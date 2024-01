2023 war das Jahr der Streiks – Was können wir 2024 erwarten ?

Leistet Widerstand ! 500.000 Beschäftigte streikten 2023. Das sind doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Streiks und Streikdrohungen haben den Arbeitgebern im ganzen Land in diesem Jahr gute bis sehr gute Verträge abgerungen. Eine halbe Million US-Beschäftigte traten in den Ausstand – Maschinisten, Lehrer, Baristas, Krankenschwestern, Hotelangestellte und Automobilarbeiter – wobei ein Großteil der Bewegung von Gewerkschaften ausging, die von Reformern geführt wurden.

Das Jahr begann mit einem knappen Wahlsieg, der sich als bedeutsam herausstellte. Ende 2022 gewann die Liste Members United die meisten Spitzenämter bei der United Auto Workers (UAW) mit einer Plattform “Keine Zugeständnisse, keine Korruption, keine Stufen”. Im März kam es zu einer Stichwahl zwischen dem Amtsinhaber der alten Garde und einem obskuren Elektriker und Gewerkschaftsvertreter namens Shawn Fain aus Kokomo, Indiana. Von 140.000 abgegebenen Stimmen gewann Fain mit ein paar hundert Stimmen Vorsprung.

“Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Mitglieder wieder an die Macht zu bringen, das Vertrauen der Basis zurückzugewinnen und die Unternehmen zu warnen”, sagte er damals. Wir beenden die Rückgabe von Gewerkschaften und die Kontrolle durch die Unternehmen in der UAW”.

Neun Monate später hat der Stand-Up-Streik der Gewerkschaft weitreichende Siege gegen die Großen Drei errungen, Automobilarbeiter in nicht gewerkschaftlich organisierten Betrieben drängen auf einen Beitritt, die öffentliche Meinung über streikende Arbeiter ist auf dem höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten und Fain ist fast ein bekannter Name.

Streikdrohung hat funktioniert

Aber die 150.000 Beschäftigten der Big Three waren nicht einmal die größte Arbeitnehmergruppe, die dank einer neuen, militanteren Führung einen Sieg erringen konnte. Die 340.000 Teamster bei UPS erzielten ihre bisher größten Vertragsgewinne, indem sie eine Streikdrohung aussprachen, die in LKW-Scheunen und Lagerhäusern im ganzen Land widerhallte. Die Manager kauerten nervös zusammen, während die UPS-Beschäftigten gemeinsam zur Arbeit marschierten, angestachelt durch Frühstückstreffen und Übungsstreikposten.

Die neuen Gewerkschaftsführer, Präsident Sean O’Brien und Schatzmeister Fred Zuckerman, berichteten ausführlich über die Verhandlungen und verhandelten bis zum Schluss, während die Reformfraktion, die ihre Wahl im Jahr 2022 unterstützt hatte, Teamsters for a Democratic Union (TDU), ein Programm zur Organisierung in den Betrieben und zu Streikposten vorantrieb. Es war eine erfolgreiche Kombination, die große Lohnzuwächse und die Abschaffung einer zweiten Schicht von Fahrern und eines erzwungenen sechsten Arbeitstages ermöglichte.

Tiefe Reformwurzeln

Der Richtungswechsel sowohl bei den Teamsters als auch bei der UAW hat seine Wurzeln in Reformgremien, die sich seit langem für einen kämpferischen und nicht kuscheligen Ansatz gegenüber den Unternehmen einsetzen.

Bei den Teamsters wurde der Grundstein 1989 gelegt, als die Bundesregierung drohte, die Gewerkschaft aufgrund von Korruption zu übernehmen. Die TDU sprach sich gegen eine staatliche Kontrolle aus. Stattdessen sagte sie, dass die Demokratie in der Gewerkschaft – die Kontrolle durch die Mitglieder – die Kraft sein würde, die der Korruption ein Ende setzen würde. In einer Vereinbarung ging die Gewerkschaft dazu über, die Spitzenfunktionäre nach dem Prinzip “ein Mitglied – eine Stimme” zu wählen und ersetzte damit die leicht zu kontrollierenden Wahlen, die auf den Kongressen stattfanden.

