Rückblende: Die Ursprungsgeschichte des „Climate Lockdown“

Kit Knightly

Wenn Sie „Climate Lockdown“ bei Google suchen – oder bei einer Google-Ausweichmarke, die so tut, als wäre sie unabhängig, bis es darauf ankommt – werden Sie mit einer KI-Zusammenfassung begrüßt, die wie folgt beginnt:

Ein „Climate Lockdown“ ist eine weitverbreitete Verschwörungstheorie, die besagt, dass Regierungen und globale Eliten den Klimawandel als Vorwand nutzen wollen, um COVID-ähnliche Beschränkungen zu verhängen, die Bevölkerung streng zu kontrollieren und persönliche Freiheiten dauerhaft einzuschränken.

Es ist eine Lüge. Und es ist eine Lüge, die existiert, weil wir gewonnen haben.

Die KI fährt fort: „Erschien erstmals Anfang 2020 in sozialen Medien, kurz nachdem die COVID-19-Lockdowns eingeleitet wurden.“ Das ist auch eine Lüge.

Der Begriff stammt aus einem Bericht eines Ökonomen, der für die Weltgesundheitsorganisation arbeitete – dem Bericht, auf den der folgende Artikel (ursprünglich veröffentlicht im Juni 2021) eine Antwort war.

Obwohl er als „Vermeidung eines Climate Lockdown“ angepriesen wurde, könnte man den Bericht treffender als „die Idee eines Climate Lockdown in den Raum stellen“ beschreiben. Die Idee wurde abgelehnt. Und zwar heftig. Millionen von „Verschwörungstheoretikern“ kamen zusammen, um sie im Keim zu ersticken – und es hat geklappt. Sie wurde erstickt.

Sie wurde so gründlich erstickt, dass die Mächtigen sich genötigt sahen, ein „Ist doch nur Spaß, Leute“ zu spielen und es nie wieder zu erwähnen. Ein Maß an Selbstberuhigung, das zuvor für unmöglich gehalten wurde.

Heutzutage wird über „Climate Lockdowns“ nur noch als Hirngespinst im kranken Geist von Impfgegnern, COVID-Skeptikern und Klimaleugnern geschrieben.

Beiträge wie dieser von der Kennedy School of Government der Harvard-Universität, der „Misinfo Review“:

Die Climate-Lockdown-Verschwörung

Oder dieser vom European Digital Media Observatory:

Wie „Climate Lockdown“-Verschwörungstheorien Behörden angreifen, die Klimaschutzmaßnahmen ergreifen

Das sind Lügen. Absolute, waffentaugliche nachträgliche Bewältigungsmechanismen.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Wenn OffG diesen Artikel nicht veröffentlicht hätte, und Dutzende andere Medien nicht ihre eigenen, und wenn Millionen von Menschen sich nicht informiert und Gehör verschafft hätten – dann wären Climate Lockdowns nicht nur definitiv Realität, wir wären wahrscheinlich mitten in einem.

Aber das sind wir nicht.

Es ist fünf Jahre später, und kein Thinktank, keine NGO, keine Zeitung und kein Politiker wagt es auch nur, die Idee eines Climate Lockdown vorzuschlagen.

Weil wir gewonnen haben.

Aber während ein heißer Sommer eine immer apokalyptischere Klimapanik anheizt, ist es gut, sich daran zu erinnern, was sie früher vorhatten – und was sie mit Sicherheit tun werden, wenn wir sie aus den Augen verlieren.

Bleibt wachsam.

KK

*

Wenn und falls die Mächtigen beschließen, von ihrer Pandemie-Erzählung abzurücken, werden die Lockdowns nirgendwo hingehen. Stattdessen sieht es so aus, als würden sie als „Climate Lockdowns“ umbenannt und entweder durchgesetzt oder einfach drohend über den Köpfen der Bevölkerung gehalten.

Zumindest laut eines Artikels, der von einem WHO-Mitarbeiter geschrieben und von einem Mega-Konzern-Thinktank veröffentlicht wurde.

Tauchen wir ein.

Der Autor des Berichts und seine Unterstützer

Der Bericht mit dem Titel „Vermeidung eines Climate Lockdown“ wurde von Mariana Mazzucato verfasst, einer Professorin für Wirtschaftswissenschaften am University College London und Leiterin des „Council on the Economics of Health for All“, einer Abteilung der Weltgesundheitsorganisation.

Er wurde erstmals im Oktober 2020 von Project Syndicate veröffentlicht, einer gemeinnützigen Medienorganisation, die (wenig überraschend) durch Zuschüsse der Open Society Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation und vielen, vielen anderen finanziert wird.

