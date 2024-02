2024 ist das letzte Jahr der Meinungsfreiheit und der Demokratie in der westlichen Welt.

Paul Craig Roberts

Lassen Sie sich durch den alarmistischen Ton des Titels dieser Kolumne nicht abschrecken. Dies ist keine „Verschwörungstheorie“. Diese Kolumne ist ein Tatsachenbericht, wie Sie sehen werden, wenn Sie weiterlesen.

Jeder muss verstehen, dass die herrschende Elite in den USA einen Beschluss zur Neudefinition der Demokratie in einer Weise umsetzt, die die Demokratie abschafft, den Kongress überflüssig und das Wahlrecht bedeutungslos macht und die Verfassung als überholtes Dokument verwirft, das mit der Macht, die die herrschende Elite über die Amerikaner und den Rest der Welt ausüben will, nicht vereinbar ist.

Es wurde beschlossen, die Demokratie neu zu definieren, nicht mehr als Wille des Volkes, sondern als Schutz der „Unantastbarkeit der demokratischen Institutionen“. Was genau sind „demokratische Institutionen“? Es sind nicht Institutionen wie der Kongress und die repräsentative Regierung oder der Rechtsstaat und eine unabhängige Justiz, die wir heute als demokratische Institutionen betrachten. „Demokratische Institutionen“ sind die Institutionen der Zensurindustrie, wie der Militär-/Sicherheitskomplex, das Außenministerium, die NATO, die CIA, das FBI, der IWF, die Weltbank, Nichtregierungsorganisationen, der Atlantic Council, das Aspen Institute, die Presstituierten, Black Rock, JP Morgan/Chase und andere konsensbildende Institutionen, die die Agenda bestimmen und die Erzählung kontrollieren. Eine Abweichung vom Konsens, den diese Eliteinstitutionen herstellen, gilt als „Angriff auf die Demokratie“. Mit anderen Worten: „Demokratie“ ist das Eigentum der Eliteinstitutionen, und die Unantastbarkeit dieser Eliteinstitutionen muss vor den Menschen geschützt werden, die Hillary Clinton als „die Trump-Verweigerer“ bezeichnet hat. Der Wille des Volkes wird von der Bildfläche verschwinden.

Es mag Sie überraschen, aber die Universitäten (Stanford zum Beispiel ist voll dabei), die großen Unternehmen, insbesondere die Technologieunternehmen und die sozialen Medien, die juristischen Fakultäten, die medizinischen Vereinigungen, die Gouverneure und die Kongressabgeordneten, die mit dem WEF verbunden sind, akzeptieren die Neudefinition der Demokratie, die den Willen des Volkes ausschliesst. Sie sind sich auch einig, dass die Verfassung unvereinbar ist mit der Macht, die sie über die Bürger ausüben wollen. Während ich diese Zeilen schreibe, ist das Außenministerium damit beschäftigt, die Untersuchung des Repräsentantenhauses über die Verwendung von Steuergeldern durch die Exekutive zu behindern, um zu zensieren, was wir über Covid, den „Impfstoff“ Covid, Wahlbetrug, den Krieg in der Ukraine, den Iran, Russland, China usw. hören könnten.

Am 16. Februar interviewte Tucker Carlson Mike Benz, den weltweit führenden Experten der Zensurindustrie. Hier ist eine vollständige und genaue Erklärung darüber, wer uns regiert – und nein, es sind nicht die Rothschilds und die Bilderberger – und warum die US-Regierung beschlossen hat, den ersten Verfassungszusatz zu untergraben:

Die Entscheidung ist gefallen und wird umgesetzt. Das bedeutet, dass die Repression genutzt wird, um das gesamte Internet und die sozialen Medien in ein Propagandaministerium zu verwandeln, das den offiziellen Narrativen dient. Alle Hoffnungen der Liberalen auf die Meinungsfreiheit im Internet haben sich als unrealistisch erwiesen. Sie sehen bereits den Ärger, den Elon Musk hat, weil er freie Meinungsäußerung auf X erlaubt. Die Regierung hat Ermittlungen gegen Musk und seine Unternehmen eingeleitet, um ihn aus dem Geschäft zu drängen. Sowohl der Staat Kalifornien als auch die EU haben Elon Musk verklagt, um ihn mit enormen Geldstrafen dazu zu zwingen, der Zensurindustrie die Informationen seines Vorbesitzers zur Verfügung zu stellen, die von KI-Programmen verwendet werden, um zu entscheiden, wer gesperrt und welche Tweets gelöscht werden sollen.

Bald werden alternative und soziale Medien nur noch als Propagandaseiten für die „konsensbildenden Eliteinstitutionen“ existieren.

Der Zerfall der westlichen Zivilisation schreitet so schnell voran, dass ich ihm nicht einmal folgen kann. Wie ich gestern berichtete, hat die französische Regierung gerade die medizinische Wahrheit kriminalisiert, und die WHO wird im Mai dieses Jahres dasselbe tun. Die Menschen werden keine Kontrolle mehr über ihre eigenen Gesundheitsentscheidungen haben.

Die US-Regierung hält nicht nur die US-Grenze für „People of Color“ weit offen, Washington versorgt auch die NGOs, die die Einwanderer rekrutieren, mit Hunderten Millionen Dollar, damit sie die Einwanderer entlang der kartierten Routen mit Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung und Schlafplätzen versorgen.

Das kann doch nicht wahr sein, sagen Sie? Aber es geschieht vor unseren Augen.

Leichtgläubige Amerikaner sind Experten darin, beunruhigenden schlechten Nachrichten aus dem Weg zu gehen. So ebnen sie sich den Weg in die Tyrannei. Eine Tyrannei lässt sich leicht über Völker errichten, die Vertrauen in ihre verfassungsmäßigen Rechte und die Integrität ihrer Institutionen haben. Je patriotischer ein Volk ist, desto anfälliger ist es für Täuschung und Verrat durch die Regierung. Versuchen Sie, Patrioten zu erklären, was mit ihnen geschieht, und sie werden Sie einen Kommunisten nennen, weil Sie schlecht über ihr geliebtes Land reden.

Evangelikale Christen haben keinen Widerstand gegen das Böse, das uns verschlingt, weil sie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und glauben, sie könnten dem Bösen entkommen, indem sie in den Himmel kommen. Die Zunahme des Bösen ist in Wirklichkeit ihre Flucht aus einer sündigen Welt in den Himmel. Je mehr das Böse zunimmt, desto größer ist ihre Chance zu entkommen.

Außerdem haben die liberalen Interventionisten und die hegemonialen Neokonservativen gelehrt, dass Amerika außergewöhnlich und unverzichtbar ist, sodass nichts schief gehen kann.

Kombiniert mit der Tatsache, dass unbequeme Wahrheiten schlechte Nachrichten sind, wird Zensur zu einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit, mit dem Argument, dass sie uns sicher macht und die Demokratie schützt.

So wird die Kriminalisierung der Wahrheit vorangetrieben. Selbst das Wort „Wahrheit“ soll zu einem Hasswort werden, das nicht ausgesprochen werden darf.

Jede Information, die Sie gespeichert haben und die Ihnen hilft, die Tyrannei, die uns verschlingt, zu verstehen, sollte auf einem USB-Stick gespeichert werden und nicht in der Cloud, da alle Informationen, die die „konsensbildenden Institutionen“ untergraben, in das Speicherloch verbannt werden.

Anmerkung: In den Minuten 47-48 des Interviews wird die Neudefinition von Demokratie erläutert. Da es mehr US-Regierungsstellen gibt, die sich dem Tod des ersten Verfassungszusatzes verschrieben haben, als Sie je gehört haben, sollten Sie sich das einstündige Video mehrmals ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie tief der Kaninchenbau ist.