Die von der TDU unterstützten Gewerkschaftsführer gewannen 1991, verloren 1998 und gewannen 2022 erneut, was zu einer wiedererstarkten Gewerkschaft, einer Mobilisierung in den Betrieben und einer glaubwürdigen Streikdrohung führte, die UPS in diesem Jahr enorme Gewinne einbrachte.

Ein ähnlicher Prozess, wenn auch in kürzerer Zeit, fand bei den Automobilarbeitern statt. Im Jahr 2019 wurde der damalige Präsident Gary Jones seines Amtes enthoben und bekannte sich später der Veruntreuung von Gewerkschaftsgeldern schuldig. Er und sein Vorgänger, Dennis Williams, wurden verurteilt und zusammen mit einem Dutzend anderer Personen ins Gefängnis geschickt. Eine neue Reformfraktion, Unite All Workers for Democracy, folgte dem TDU-Modell und argumentierte gegenüber der Bundespolizei, dass die Antwort auf die Korruption in der Kontrolle der Mitglieder liege.

Es überraschte nicht, dass die UAW-Mitglieder in einem Referendum für den Übergang zu einem System mit einem Mitglied und einer Stimme stimmten. Damit war der Weg frei für die von der UAWD unterstützte Partei Members United, die zur Überraschung aller den Vorsitz und die Mehrheit im Vorstand gewann.

Doppelte Streiks

Es waren jedoch nicht nur die Teamster und die UAW. Laut Johnnie Kallas vom Cornell Labor Action Tracker verdoppelte die halbe Million US-Beschäftigte, die 2023 streikten, die Zahl der Streiks für 2022, die wiederum die Zahl für 2021 fast verdoppelte. Eine ähnliche Anzahl von Streiks gab es 2018 während des Lehreraufstands “Red for Ed”, aber in diesem Jahr gab es viel mehr Streiks im Privatsektor, wobei Schauspieler, Beschäftigte im Gesundheitswesen und Automobilarbeiter an der Spitze standen.

Umfragen zeigten einen Anstieg der Popularität der Gewerkschaften auf ein Niveau, das seit den 1960er Jahren nicht mehr erreicht wurde. Auch die Streiks waren beliebt: 78 % unterstützten die Autoarbeiter, 76 % die Schauspieler und Schriftsteller.

Das Jahr begann mit einem Sieg für 7.000 New Yorker Krankenschwestern (NYSNA), die streikten und eine strenge Formulierung zur Durchsetzung einer sichereren Personalausstattung durchsetzten. Ihre Krankenhäuser müssen nun hohe Strafen zahlen, wenn sie nicht genügend Krankenschwestern im Einsatz haben. Ihr Sieg inspirierte 1.700 Krankenschwestern und -pfleger in New Jersey, die Mitglieder der Steelworkers (USW) sind und seit August im Robert Wood Johnson Krankenhaus in New Brunswick streiken.

Im Juni legten 6.000 Maschinisten bei Spirit AeroSystems in Wichita die Arbeit nieder und lehnten ein von ihrer Gewerkschaft vorgelegtes Angebot ab. Sie wehrten sich gegen die 60- und 70-Stunden-Woche. Sie haben ihre Wochenenden zurückgewonnen.

In Hollywood der größte

Der größte Streik des Jahres war der von 160 000 Schauspielern der SAG-AFTRA, die im Juli die Arbeit niederlegten, gefolgt von 11 000 Drehbuchautoren (WGA), die ebenfalls streikten. Hollywood kam zum Stillstand, als bekannte Gesichter in den Fernsehnachrichten von der Streikpostenkette berichteten. Sie blieben vier Monate lang im Ausstand. Die Drehbuchautoren erreichten Verbesserungen bei der Bezahlung, der Personalausstattung und der Aufteilung des Gewinns aus dem Streaming-Geschäft.

