Wie Teheran die Uhr laufen lässt

Pepe Escobar

Beginnen wir mit vier Schlüsselvariablen, die an diesem zunehmend gefährlichen Scheideweg wirken.

Eins. Der Madschles – das iranische Parlament – traf sich am Dienstagabend zu Beginn der neuen Ära Mojtaba, die letzten Freitag begann, nachdem in Maschhad die letzten Bestattungsriten des ehemaligen, ermordeten Obersten Führers Ayatollah Khamenei vollzogen worden waren. Die 290 Mitglieder verabschiedeten einstimmig zwei Resolutionen.

Die erste fordert die Regierung – unter Präsident Peseschkian – auf, „die nuklearen Fähigkeiten zu beschleunigen“. Das kann entweder als Steigerung der Urananreicherung oder als etwas weitaus Bahnbrechenderes interpretiert werden.

Die zweite Resolution lehnt jeglichen (Kursivsetzung von mir) Kompromiss mit den USA zu zuvor vereinbarten Bedingungen ab. Übersetzung: Selbst wenn es ein erneuertes Memorandum of Understanding (MoU) gäbe, das faktisch vom Präsidenten der Vereinigten Staaten direkt nach dem NATO-Gipfel in Ankara gesprengt wurde, wären die Bedingungen für die USA viel härter.

Zwei. Der Iran-Pakistan-Katar-Kanal.

Anfang dieser Woche haben Islamabad und Doha intensive Konsultationen wieder aufgenommen – man könnte sie sogar als hektisch bezeichnen –, um am kommenden Sonntag direkte Gespräche mit Teheran wiederaufzunehmen.

Das ist eine Sisyphus-Aufgabe, denn sie müsste in scharfem Kontrast zu den schweren amerikanischen Bombardierungen iranischer Ziele – einschließlich ziviler Infrastruktur – und dem von Millionen auf den Straßen Irans letzte Woche skandierten Motto „Rache“ stattfinden.

Die Diplomatie ist jedoch real. Sie wurde von den Vermittlern jedoch von einem „Weg zur Einigung“ auf „Verhinderung einer Katastrophe“ herabgestuft.

Drei. Der Trump-Munir-Hinterkanal.

Vermittler an den traurigen Überresten des Verhandlungstisches bestätigen, dass Trump weiterhin direkte Anrufe bei Pakistans Feldmarschall Asim Munir tätigt und ihn drängt, einen Ausweg (https://www.youtube.com/watch?v=txnxsgd1RsI&t=350s) zu finden, der persönliche Demütigung vermeidet.

Das entkräftet völlig die charakteristischen Tobsuchtsausbrüche von POTUS – der immer die Nachrichtenzyklen dominiert –, dass Iran bettelt, einen Deal zu machen. Die Realität ist genau das Gegenteil. Munir ist übrigens Trumps letzte Rettung, wenn es um einen Ausweg geht.

Vier. Die iranische militärische Reaktion auf die US-Bombardierungen.

Diese umfasst entscheidend präzise Streumunition, die US-Stützpunkte in Kuwait, Bahrain und Jordanien verwüstet.

Die überwältigende Mehrheit der tatsächlichen Schäden wird nicht öffentlich gemeldet. Von der Al-Udeid-Luftwaffenbasis in Katar bis zum Kommando- und Kontrollzentrum in Jordanien; von zerstörten Patriot-Raketensystemen in Kuwait bis zur Al-Dhafra-Luftwaffenbasis in den VAE; von der Auslöschung von MQ-9-Drohnenhallen und HIMARS-Werfern und Munitionsdepots bis hin zu zerstörten Betankungsplattformen im omanischen Hafen Duqm.

Das war ein Knaller: Duqm liegt an der Küste des Arabischen Meeres, außerhalb der Straße von Hormus. Dort legen amerikanische Schiffe an, ohne den Persischen Golf zu befahren, betanken sich und erhalten Reparatur- und Versorgungsdienstleistungen: ein zentraler Knotenpunkt des operativen Rückens der US-Flotte, die im nördlichen Indischen Ozean eingesetzt ist.

Wo steht Mojtaba Khamenei?

Noch einmal: Selbst wenn es einen Weg zu einem MoU 2.0 gäbe, würde Teheran beim allerersten Treffen kristallklar machen: Washington muss Paragraph 1 des MoU (über das Ende aller Kriege) umsetzen. Ohne das keine Gespräche. Gleichzeitig wird Teheran – mit oder ohne Trump-Blockade 2.0 – die Straße von Hormus stark einschränken: Durchfahrt ist nur über die Kanäle der IRGC-Marine vor der Insel Larak möglich.