Danach wurde er vom World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) aufgegriffen und erneut veröffentlicht, der sich selbst als „eine globale, von CEOs geleitete Organisation von über 200 führenden Unternehmen, die gemeinsam daran arbeiten, den Übergang zu einer nachhaltigen Welt zu beschleunigen“ beschreibt.

Die Mitglieder des WBCSD sind praktisch alle großen Unternehmen der Welt, darunter Chevron, BP, Bayer, Walmart, Google und Microsoft. Über 200 Mitglieder mit einem Gesamtjahresumsatz von weit über 8 BILLIONEN Dollar.

Kurz gesagt: Ein Ökonom, der für die WHO arbeitet, hat einen Bericht über „Climate Lockdowns“ geschrieben, der sowohl von einer Gates+Soros-unterstützten NGO ALS AUCH von einer Gruppe veröffentlicht wurde, die fast jede Bank, jeden Ölkonzern und jeden Technologieriesen der Welt vertritt.

Was auch immer darin steht, es hat eindeutig die Zustimmung derer, die die Welt regieren.

Was steht darin?

Der Text des Berichts selbst ist tatsächlich recht geschickt aufgebaut. Er plädiert nicht direkt für Climate Lockdowns, sondern erörtert Wege, wie „wir“ sie verhindern können:

Als sich COVID-19 ausbreitete […] verhängten Regierungen Lockdowns, um zu verhindern, dass sich ein öffentlicher Gesundheitsnotstand außer Kontrolle entwickelt. In naher Zukunft könnte die Welt erneut auf Lockdowns zurückgreifen müssen – diesmal, um einen Klimanotstand zu bewältigen […] Um ein solches Szenario zu vermeiden, müssen wir unsere Wirtschaftsstrukturen überholen und den Kapitalismus anders gestalten.

Das schafft geschickt den Anschein, dagegen zu argumentieren, während es tatsächlich die a priori-Annahmen vorantreibt, dass sogenannte „Climate Lockdowns“ a) notwendig und b) wirksam wären. Beides wurde nie belegt.

Eine weitere Annahme des Berichts ist eine Art kausaler Zusammenhang zwischen Umwelt und der „Pandemie“:

COVID-19 ist selbst eine Folge von Umweltzerstörung

Ich schrieb bereits im April einen Artikel über die hartnäckigen Versuche der Medien, die Covid19-„Pandemie“ mit dem Klimawandel zu verknüpfen. Von der Guardian bis zur Harvard School of Public Health vertreten alle dieselbe Position: „Die Ursache von Pandemien [ist] die Zerstörung der Natur“:

Die Abholzung der Wälder und die Jagd auf Wildtiere bringen Tiere und die Mikroben, die sie beherbergen, zunehmend in Kontakt mit Menschen und Nutztieren.

Es werden niemals wissenschaftliche Belege für diese Position angeführt. Vielmehr handelt es sich um eine faktenfreie Drohkulisse, die genutzt wird, um in der Öffentlichkeit eine gedankliche Verbindung zwischen viszeraler Selbsterhaltung (Angst vor Krankheit) und Umweltbewusstsein zu erzwingen. Es ist so durchschaubar wie schwach.

„Climate Lockdowns“

Was also genau ist ein „Climate Lockdown“? Und was würde er beinhalten?

Die Autorin ist ziemlich klar:

Unter einem „Climate Lockdown“ würden Regierungen die Nutzung privater Fahrzeuge einschränken, den Verzehr von rotem Fleisch verbieten und extreme Energiesparmaßnahmen verhängen, während fossile Brennstoffunternehmen das Bohren einstellen müssten.

Da haben Sie es. Ein „Climate Lockdown“ bedeutet kein rotes Fleisch mehr, staatliche Beschränkungen, wie und wann Menschen ihre Privatfahrzeuge nutzen dürfen, und weitere (nicht näher bezeichnete) „extreme Energiesparmaßnahmen“. Es würde wahrscheinlich auch bereits vorgeschlagene Flugreiseverbote beinhalten.

Alles in allem ist es potenziell weit strenger als die „öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen“, die wir alle im letzten Jahr ertragen mussten.

Was die Forderung betrifft, die Förderung fossiler Brennstoffe zu stoppen, so ist diese von einer Art von Unkenntnis der praktischen Realität durchtränkt, die es nur in der akademischen Welt gibt. Selbst wenn wir annehmen, dass wir vollständig auf erneuerbare Energien umsteigen könnten, könnten wir dennoch nicht aufhören, fossile Brennstoffe zu fördern.

Öl wird nicht nur als Treibstoff verwendet, es wird auch zur Schmierung von Motoren und zur Herstellung von Chemikalien und Kunststoffen benötigt. Kunststoffen, die beispielsweise bei der Herstellung von Windkraftanlagen und Solarmodulen verwendet werden.