Im Oktober bestreikte eine Koalition von Gewerkschaften, darunter die SEIU, den Gesundheitsriesen Kaiser Permanente an der Westküste – 75.000 Beschäftigte streikten in vier Bundesstaaten, hauptsächlich in Kalifornien. Sie erreichten eine Lohnerhöhung von 21 %. Kaiser steht unter dem Druck eines neuen kalifornischen Gesetzes, das die Löhne im Gesundheitswesen in den nächsten 10 Jahren auf ein Minimum von 25 Dollar anhebt.

In den Schulen von Los Angeles legte das Hilfspersonal von Service Employees Local 99 die Arbeit nieder, und die Lehrer folgten: 65.000 in zwei Gewerkschaften streiken gemeinsam. Die Lehrergewerkschaft in L.A. wird von Reformern geführt. Auch die Lehrer in Portland streikten unter neuer Führung im November drei Wochen lang.

Bei den Big Three streikten schließlich 50.000 Automobilarbeiter in einer strategisch ausgedehnten Aktion, die die Unternehmen unvorbereitet traf. Der Streik begann am 15. September in jeweils einem großen Werk der Großen Drei: Ford, General Motors und Stellantis (ehemals Chrysler). Eine Woche später rief die Gewerkschaft die Teilevertriebszentren von GM und Stellantis auf den Plan, die die Händler mit rentablen Teilen beliefern. Das erregte die Aufmerksamkeit der Unternehmen. Durch die Ausweitung des Streiks auf die rückständigen Unternehmen und die Verschonung derjenigen, die sich in die richtige Richtung bewegten, konnte die Gewerkschaft Verträge durchsetzen, mit denen die Lohnunterschiede abgeschafft und lebensverändernde Lohnerhöhungen für die am schlechtesten bezahlten Arbeitnehmer erreicht wurden. Die Autobeschäftigten haben zwar nicht alle Zugeständnisse der letzten 30 Jahre wettgemacht, aber sie haben große Fortschritte gemacht.

Der Preis für die meisten Streiks geht dieses Jahr sicherlich nach Los Angeles. Zusätzlich zu den Schulen und den Schauspielern und Schriftstellern waren 15.000 UNITE HERE-Mitglieder in 62 Hotels im Dauer-Kurzstreik. Die außer Kontrolle geratenen Wohnungspreise führen dazu, dass die Hotelangestellten zwei Stunden pro Strecke pendeln oder unter der Woche im Auto wohnen, weil sie es sich nicht leisten können, näher an ihrem Arbeitsplatz zu wohnen.

Verteidigung gegen die Technik

Die Selbstverteidigung gegen den technischen Wandel war ein wiederkehrendes Thema. Bei UPS sieht der neue Vertrag die Abschaffung von Überwachungskameras vor, die dem Fahrer zugewandt sind, und es wird ein Technologieausschuss gebildet, der Änderungen genehmigt. Schauspieler und Schriftsteller wehren sich gegen den KI-gestützten Diebstahl ihrer Arbeit.

Die Automobilhersteller haben die Umstellung auf Elektrofahrzeuge genutzt, um die Löhne zu untergraben. Vor dem Streik waren die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten in den Batteriewerken, die mit schmutziger Arbeit und gefährlichen Bedingungen konfrontiert sind, in einer niedrigeren Lohngruppe angesiedelt. Doch mit dem neuen Vertrag wurde der höchste Stundenlohn der Gewerkschaftsbeschäftigten im GM-Joint-Venture-Batteriewerk Ultium Cells sofort von 20 auf 32 Dollar erhöht.

Erstaunlicherweise gelang es der Gewerkschaft, GM und Stellantis dazu zu bewegen, neue Batteriewerke unter die nationalen Verträge zu stellen – selbst solche, die noch im Bau oder in Planung sind. Bei Ford wird die Gewerkschaft diese Fabriken noch organisieren müssen, aber sie hat Neutralitätsvereinbarungen durchgesetzt. Man hat uns gesagt, dass die Zukunft der Elektrofahrzeuge ein Wettlauf nach unten sein muss”, sagte Fain. Wir haben sie eines Besseren belehrt.”

