Israel treibt Plan für palästinensische Gefängnisse mit Krokodil-gefüllten Gräben voran

Von Tyler Durden

Via Middle East Eye

Die israelische Regierung hat den Nilkrokodilen ihren Schutzstatus entzogen und damit den Weg für einen Vorschlag zum Bau einer von den Reptilien umgebenen Haftanstalt für Palästinenser geebnet, wie israelische Medien am Donnerstag berichteten.

Umweltministerin Idit Silman unterzeichnete am Mittwoch einen Erlass, mit dem Nilkrokodile als „besonders verwaltete Wildtiere“ neu eingestuft wurden – eine neue Rechtskategorie, die es dem Staat erlaubt, die Tiere aus Sicherheitsgründen zu halten, wie die israelische Nachrichtenseite Ynet berichtet. In dem Erlass erklärte Silman, dass Israels Sicherheitskräfte nun unter bestimmten Bedingungen Krokodile halten dürften.

Laut Ynet erfolgte dieser Schritt entgegen der Empfehlung des Rechtsberaters des Umweltministeriums und von Umweltverbänden. Die Entscheidung folgt auf monatelangen Druck seitens des Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, der im Dezember den Bau eines von Krokodilen umgebenen Gefängnisses vorgeschlagen hatte.

Ben Gvir, der den israelischen Strafvollzugsdienst (IPS) leitet, sagte, er habe sich von Floridas umstrittenem Einwanderungsgefängnis inspirieren lassen, das als „Alligator Alcatraz“ bezeichnet wird.

Beamte der israelischen Natur- und Parkbehörde hatten zuvor argumentiert, Krokodile sollten ausschließlich zu Bildungs- und Forschungszwecken gehalten werden. Auch die Rechtsberaterin des Umweltministeriums, Neta Drori, lehnte den Plan ab und erklärte, es fehle an einer ausreichenden rechtlichen und fachlichen Grundlage.

Der IPS argumentierte, seine Mitarbeiter könnten mit Krokodilen umgehen, da sie Erfahrung im Umgang mit Kampfhunden hätten – ein Argument, das Drori zurückwies. „Der IPS scheint nicht über das Fachwissen zur Haltung gefährlicher Wildtiere wie Krokodile zu verfügen“, schrieb sie und kam zu dem Schluss, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Genehmigung nicht erfüllt seien.

Trotz dieser Stellungnahme genehmigte Silman die Maßnahme diese Woche.

Ben Gvir feierte die Entscheidung am Donnerstag auf Facebook und veröffentlichte ein KI-generiertes Bild von sich selbst, auf dem er ein Krokodil an der Leine hält. „Verdammter Terrorist, willst du etwa fliehen? Denk noch mal nach“, schrieb der Minister.

Seit Beginn dessen, was Kritiker als Völkermord in Gaza bezeichnen, im Oktober 2023 hat Ben Gvir eine drastische Verschlechterung der Haftbedingungen für Palästinenser in israelischen Gefängnissen zu verantworten, darunter Folter, Aushungerung und Erniedrigung. Menschenrechtsorganisationen haben Israel weit verbreitete Misshandlungen vorgeworfen und einige Haftanstalten als „Folterlager“ bezeichnet.

„Erhebliche Risiken“

Silmans Entscheidung stieß auf Widerstand seitens der Israelischen Natur- und Parkbehörde (INPA) sowie von Umweltverbänden, die argumentierten, der Schritt sei rechtswidrig und stelle sowohl für die Krokodile als auch für die Öffentlichkeit ein Risiko dar.

Die INPA erklärte, es gebe „keine ausreichende fachliche Grundlage“, um die Haltung von Krokodilen in Sicherheitsanstalten zu genehmigen. Die Behörde, die für den Schutz der israelischen Tierwelt zuständig ist, warnte, dass die Einführung von Krokodilen in IPS-Einrichtungen „erhebliche Risiken“ mit sich bringen würde, und fügte hinzu, dass sie bezweifle, dass der Strafvollzugsdienst die Tiere angemessen versorgen könne.

In einer gemeinsamen Erklärung erklärten mehrere Umweltorganisationen, sie „lehnten den Einsatz von Tieren als Mittel zur Bewachung und Abschreckung entschieden ab“.

„Krokodile sind fühlende Lebewesen mit komplexen Bedürfnissen hinsichtlich Platz, Wasser, Temperatur und natürlichem Verhalten“, so die Gruppen, die argumentierten, dass Gefängnisse stattdessen auf herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen zurückgreifen sollten.

Sie stellten zudem die Wirksamkeit des Vorschlags in Frage und wiesen darauf hin, dass Krokodile im Winter „ihren Stoffwechsel verlangsamen, sehr träge werden und aufhören zu fressen“.

Zur Veranschaulichung: Das würde in etwa so aussehen

„Sicherheit sollte mit echten Mitteln erreicht werden, nicht durch Tiere“, lautete das Fazit der Erklärung.

Nilkrokodile sind in Israel seit 2013 eine geschützte Art. Zuvor fungierten Krokodilfarmen als Touristenattraktionen, doch als die Besucherzahlen zurückgingen, stellten viele auf die Zucht der Tiere wegen ihrer Häute um.

Im vergangenen Jahr tötete das israelische Militär mehr als 250 Nilkrokodile auf einer Farm in einer israelischen Siedlung im besetzten Westjordanland, was zu Kritik von Tierschutzorganisationen führte, die dem Militär vorwarfen, geschützte Tiere zu schlachten.

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