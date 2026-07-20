Die gegenseitigen Vergeltungsmaßnahmen zwischen den USA und dem Iran eskalieren zu einem umfassenderen Konflikt und weitere Updates

Von Tyler Durden

Die Eskalation im erneuten Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der von gegenseitigen Vergeltungsmaßnahmen geprägt ist, nimmt zunehmend besorgniserregende Ausmaße an und dauert nun bereits seit acht Tagen an.

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷USA/Israel gegen Iran – Update



🎥: Irans Außenminister gibt zu: Die Verhandlungen dienten nur einem Zweck



Außenminister Abbas Araghchi erklärt, der Iran sei nur an den Verhandlungstisch zurückgekehrt, um später niemandem die Möglichkeit zu geben zu behaupten, ein Krieg… pic.twitter.com/Z8S8DuvHz1 — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

Berichten zufolge haben US-Streitkräfte die Insel Qeshm sowie die Städte Shadegan, Sirik und Hajiabad im Süden des Iran angegriffen, während Teheran laut Bloomberg unter Berufung auf iranische Staatsmedien mit Drohnen- und Raketenangriffen auf US-Stützpunkte und kritische Infrastruktur in Kuwait, Katar und Bahrain reagierte.

Die jüngste Eskalation könnte Israel den Weg ebnen, sich wieder in den Konflikt einzuschalten. Itamar Ben Gvir, ein Mitglied des israelischen Sicherheitskabinetts, erklärte in einem israelischen Radiosender, er hoffe, dass Präsident Trump den Iran hart treffen werde.

Die jüngsten Angriffe des Irans gingen über militärische Ziele hinaus und richteten sich nun auch gegen zivile Infrastruktur, was Anlass zur Sorge gibt.

Das kuwaitische Energieministerium warnte heute früh, dass seine Kraftwerke und Entsalzungsanlagen bereits den zweiten Tag in Folge von iranischen Geschossen angegriffen worden seien.

BREAKING: Kuwait says power and water desalination plant attacked for second time in two days



🔴 LIVE updates: https://t.co/jKP76o4RPX pic.twitter.com/5IoegG3wJv — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 19, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Kuwait meldet, dass ein Kraftwerk und eine Meerwasserentsalzungsanlage zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen angegriffen wurden

Das US-Zentralkommando erklärte, die jüngsten US-Luftangriffe zielten darauf ab, Teherans Offensivkapazitäten in der Straße von Hormus zu schwächen, die die Handelsschifffahrt bedrohen, und die Einheiten der Islamischen Revolutionsgarde, die hinter dem Angriff am Jordan stehen, bei dem zwei US-Soldaten getötet wurden und ein weiterer als vermisst gilt, „rasch zu bestrafen“.

U.S. forces pound Iran for the eighth straight night as CENTCOM releases new footage following Iranian missile and drone attacks on a U.S. base in Jordan that killed two U.S. service members. A third remains missing.



CENTCOM says forces "successfully hit Iranian military coastal… pic.twitter.com/0jc8TZBzdo — Fox News (@FoxNews) July 19, 2026

Übersetzung von „X“: US-Streitkräfte greifen den Iran bereits die achte Nacht in Folge an, während das CENTCOM neues Bildmaterial veröffentlicht – nachdem iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf einen US-Stützpunkt in Jordanien zwei US-Soldaten das Leben gekostet hatten. Ein dritter wird weiterhin vermisst. Das CENTCOM teilt mit, die Streitkräfte hätten „iranische militärische Küstenüberwachungs- und Luftabwehranlagen, maritime Kapazitäten sowie Raketen- und Drohnenlagerstätten erfolgreich getroffen“.

Mittlerweile ist das von den USA und dem Iran unterzeichnete vorläufige Waffenstillstandsabkommen gescheitert, da die US-Streitkräfte ihre Blockade der iranischen Häfen wieder aufgenommen haben und das Trump-Team die Sanktionen gegen Teherans Ölexporte verschärft hat

In einem Bericht von AFP News aus der vergangenen Nacht hieß es:

Iran meldet Angriff auf im Bau befindliches Kernkraftwerk.

Die iranische Atomenergieorganisation teilte mit, die Vereinigten Staaten hätten ein im Bau befindliches Kernkraftwerk in Darkhovin im Südwesten des Landes angegriffen.

Aktuelle Schlagzeilen der letzten Nacht (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Militärische Eskalation im Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran

Bei iranischen Angriffen mit ballistischen Raketen und Drohnen in Jordanien am Freitag kamen zwei US-Soldaten ums Leben, ein weiterer wird vermisst; vier weitere wurden in jordanische Krankenhäuser evakuiert.

Die USA führten in der Nacht zum Samstag neue Angriffe auf den Iran durch und trafen laut iranischen Medien die Insel Qeshm im Persischen Golf sowie Städte im Süden des Landes, darunter Shadegan, Sirik und Hajiabad.

Der Iran setzte seine Verpflichtungen aus dem Interimsabkommen mit den USA aus, während beide Seiten weiterhin Angriffe auf Infrastruktur- und Militärziele austauschten.

Bahrain gab an, am Sonntag mehrere iranische Luftangriffe abgewehrt zu haben.

Jordanien evakuierte den Flughafen und den Seehafen von Akaba aufgrund einer konkreten und glaubwürdigen Bedrohung, wobei die US-Botschaft Amerikanern riet, beide Orte zu meiden.

Spannungen an der Meerenge von Hormuz

Die iranischen Revolutionsgarden gaben an, vier Schiffe hätten versucht, die Meerenge von Hormuz auf einer nicht genehmigten Route zu durchqueren; zwei wurden nach Unfällen gestoppt und zwei kehrten um.

Der Iran warf den Schiffen vor, mit „Unterstützung amerikanischer Terroristen“ versucht zu haben, den Schiffsverkehr durch die Meerenge zu stören, und erklärte, sie hätten ihre Navigationssysteme ausgeschaltet.

Der Iran transportierte während einer kurzen Waffenruhe mit den USA von Mitte Juni bis Mitte Juli Öl im Wert von rund 6 Milliarden US-Dollar aus dem Land; dabei liefen etwa 20 iranische Tanker vor der Ostküste Malaysias ein, wobei laut Analysten des „Wall Street Journal“ China das wahrscheinliche Endziel war.

Regionale Auswirkungen & Krisen durch Angriffe auf Kuwait

Kuwait erlitt einige seiner schlimmsten iranischen Vergeltungsschläge: Angriffe auf eine wichtige Ölanlage verursachten erheblichen Schaden und führten zu Verletzten, und innerhalb von nur zwei Tagen wurde ein zweites Kraftwerk getroffen.

Der Flughafen von Kuwait stellte den Flugbetrieb ein, und Kuwait Airways verschob nach den Angriffen den Großteil seiner Flüge.

Der Irak nutzt eine große Lkw-Flotte, um Treibstoff durch Syrien zu transportieren und so die Straße von Hormus zu umgehen, wodurch Syrien rasch zum wichtigsten Exportknotenpunkt des Nahen Ostens wird und mehr als ein Viertel des regionalen Volumens auf sich vereint.

Sorgen am Ölmarkt

Die erneuten Kämpfe erhöhen das Risiko eines Ölpreisanstiegs, da die globalen Versorgungsreserven geschrumpft sind – zuvor hatten die Freigabe von Notvorräten und geringere chinesische Importe dazu beigetragen, eine Krise abzuwenden, als die Straße von Hormus im März erstmals gesperrt wurde.

Die Sorge vor einer erneuten Eskalation des Krieges trieb die Ölpreise nach den schweren Angriffen des Iran auf Kuwait stark in die Höhe.

Vor der Eröffnung der US-Futures später am heutigen Tag legen die IG-Produkte „Weekend Oil“ und „US Crude“ um etwa 2 % zu.

Der IG-Ölmarkt ist ein CFD-Markt für das Wochenende, der es Händlern ermöglicht, darauf zu spekulieren, zu welchem Kurs WTI-Rohöl wieder gehandelt wird, wenn der reguläre Terminhandel am Sonntagabend wieder aufgenommen wird.

Am Freitag stiegen die Brent-Rohöl-Futures um 4 % auf fast 88 US-Dollar pro Barrel, womit der Rohölpreis auf dem besten Weg zu seinem größten Wochengewinn seit April ist.

Daten von Bloomberg zeigen, dass der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zum Erliegen gekommen ist …

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