Nun zum Mojtaba-Rätsel.

Die Sicherheitsarchitektur Westasiens hat sich nicht nur verschoben. Sie ist zerbrochen und neu gesetzt worden. Die Bedingungen für die Neugestaltung werden von Teheran diktiert – das obendrein die Eskalationsdominanz über den gesamten Persischen Golf besitzt.

Das 14-Punkte-MoU legt fest, dass Iran die Bedingungen stellt – und die Vermittler/Unterhändler wissen das. Sie bemühen sich verzweifelt, selbst einen dürftigen indirekten Gesprächskanal am Leben zu erhalten.

Der neue Führer Mojtaba Khamenei genießt einen überwältigenden nationalen Konsens. Seit letzten Freitag regiert er als Führer einer neuen Ära de facto per schriftlicher Direktiven.

Ein einflussreiches Mitglied des Madschles, Mahmoud Nabavian, hat bereits einige von Mojtabas internen Briefen im iranischen Staatsfernsehen verlesen – in denen er sich gegen jegliche nukleare Zugeständnisse ausspricht; US-Entschädigungen fordert; und auf der ausschließlichen iranischen Kontrolle der Straße von Hormus besteht.

Iran wird sich einfach nicht zurück an den Verhandlungstisch zwingen lassen – ganz gleich, welche Argumente Vermittler und bequeme Außenstehende vorbringen. Die weit verbreiteten Rufe der Trauernden über sechs Tage hinweg, von Teheran und Ghom bis Maschhad, Tag und Nacht, forderten „Rache“. Und Mojtaba bekräftigte genau diesen Punkt in seiner schriftlichen Erklärung.

Die religiöse und strategische Erzählung, die die neue Ära der Islamischen Republik Iran prägt, bettet den Tod von Ayatollah Khamenei tief in die grundlegende Erzählung der schiitischen politischen Identität ein – und verwandelt die Ermordung durch eine fremde Macht in einen heiligen Akt des Opfers.

Und „Rache“ erhält hier eine transzendentale Konnotation. Mojtaba hat „Rache“ nicht als politische Wahl oder als Frage der Staatspolitik dargestellt. Er hat sie als den Willen der Nation definiert. Und vor allem als eine zeitlose, göttliche Mission.

Die Geschichte wird also entscheiden, wann die „Rache“ vollbracht ist. Mojtaba stellte es so dar, dass es nicht von ihm persönlich oder von irgendeinem Staatsorgan oder Funktionär abhänge: „Freie Menschen auf der ganzen Welt“ würden jeweils einen Teil dieser heiligen Mission ausführen.

Als Aussage politischer Theologie im postmodernen Zeitalter ist dies einzigartig.

Narziss, der in seiner eigenen Spin ertrinkt

Unterdessen werden die Verhandlungslinie von Ghalibaf und Araghchi und die militärische Kommando- und Kontrolllinie der IRGC unter Vahidi weiterhin innerhalb der von Präsident Peseschkian geführten Regierung koexistieren. Dies sind tatsächlich zwei Vektoren desselben Prozesses. Die ganze Spin über interne „Risse“ ist – was sonst – amerikanische Spin.

Kommen wir nun zu den Spin-Doktoren. Es ist öffentlich bekannt, dass die zionistische Achse Washington-New York-Tel Aviv sich das Rückgrat bricht, um die USA im Modus des Totalen Krieges („Totaler Krieg“) kampfbereit und verpflichtet zu halten.

So wird jede Bewegung Teherans – immer defensiv – als Casus Belli dargestellt. Und ein Ausweg wie das MoU wird als „Beschwichtigung“ herabgewürdigt. Die Totaler-Krieg-Mentalität sichert eine ewige Eskalationsleiter. Und sie bietet Teheran die Rechtfertigung für jede Reaktion – sei es die Schließung der Straße von Hormus oder die Möglichkeit eines NPT-Austritts. Und das bestärkt zionistische Falken, auf – was sonst – mehr Krieg zu drängen.

Diese Höllenmaschine, ein sich selbst verstrickender Kreislauf, kommt letztlich Iran zugute – denn Iran braucht nur, dass der Kreislauf weitergeht. Jede Wendung verwandelt amerikanische kaiserliche Verwüstungsmethoden in zusätzliche iranische Legitimität – im Inland und im Großteil des Globalen Südens.

Trump befindet sich im völligen Gebiet des ertrunkenen Narziss und steht vor einer Reihe unerträglicher Zwänge: einer geschlossenen Straße von Hormus, die unweigerlich die Ölpreise in die Höhe treibt, wenn die Strategischen Erdölreserven (SPR) Alarmstufe Rot erreichen; Irans möglichem NPT-Austritt.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die 60-Tage-Frist des MoU Mitte August ausläuft – nur noch einen Monat ab jetzt. Bis dahin muss ein endgültiger Deal ausgehandelt sein, sonst verfällt der gesamte Rahmen.

Noch einmal, fürs Protokoll: Für Teheran ist das ursprüngliche 14-Punkte-MoU das einzige Spiel in der Stadt. Es wird keine (Kursivsetzung von mir) Neuverhandlung geben; nur die Umsetzung seiner Abfolge. Teheran muss das immer kristallklar machen – denn die Amerikaner begreifen es immer noch nicht. Teheran hat die zentrale Frage des Krieges bereits gewonnen: die Straße von Hormus. Dabei ging es nie um das Nukleardossier. Washington wird diese Realität bestätigen müssen.

Nun, das wird fast unmöglich sein. Die vor uns liegenden Szenarien sehen düster aus.

„Gemanagte Deeskalation“ wirkt nun wie eine Fata Morgana in der Wüste.

Gleiches gilt für eine eingefrorene Pattsituation – bei der die Gespräche weitergehen; kein Deal; vereinzelte Tanker-Zwischenfälle; die Schifffahrt bleibt auf ⅓–⅕ des Vorkriegsniveaus.

So wie es aussieht, deuten alle Vektoren stattdessen auf eine vertikale Eskalation hin: vollständige Schließung von Hormus; die unmittelbar bevorstehende, hartnäckige US-Angriffswelle; Iran reagiert mit dem Austritt aus dem NPT.

Praktisch gesehen verhandelt Trump nicht mit Iran. Er versucht verzweifelt, eine massive strategische Niederlage rückgängig zu machen.

Die „Waffenruhe“ war immer eine Auszeit, um verlorenen Einfluss zurückzugewinnen. Trump wollte Kapitulation, totale Unterwerfung, Regimewechsel, Iran als Neokolonie. Er bekam ein MoU, das er nicht versteht und möglicherweise nicht einmal gelesen hat, obwohl er es mit großem Pomp in Versailles unterzeichnete. Er versteht nicht einmal, dass das von ihm unterzeichnete Dokument die Entscheidungsfindung über die Straße von Hormus nicht zwischen Iran und Oman aufteilt: sondern nur Iran zusteht.

Deshalb versucht er, das, was er unterzeichnet hat, umzuschreiben, ohne es zuzugeben – indem er die Eskalationsleiter einsetzt; hartnäckige Nötigung, getarnt als Diplomatie; Teheran zwingt, seinen Einfluss aufzugeben; und völlig durchdreht und für nächste Woche mit Angriffen auf alle Kraftwerke, Brücken und Energieanlagen Irans droht.

Technisch gesehen hat Iran jedes Ende des von ihm unterzeichneten MoU eingehalten. Es waren die USA – und das sind nur einige Beispiele –, die sich weigerten, Irans eingefrorene Vermögenswerte freizugeben; neue Sanktionen verhängten (direkter Verstoß gegen Artikel 9); die Ausnahmeregelungen für Ölsanktionen zerrissen (direkter Verstoß gegen Artikel 10); den Krieg wieder aufnahmen (direkter Verstoß gegen Artikel 1).

Die Geschichte wird dies irgendwann als Fallstudie darüber behandeln, wie man eine Kriegsuhr laufen lässt. Teheran hält sich absichtlich gegenüber Washington zurück, weil die Zeit – und die Ölmärkte – auf seiner Seite sind. Die SPR wird in weniger als einem Monat erschöpft sein, und Irans Einfluss in der Straße von Hormus ist total.

Nur ein Zivilisationsstaat, der es gewohnt ist, mit allen möglichen historischen Variablen umzugehen, ist in der Lage, ein viel längeres Spiel zu spielen als eine brutale imperiale Maschine, die wesentliche Feuerkraft bewahrt, während sie den Rest des imperialen strategischen Puffers aufbraucht.