Kohle wird nicht nur für Kraftwerke benötigt, sondern auch zur Stahlherstellung. Stahl, der für so ziemlich alles, was der moderne Mensch tut, lebenswichtig ist.

Das erinnert mich an eine Skizze von Victoria Wood aus den 1980er Jahren, in der eine Frau aus der oberen Mittelschicht beim Treffen mit einem Bergmann bemerkt: „Ich schätze, wir brauchen Kohle eigentlich nicht mehr, jetzt, wo wir Elektrizität haben.“

Viele postfossile Utopien werden auf diese Weise verkauft – an Menschen, die behaglich weit entfernt davon sind, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Dies spiegelt die angebliche „Erholung“ der Umwelt während der Lockdowns wider, eine mythische Erzählung, die den Silberstreif von Hausarrest für Menschen beschwört, die glauben, dass nur weil sie ihre jährlichen Budgetbesprechungen per Zoom abhalten, China irgendwie aufgehört hat, 900 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr herzustellen, und dass das US-Militär nicht mehr Umweltverschmutzung produziert als 140 verschiedene Länder zusammen.

Die eigentliche Frage ist vielmehr, warum eine NGO, die unter anderem von Shell, BP und Chevron unterstützt wird, überhaupt ein Verbot der Förderung fossiler Brennstoffe vorschlagen wollen würde. Aber das ist eine Diskussion für ein anderes Mal.

Vermeidung eines „Climate Lockdown“

Der „Climate Lockdown“ ist also eine Mischung aus dystopischer Sozialkontrolle und unsinnigen Vorschlägen, die wahrscheinlich dazu dienen, eine Agenda zu verkaufen. Aber keine Sorge, wir müssen das nicht tun. Es gibt einen Weg, diese extremen Maßnahmen zu vermeiden, so die Autorin:

Um ein solches Szenario zu vermeiden, müssen wir unsere Wirtschaftsstrukturen überholen und den Kapitalismus anders gestalten […] Die Bewältigung dieser dreifachen Krise erfordert eine Neuausrichtung der Unternehmensführung, der Finanzen, der Politik und der Energiesysteme auf eine grüne wirtschaftliche Transformation […] Es ist weit mehr nötig, um eine grüne und nachhaltige Erholung zu erreichen […] wir wollen die Zukunft der Arbeit, des Verkehrs und des Energieverbrauchs transformieren.

„Überholen“? „Neuausrichtung“? „Transformation“?

Es scheint, wir haben es mit einem von Grund auf neu gebauten Gesellschaftssystem zu tun. Einem „Reset“, wenn man so will, und angesichts des angestrebten Umfangs könnte man es wohl sogar einen „Great Reset“ nennen.

Außer, dass der Great Reset natürlich nur eine wilde „Verschwörungstheorie“ ist. Die Elite will keinen Great Reset, auch wenn sie immer wieder sagt, dass sie einen will…

…sie will nur eine massive, umfassende „Transformation“ unserer sozialen, finanziellen, staatlichen und energetischen Sektoren.

Sie wollen, dass Sie nichts besitzen und glücklich sind. Oder sonst.

Denn das ist das Seltsamste an diesem speziellen Artikel: Während die meisten angstmachenden öffentlichen Inszenierungen zumindest Subtilität anstreben, hat dieses Stück einen eindeutig drohenden Unterton [Hervorhebung hinzugefügt]:

Wir nähern uns einem Kipppunkt beim Klimawandel, an dem der Schutz der Zukunft der Zivilisation dramatische Eingriffe erfordern wird […] So oder so ist ein radikaler Wandel unvermeidlich; unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass wir den Wandel erreichen, den wir wollen – solange wir noch die Wahl haben.

Der ganze Artikel ist kein Argument, sondern ein Ultimatum. Eine an den Kopf der Öffentlichkeit gehaltene Waffe. „Offensichtlich wollen wir euch nicht in euren Häusern einsperren, euch zwingen, verarbeitete Sojawürfel zu essen und eure Autos wegzunehmen“, sagen sie uns, „aber wir könnten es müssen, wenn ihr nicht unseren Rat befolgt.“

Wird es in Zukunft „Climate Lockdowns“ geben? Ich wäre nicht überrascht. Aber im Moment – anstatt ernsthaft in Betracht gezogen zu werden – erfüllen sie eine andere Rolle. Eine beängstigende Hypothese – eine Drohung, die genutzt wird, um die Öffentlichkeit dazu zu nötigen, die hartgesottenen globalistischen Reformen zu akzeptieren, die den „Great Reset“ ausmachen.