Anmerkung: Der Atlantic Council, eine der wichtigsten antidemokratischen „Konsensorganisationen“, ist möglicherweise in den Burisma/Hunter Biden Skandal verwickelt. Burisma, ein ukrainisches Unternehmen, holte Hunter Biden in seinen Vorstand und zahlte ihm große Geldsummen, um seinen Vater vor Strafverfolgung durch die ukrainischen Behörden zu schützen. US-Vizepräsident Biden gab im Fernsehen zu, dass er Milliarden Dollar an US-Steuergeldern eingesetzt habe, um der Ukraine mit der Zurückhaltung von US-Hilfen zu drohen, sollte die Ukraine den Staatsanwalt nicht freilassen – ein Angebot, das die Ukraine nicht ablehnen konnte. Gegen das Vorstandsmitglied des Atlantic Council, Sally Painter, ermittelt das US-Justizministerium wegen illegaler Lobbyarbeit für Burma. Sie und das ehemalige Vorstandsmitglied des Atlantic Council, Karen Tramontano, bauten eine Partnerschaft zwischen dem Atlantic Council und Burma auf.

Burma hat dem Atlantic Council 300.000 Dollar gespendet. Vielleicht war das der Preis dafür, dass Vertreter von Burisma auf Foren des Atlantic Councils sprechen durften und angesehene Mitglieder des Atlantic Councils 2018 auf einer Burisma-Konferenz in der Ukraine sprechen werden. All dies, um den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden zu zeigen, dass die USA das Unternehmen schützen.

Im Jahr 2021 spendete die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate mehr als eine Million Dollar an den Atlantic Council, und das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate gab weitere 100.000 bis 250.000 Dollar dazu. Dies könnte der Kaufpreis dafür gewesen sein, dass der Atlantic Council seinen Einfluss geltend macht, damit die UN die VAE als Austragungsort für die Klimakonferenz 2023 auswählt.

Offenbar hat der Atlantic Council die Spenden aus den VAE nicht wie vorgeschrieben oder ordnungsgemäß offengelegt.

Der Atlantic Council, ein Hauptmitglied der antidemokratischen Zensurindustrie, wird von ahnungslosen amerikanischen Steuerzahlern mit Steuergeldern aus dem Verteidigungs-, Außen- und Energieministerium sowie von der US-Agentur für internationale Entwicklung unterstützt. Es ist also klar, dass „unsere“ Regierung in Washington die Ersetzung der amerikanischen Demokratie, die dem Willen des Volkes unterworfen ist, durch den Schutz von Elite-Institutionen durch die Regierung finanziert, die die Definition von Demokratie geändert haben, um sie ihren Agenden dienstbar zu machen.

Weitere wichtige Spender des Atlantic Council sind:

Adrienne Arsht, Facebook, Goldman Sachs, die Rockefeller Foundation, das britische Außenministerium, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Schweizer Firma System Capital Management, die Abu Dhabu National Oil Company, das schwedische Außenministerium, das US-Außenministerium, die Botschaft von Bahrain, die japanische Botschaft, das finnische Verteidigungsministerium, der litauische Verteidigungsminister, das norwegische Verteidigungsministerium, das norwegische Außenministerium, die Chevron Corporation, Google, Crescent Petroleum, die John D. Cooke Stiftung, die US-amerikanische Botschaft, die US-amerikanische Botschaft, die Botschaft von Japan, das norwegische Verteidigungsministerium, das norwegische Außenministerium. and Catherine T. MacArthur Foundation, Raytheon Technologies, John F.W. Rogers (Goldman Sachs), Carnegie Corp of New York, EU-Delegation in den USA, Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland, JP Morgan Chase Foundation, US-Verteidigungsministerium, US-Energieministerium, Charles Koch Foundation. Amazon, Verizon, Pfizer, Aramco, Lockheed Martin, Omidyar Network.

Alle diese Informationen sind auf der Website des Atlantic Council verfügbar: