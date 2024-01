Pfizer wollte die Verwendung embryonaler Zellen für den Corona-Impfstoff geheim halten.

Die Pfizer-Whistleblowerin Melissa McAtee macht darauf aufmerksam, dass der Impfstoffhersteller bei der Erprobung und Entwicklung seines Corona-Impfstoffs Zelllinien eines abgetriebenen Babys verwendet hat. Internen E-Mails zufolge wollte Pfizer dies geheim halten.

Eine Freundin der Whistleblowerin wollte sich aus religiösen Gründen nicht impfen lassen, wurde aber mit der Begründung abgelehnt, dass „der Pfizer-Impfstoff keine Zellen von abgetriebenen Föten enthält“. Diese Antwort schreckte auch viele andere ab.

Nur damit die Leute es wissen, es war NICHT allgemein bekannt, dass Pfizer Covid 19 Impfstofflinien von einem abgetriebenen Baby in seinen Tests und seiner Entwicklung verwendet. Pfizer hatte gehofft, es geheim halten zu können, weil sie „ihre Aussage gründlich überprüft“ hatten und der Papst sein Einverständnis gegeben hatte, „keine Online-Kampagne gegen ihren Impfstoff zu starten“.

SIE WOLLTEN DIE INFORMIERTE ZUSTIMMUNG DER LEBENSSCHÜTZER ZURÜCKHALTEN.

die die unmoralische Verwendung von abgetriebenen Babys in „wissenschaftlichen Studien“ nicht unterstützen. Das war der Clip, der mir in den Sinn kam, als ich interne E-Mails von Führungskräften fand, die diese Information vor der Öffentlichkeit geheim halten wollten. Sie lehnten die religiösen Ausnahmegesuche meiner Freunde ab, indem sie sagten: „Der Impfstoff von Pfizer enthält keine Zellen von abgetriebenen Föten“… DAS IST NICHT DAS PROBLEM. Aber Freunde, vergesst nicht, dass die Tests mit HEK293T-Zellen durchgeführt wurden, wobei „T“ für Krebszellen steht. Zellen, die niemals aufhören, sich zu vermehren oder zu sterben. Man nennt sie auch „unsterbliche Zelllinien“. Sie tun so, als wäre das in Ordnung, weil das in der Biotechnologie, in der Gentherapie, in unseren Lebensmitteln und in Impfstoffen so üblich ist. Nun, das ist es nicht. Pfizer hat die Medien/Regierungen für sich lügen lassen. So konnten sie sich dumm stellen und vorgeben, nicht verantwortlich zu sein.

Just so people know, it was NOT common knowledge that the Pfizer covid 19 vaccine used lines from an aborted baby in its testing and development. Pfizer was hoping that because they "extensively vetted their statement" and the Pope gave it the okay, that they could keep it… pic.twitter.com/OCCNFJFGy4 — Melissa McAtee (@MelissaMcAtee92) January 4, 2024

Wenige Tage zuvor, am 4. Februar 2021, hatte Vanessa eine E-Mail von ihrem Kollegen Advait Badkar erhalten, der eine konkrete Frage gestellt hatte: „Hat Pfizer bei der Erprobung des Impfstoffs eine Zelllinie eines abgetriebenen Fötus verwendet“?

Vanessa antwortet: „Wir versuchen so weit wie möglich, die fetalen Zelllinien nicht zu benennen. Wenn es aber wirklich keine andere Möglichkeit gebe, schlage sie vor, Badkar einen vorformulierten Text zu übermitteln, in dem es heiße: „Eine oder mehrere Zelllinien, deren Ursprung auf menschliches fötales Gewebe zurückgeführt werden kann, wurden in Laborversuchen während des Impfprogramms verwendet“. Sie wollte wissen, wer diese Frage gestellt habe.

Aus einer E-Mail eines anderen Pfizer-Mitarbeiters geht hervor, dass es sich um sogenannte HEK 293T-Zellen handelte, eine Zelllinie menschlichen Ursprungs, die in der biomedizinischen Forschung weitverbreitet ist. Sie werden auch als „immortalisierte Zelllinien“ bezeichnet. Es handelt sich um embryonale Nierenzellen eines Fötus.