Systeme, die in der Lage sind, Folgendes zu bestimmen:

zukünftige Mutationen,

zukünftige Reassortierungen,

zukünftige genetische Ereignisse,

die Reihenfolge, in der Mutationen auftreten würden,

Beziehungen zwischen Genotyp und Phänotyp

und letztendlich die genomischen Merkmale zukünftiger Viruspopulationen.

Die Behörde räumte ein, dass:

„es derzeit keine zuverlässige Möglichkeit gibt, virale Reassortierungen oder Mutationen vorherzusagen, die für das Auftreten neuer Virusstämme verantwortlich sind.“

Die Lösung lautete laut DARPA:

„Eine Forschungsplattform zur Vorhersage von Mutationen und möglicherweise Reassortments, noch bevor diese auftreten.“

Ermittlung des genetischen Bauplans zukünftiger Viruspopulationen

Das Programm kehrte immer wieder zu einem einzigen Konzept zurück: der Ermittlung der zukünftigen genetischen Zusammensetzung von Viren, noch bevor diese Populationen auftraten.

DARPA wies die Auftragnehmer an, Folgendes zu entwickeln:

„Vorhersagealgorithmen zur Virusevolution, die auf der Grundlage experimenteller Daten entwickelt und mithilfe biologischer Hochdurchsatzplattformen validiert wurden.“

Die Behörde erklärte weiter:

„Dieses Ziel wird voraussichtlich durch die Integration einer Plattform zur Virusevolution mit einem Algorithmus erreicht, der Mutationen vorhersagt, die der Viruspopulation einen evolutionären Vorteil verschaffen.“

Zu den formalen Anforderungen des Programms gehörte die Fähigkeit,

„die genomischen, proteomischen und/oder funktionellen Eigenschaften der endgültigen Viruspopulation reproduzierbar vorherzusagen.“

Die DARPA forderte von den Forschern außerdem:

„Algorithmen zu entwickeln, die das Konfidenzniveau bei der Vorhersage aller relevanten genetischen Ereignisse, die während der Virusevolution auftreten, deutlich verbessern können.“

Die Behörde strebte an, Folgendes zu ermitteln:

„die Rate und Reihenfolge des Erwerbs von Mutationen“

sowie:

„die Korrelation zwischen Genotyp und Phänotyp.“

Die Dokumente beschreiben daher ein Programm, das darauf abzielte, die genetische Beschreibung sich entwickelnder Viruspopulationen zu erstellen, noch bevor die physikalische Biologie dazu in der Lage war.

DARPA wollte biologische Validierung, nicht nur Computermodelle

PROPHECY war nicht als rein rechnerisches Vorhaben konzipiert.

DARPA forderte die Auftragnehmer auf, das zu entwickeln, was sie als

„eine geschlossene Plattform zur Virusevolution“

bezeichnete, die in der Lage ist,

„natürliche Virus-Wirt-Interaktionen“

zu reproduzieren. Die Behörde wollte, dass die Forscher vermeintliche Viren selektivem Druck aussetzten, die daraus resultierenden Evolutionsverläufe beobachteten und die tatsächlichen genetischen Ergebnisse mit den vorhergesagten verglichen.

Das Programm erforderte:

„eine genaue Analyse aller relevanten genetischen Ereignisse, die zu einer Veränderung des Virusphänotyps innerhalb der viralen Evolutionsplattform führen.“

DARPA sah eine kontinuierliche Sequenzierung und Verfeinerung der Algorithmen vor, einschließlich Daten, die

„möglicherweise in Echtzeit in den Algorithmus zurückgeführt werden“.

Die Verbindung zu Ralph Baric und dem Coronavirus

Hinweise darauf, dass PROPHECY auf coronavirusspezifische Arbeiten ausgeweitet wurde, ergaben sich aus dem Lebenslauf (Archiv) des Coronavirus-Forschers Eric Donaldson von der University of North Carolina.

Donaldson stellte sich wie folgt vor:

„Teamleiter des Sequenzierungsteams für das DARPA-Prophecy-Stipendium.“

An dem Projekt waren zwölf Hauptforscher beteiligt, und es wurde von der DARPA mit 1,76 Millionen Dollar gefördert; die Laufzeit erstreckte sich von April 2011 bis März 2014.

Der Titel lautete:

„Untersuchungen zur Evolution von Coronaviren aus molekularer, atomarer und computergestützter Perspektive.“

Das Projekt sah Folgendes vor:

„Charakterisierung der Coronavirus-Quasispecies mittels Next-Generation-Sequenzierung“

bevor diese Populationen

„verschiedenen Selektionsdrücken, einschließlich der Neutralisierung durch monoklonale Antikörper und des Wechsels zu orthologen Rezeptoren“, ausgesetzt wurden.

Anschließend sollten die Forscher ermitteln:

„welche Genotypen des viralen Spike-Gens zu neuen Phänotypen führen.“

Das Endziel des Projekts spiegelte die weiterreichenden Ambitionen der DARPA wider:

„Das Endziel dieser risikoreichen Förderung ist es, einen Algorithmus zur Vorhersage zukünftiger Evolutionswege des Coronavirus bereitzustellen.“

Die Arbeit fand in Barics Labor statt

In Donaldsons Lebenslauf heißt es, er sei beschäftigt gewesen:

„im Labor von Dr. Ralph Baric.“

Im selben Dokument heißt es weiter, er habe gleichzeitig:

„mit Dr. Baric daran gearbeitet, Coronaviren von Fledermäusen zu rekonstruieren, um das Potenzial für eine artübergreifende Übertragung verschiedener neuartiger, bei Fledermäusen identifizierter Coronaviren zu ermitteln.“

An anderer Stelle in seinem Lebenslauf beschrieb Donaldson Pläne,

„diese Coronaviren mithilfe der In-silico-Biologie synthetisch wieder zum Leben zu erwecken“

und anschließend

„die Fähigkeit dieser Viren zu untersuchen, sich im menschlichen Wirt zu etablieren“.

Das von der DARPA finanzierte Sequenzierungsprojekt fand daher nicht nur im Umfeld von Baric statt, sondern direkt im Baric-Labor selbst.

Der „Real-World“-Test

Die letzte Phase von PROPHECY ging über die Vorhersage hinaus und befasste sich mit der Validierung.

Die DARPA forderte:

„Führen Sie einen ‚Real-World‘-Test des Vorhersagealgorithmus und des biologischen Validierungssystems durch.“

Ziel dieser Übung war es, festzustellen, ob die Forscher in der Lage waren:

„die genomischen, proteomischen und/oder funktionellen Eigenschaften der resultierenden Viruspopulation reproduzierbar vorherzusagen.“

Die DARPA präzisierte ferner:

„Dieses System wird mehrfach mit jeder Ausgangspopulation getestet, um die Reproduzierbarkeit nachzuweisen.“

Fazit

Seit Jahren richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf spätere Coronavirus-Programme wie DEFUSE, Pandemie-mRNA-Plattformen und die Operation Warp Speed.

Die nun aufgetauchten PROPHECY-Dokumente weisen auf ein früheres Kapitel hin.

Bereits 2010 suchte die DARPA offen nach Systemen, die in der Lage waren, die genetische Zusammensetzung vermeintlicher Viruspopulationen vor deren Auftreten zu bestimmen, ihre Mutationen zu identifizieren, die Reihenfolge zu berechnen, in der diese Mutationen auftreten würden, und diese Vorhersagen experimentell zu validieren.

Bereits 2011 lief eines dieser Projekte im Labor von Ralph Baric in Chapel Hill.

Die naheliegende Frage ist nicht, ob das US-Militär an den Genomen zukünftiger Coronavirus-Pandemien interessiert war.

Die Dokumente zeigen, dass dies der Fall war – und das nächste bekannte Kapitel ist DEFUSE, in dessen Rahmen Baric, die EcoHealth Alliance und das Wuhan-Institut für Virologie alle drei charakteristischen Spike-Merkmale dokumentierten, die später, noch vor Beginn der Pandemie, im Zentrum des SARS-CoV-2-Rätsels stehen sollten.