In Las Vegas drohte die Gewerkschaft der Hotel- und Restaurantangestellten sowie der Barkeeper (UNITE HERE) mit einem Streik, indem sie immer mehr Demonstrationen und Sitzstreiks veranstaltete. In letzter Minute stimmten die drei größten Hotels den wichtigsten Forderungen zu, darunter die tägliche Reinigung der Zimmer. Damit wurde eine Beschleunigung abgelehnt: Die Hotels hatten damit begonnen, das Hauspersonal anzuweisen, die Zimmer erst am Ende eines Aufenthalts zu reinigen, was bedeutete, dass jedes Zimmer viel mehr Arbeit erforderte, ohne dass die tägliche Zimmerquote reduziert wurde.

Gewerkschaft “Ja, bitte!

Gewerkschaftsorganisatoren wird oft gesagt, dass Streiks Angst machen – ein Thema, das sie herunterspielen sollten. Doch das Gegenteil ist der Fall: Ein wirkungsvoller Streik ist ein großartiges Rekrutierungsinstrument.

Seit dem Aufstehstreik haben sich Hunderte von Beschäftigten in nicht gewerkschaftlich organisierten Automobilwerken an die UAW gewandt, um sich zu organisieren. Im Volkswagenwerk in Chattanooga, Tennessee, haben die Beschäftigten innerhalb einer Woche 1.000 Karten unterzeichnet.

Beschäftigte in der gesamten Wirtschaft drängen darauf, sich zu organisieren. Die United Electrical Workers (UE) haben eine Reihe von Abstimmungen über die gewerkschaftliche Organisierung von Hochschulabsolventen gewonnen und damit 14.000 neue Mitglieder gewonnen. An der Northwestern, der Johns Hopkins und der University of Chicago gewannen sie mit mehr als 90 %. An der Universität von Minnesota gewannen sie mit 97 % in einer Einheit, die bereits 2005 und 2012 Gewerkschaftsbestrebungen abgelehnt hatte; Löhne und Gesundheitsversorgung waren die wichtigsten Themen. Fünftausend Forschungsstipendiaten der National Institutes of Health stimmten im Dezember mit 97,8 % für die UAW.

Im Mai errangen die Stahlarbeiter bei Blue Bird Bus, wo 1.400 Beschäftigte in der Nähe von Macon, Georgia, Busse bauen, einen wichtigen Sieg in der südlichen Industrie. Und bei Kumho Tire in Macon unterzeichneten 300 Stahlarbeiter, die Reifen herstellen, einen ersten Vertrag, nachdem sie sich drei Jahre lang für die Anerkennung der Gewerkschaft eingesetzt und zwei Jahre lang um einen Vertrag gekämpft hatten. Es ist das erste Reifenunternehmen, das in den Vereinigten Staaten seit 40 Jahren gewerkschaftlich organisiert ist.

Tausend Beschäftigte von DHL Express am Flughafen Cincinnati-Northern Kentucky traten nach einem einjährigen Kampf der Gewerkschaft Teamsters Local 100 bei. Sie traten am 7. Dezember in den Streik. Cincinnati ist das größte nordamerikanische Drehkreuz des Unternehmens.

Starbucks Workers United setzte seinen Siegeszug bei den Wahlen fort und organisierte in zwei Jahren 360 Filialen. Das Unternehmen hat während der gesamten Kampagne illegale Taktiken angewandt, wie z. B. die Entlassung von Gewerkschaftsanhängern und den Ausschluss von Gewerkschaftsfilialen von der Zahlung von Trinkgeldern per Kreditkarte. Die Gerichte haben Starbucks in Hunderten von Verstößen für schuldig befunden und angeordnet, Dutzende von entlassenen Beschäftigten wieder einzustellen und die Bestrafung von Gewerkschaftsfilialen einzustellen. Dennoch hat das Unternehmen die Verhandlungen blockiert, und noch keine einzige Filiale hat einen Vertrag.

Die Beschäftigten von Trader Joe’s, die sich in der unabhängigen Gewerkschaft Trader Joe’s United organisiert haben, haben in Filialen in Massachusetts, Kentucky, Minnesota und Kalifornien für eine Gewerkschaft gestimmt. Das Unternehmen hat die Verhandlungen verzögert und versucht nun, die Gewerkschaft in der Filiale in Hadley, Massachusetts, die als erste gewerkschaftlich organisiert war, zu entlassen.

Amazon hat sich sogar geweigert, Verhandlungen mit seinen gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten aufzunehmen, und hat eine Kombination aus illegaler Unterdrückung, Einsprüchen und Verzögerungen gegen die 7.000 Beschäftigten von JFK8 in Staten Island eingesetzt, die für einen Beitritt zur Amazon Labor Union im Jahr 2022 gestimmt haben.

Unterdessen befinden sich die Amazon-Lieferfahrer in Palmdale (Kalifornien), die den Teamsters beigetreten sind, seit sechs Monaten in einem Streik wegen unlauterer Arbeitspraktiken, seit Amazon ihnen rechtswidrig gekündigt hat, indem es den Vertrag mit ihrem nominellen Arbeitgeber BTS auflöste – eine juristische Fiktion, die Amazon vor der Rechenschaftspflicht schützen soll.

Diese ganze Organisierungsarbeit erzeugt Druck, das Arbeitsrecht zu verschärfen, und die von den Demokraten dominierte NLRB hat eine Reihe von positiven Entscheidungen getroffen. Stericycle nimmt Unternehmensregeln ins Visier, die die gewerkschaftliche Organisierung behindern. Nach der Cemex-Entscheidung muss ein Arbeitgeber, der eine so ungeheuerliche unlautere Arbeitspraxis begeht, dass eine weitere Gewerkschaftswahl erforderlich ist, die Gewerkschaft automatisch anerkennen (vorausgesetzt, die Gewerkschaft hat einen Antrag mit Mehrheitsunterstützung gestellt). Dies hätte im Fall von Kumho Tire geholfen, wo eine erneute Abstimmung zu jahrelangen Verzögerungen führte.

Bidens NLRB-General Counsel Jennifer Abruzzo bemüht sich eindeutig um die Durchsetzung des Gesetzes; entlassene Starbucks-Mitarbeiter konnten beispielsweise ihre Arbeitsplätze zurückerhalten. Aber zahlungskräftige Unternehmen kommen immer noch mit einer Strategie davon, die Kallas in Cornell “prozessieren, prozessieren, prozessieren” nannte. Verzögern, verzögern, verzögern”.

Ein wichtiger Kreislauf

Ein Thema in diesem Jahr ist, dass Reformbewegungen zu kühneren Vertragsforderungen führten, die wiederum zu erfolgreichen Vertragskampagnen und Streiks führten, die den Arbeitnehmern Hoffnung auf neue Organisationsformen geben.

Inspiriert von guten Beispielen erwacht der Erneuerungsgeist in immer mehr Gewerkschaften zum Leben. In der 1,2 Millionen Mitglieder zählenden Gewerkschaft der Lebensmittel- und Handelsangestellten (UFCW) gibt es bereits einen beachtlichen Reformpol, der sich im größten Ortsverband der Gewerkschaft konzentriert. Die Reformer unter den Eisenbahnmechanikern stehen kurz davor, endlich eine Wahl in der 7.500 Mitglieder zählenden District Lodge 19 zu gewinnen, die Eisenbahnmechaniker im ganzen Land vertritt. In der Gewerkschaft der Theater- und Bühnenangestellten (IATSE) ist eine neue Gruppierung, CREW, entstanden. Und eine potenzielle neue Organisierung im Automobilsektor könnte das ganze Land verändern.

Das alles sind spannende Aussichten für das Jahr 2024.