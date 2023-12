Am 31. Dezember 2014 erreichte ich meinen ersten Einsatzort, das Iwerskij-Kloster in der Nähe des Flughafens von Donezk. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Silvester und Neujahr nicht anders sind als jeder andere Tag an der Front.

Manche Menschen leben, manche sterben, es ist wie an jedem anderen Tag und überall. Aber jetzt, da 2024 näher rückt, lohnt es sich, einen Blick auf die Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten des kommenden Jahres zu werfen. Es gibt gute und schlechte Nachrichten, und es gibt Grund zur Hoffnung. Aber wir müssen das große Ganze betrachten und vor allem die harten Realitäten und übergreifenden Trends der letzten Jahre erkennen, die sich unweigerlich in der Zukunft fortsetzen werden, um zu verstehen, wie die Dinge in der Zukunft aussehen werden.

Das Wichtigste ist zu verstehen, dass dieser Krieg global ist, dass er noch lange nicht vorbei ist und alles miteinander verbunden ist. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Palästina, die Militarisierung des Roten Meeres, die in den vergangenen Tagen unterzeichneten Abkommen, die den USA „ungehinderten“ Zugang zu Militärbasen in Finnland und Schweden gewähren, die bevorstehende Ankunft zahlreicher F-16-Kampfflugzeuge in der Ukraine, die Wahl eines offensichtlich verrückten Präsidenten in Argentinien, die Absicht der USA und der EU, eingefrorenes russisches Vermögen „legal“ zu stehlen, die fortschreitende Entdollarisierung und viele andere militärische und wirtschaftliche Entwicklungen sind alle Teil desselben Krieges, des Krieges des unipolaren Faschismus des 21. Jahrhunderts.

Während sich Russlands Gegner im Donbass zurückziehen, rücken sie in anderen Regionen vor.

Während Russland auf militärischem und wirtschaftlichem Gebiet solide Gewinne erzielt, erhöht die Erschöpfung der wirtschaftlichen und konventionellen militärischen Macht des Westens die Möglichkeit des Einsatzes unkonventioneller Waffen, wie nuklearer, chemischer und biologischer Waffen, die sich bereits in den Händen derer befinden, die sie eingesetzt haben. Die Gefahr ist sehr real, und die größte Gefahr ist der Einsatz biologischer Waffen, nicht nur gegen die russische (und verbündete) Bevölkerung, sondern auch gegen ihre Landwirtschaft und Ernährungssicherheit.

Biologische Waffen gegen Menschen, Vieh und Nutzpflanzen gehören seit Langem zum Arsenal des US-Hegemons, und wie nukleare und chemische Waffen haben die USA sie bereits mehr als einmal eingesetzt. Es ist allgemein bekannt und dokumentiert, dass die USA in der Ukraine Dutzende Labore betrieben haben, in denen einige der giftigsten und tödlichsten Substanzen der Welt gehandhabt, entwickelt und verändert wurden. Es gibt sogar eindeutige Beweise dafür, dass die USA dies immer noch tun und sie möglicherweise bereits freigesetzt haben.

Diese biologischen Waffen können verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Ernährungssicherheit eines Landes haben und haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie bis zu einem gewissen Grad „plausibel geleugnet“ werden können. Und was wäre die angemessene Reaktion auf einen Angriff mit biologischen Waffen, insbesondere auf einen, für den es keine eindeutigen und direkten Beweise gibt? Denken Sie darüber nach. Biologische Waffen haben das Potenzial, noch zerstörerischer zu sein als Atomwaffen, aber sie können verdeckt und unauffällig eingesetzt werden, und es gibt keine wirklich angemessene symmetrische Reaktion.

Wenn ein seltsames neues Virus die russische oder chinesische Bevölkerung (kommt Ihnen das bekannt vor?) oder die Nahrungsmittelsicherheit angreift und die USA ihre Unschuld beteuern und den neuen Erreger auf den Klimawandel oder ein uraltes Virus zurückführen, das durch das Schmelzen der Permafrostböden freigesetzt wurde, was wäre dann die angemessene Reaktion der Opferstaaten? Der Einsatz eigener Biowaffen gegen die angreifende Nation? Eine nukleare Antwort? Eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen oder einfach dastehen und es hinnehmen?

Das sind schwierige Fragen, die sich meiner Meinung nach zeitnah stellen werden. Vielleicht nicht 2024, aber unausweichlich, und die nahe Zukunft rückt jeden Tag näher. Biologische Waffen sind die größte Bedrohung für die Zukunft der Menschheit in der heutigen Welt, und je mehr Russland und seine Verbündeten auf wirtschaftlichem und konventionellem militärischem Gebiet die Oberhand gewinnen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die wahren Feinde der Menschheit sie einsetzen werden.

Aber verzweifeln Sie nicht, ich habe auch eine gute Nachricht – wir werden alle sterben. Wenn nicht durch biologische Waffen oder einen Atomkrieg, dann durch etwas anderes, früher oder später. Akzeptieren Sie das und leben Sie Ihr Leben. Leben Sie es so gut Sie können, egal wie lange Sie hier sind, und verstehen Sie, dass dies nicht die einzige Welt und nicht das einzige Leben ist. Und vor allem: Haben Sie keine Angst. Mut ist der Schlüssel zum Glück, denn mit Angst kann man nicht glücklich sein. Stell dich der Realität mit Mut und Ehre, wie ein Held, und du hast gewonnen.

Ich bin russisch-orthodoxer Christ und glaube an Gott und an ein anderes Leben nach diesem Leben, ein Leben, das darauf beruht, wie ich dieses Leben gelebt habe. Ich bin auch Kommunist, und als Kommunist besteht der Sinn meines Lebens darin, eine bessere, gerechtere und schönere Welt für alle guten Menschen in ihr zu schaffen, unabhängig von allem anderen als ihrer angeborenen Menschlichkeit. Ob es Gott gibt oder nicht, ob dies das einzige Leben ist, das wir je haben werden oder nicht, die einzig richtige Art zu leben ist in jedem Fall die gleiche – mit Ehre, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Mitgefühl und vor allem Mut.

Die Dinge sind schwierig, und sie werden unweigerlich schlimmer werden, bevor sie besser werden, und das auf globaler Ebene, und das betrifft uns alle, denn wir sind alle miteinander verbunden, und alles ist miteinander verbunden. Vielleicht ist es schon zu spät, „die Welt zu retten“, aber was soll’s? Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe Gottes (oder des Schicksals), und das ist alles, was wir machen können. Und das ist einfach alles, was wir tun müssen – alles, was wir machen können, um die Welt zu retten, ob sie nun gerettet werden kann oder nicht, und dabei unsere eigene Seele (oder menschliche Würde und Ehre) zu retten.

Die Zukunft, wie das neue Jahr, wird bald vor uns liegen, also lasst uns ihr mutig entgegengehen, gemeinsam, und lasst uns an die Arbeit gehen. Es gibt viel zu tun. Frohes Neues Jahr!