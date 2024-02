Von Stephen Bryen

Zelensky könnte aufgrund der blutigen Verluste bei Avdiivka bald aus dem Amt gedrängt werden

Washington hat immer gehofft, dass es einen Regimewechsel in Russland herbeiführen könnte. Jetzt scheint es noch wahrscheinlicher, dass es einen Regimewechsel geben wird, aber nicht in Russland, sondern in Kiew.

Der Auslöser für den Regimewechsel in Kiew ist die blutige und nun beendete Schlacht um Awdijiwka.

Avdiivka liegt ganz in der Nähe von Donezk, der Hauptstadt der Region Donbas. Donezk liegt etwa auf halbem Weg zwischen Mariupol am Asowschen Meer und Luhansk im Norden. Sowohl Donezk als auch Luhansk sind Regionen (Oblaste) im Osten der Ukraine mit überwiegend russischsprachiger Bevölkerung. Sowohl Donezk als auch Luhansk wurden zusammen mit Cherson und Saporischschja im September 2022 von den Russen annektiert.

Russische Soldaten halten Annexionsdokumente zur Unterschrift bereit, 30. September 2022 Die Annexionen umfassten die Oblaste Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja.

Die jüngste Schlacht um Awdijiwka begann vor vier Monaten, und ab Januar begannen die Russen, die ukrainischen Verteidiger der Stadt zu zermürben. Die russische Operation umfasste Angriffe aus dem Norden, von denen sich einige auf eine große Kokerei konzentrierten, und aus dem Süden in mehreren Vorstößen auf die Flanken der Stadt.

Ende der ersten Februarwoche hatten die russischen Streitkräfte die Stadt in zwei Hälften geteilt und rückten immer weiter vor, während sie die Stadt mit Artillerie und FAB-Bomben beschossen. Dabei handelt es sich um hochexplosive Bomben unterschiedlicher Größe (FAB-500, FAB-1500 – die Zahl steht für die Größe der Bombe in Kilogramm).

Kokerei Avdiivka

Avdiivka war stark befestigt und ein schwieriges Ziel für die russische Armee. Die Russen konzentrierten sich auf Flankenangriffe, die schließlich den Nachschub an Waffen und Lebensmitteln zum Erliegen brachten und die Rotation der Truppen erschwerten. In der letzten Woche der Schlacht waren die Straßen in und aus der Stadt unter russischer Feuerkontrolle.

Präsident Volodymyr Zelensky setzte seinen Ruf auf Avdiivka und wollte es um jeden Preis halten. Er entließ seinen Oberbefehlshaber Valery Zaluzhny, der Avdiivka als verlorene Sache ansah. Zaluzhny wollte die ukrainischen Streitkräfte von der bestehenden Kontaktlinie abziehen und sie in verteidigungsfähige Befestigungen verlegen, die Kiew und andere wichtige Städte schützen könnten.

Zelensky macht ein Selfie in Avdiivka am 29. Dezember 2023. Dieses Gebiet wurde Mitte Februar 2024 von russischen Truppen eingenommen.

Hier kommt Syrsky ins Spiel, der unter Zaluzhny Befehlshaber am Boden gewesen war und nun das Kommando über alle ukrainischen Streitkräfte erhielt. Syrsky ist derselbe Mann, dessen Taktik zum Zusammenbruch von Bakhmut und zu sehr hohen Verlusten führte, was der Stadt den Namen „Fleischwolf“ einbrachte.

Syrsky rief sofort drei oder vier Brigaden zusammen, um Avdiivka vor dem Zusammenbruch zu retten. Doch seine geplante Rettungsaktion geriet fast sofort in ernste Schwierigkeiten.

Einige von Syrskys Brigaden wurden in einer kleinen Stadt namens Selydove, etwa 15 Kilometer von Avdiivka entfernt, zusammengestellt und organisiert. Die Russen entdeckten die Operationen der ukrainischen Armee in Selydove und griffen mit Iskander-Raketen und Streubomben an.

Ein zerstörtes Gebäude in Selydove. War es ein Krankenhaus oder eine Kaserne, oder beides? Die ukrainische Staatspolizei bezeichnet es als ein Krankenhaus. Foto: Staatspolizei der Ukraine

Russischen Quellen zufolge, die in verschiedenen Mediennetzwerken (z. B. Telegram und X) bloggen, hat der russische Angriff eine ganze Brigade mit schweren ukrainischen Opfern fast vollständig ausgelöscht.

Nach Angaben des Gouverneurs der Region wurde bei russischen Luftangriffen ein Krankenhaus getroffen.

Die ukrainische Propagandamaschinerie lief auf Hochtouren und behauptete, der russische Angriff habe der Entbindungsstation eines Krankenhauses in Selydov gegolten. In Wirklichkeit hat die Ukraine jedoch etwa 1.000 bis 1.500 Soldaten verloren.

Die meisten westlichen Nachrichtenquellen wiederholten die ukrainische Darstellung.

Zelensky war auf dem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz, wo er mit stehenden Ovationen bedacht wurde. Bevor er Kiew verließ, befahl er Syrskij, die Russen an der Einnahme von Awdiwka zu hindern.

Zelensky spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Syrsky verpflichtete die 3. Brigade für den Kampf um die Stadt. Bei der 3. separaten Angriffsbrigade handelt es sich in Wirklichkeit um die reformierte Asow-Brigade. Die Asow-Brigade ist das Rückgrat von Zelenskys ultranationalistischer Unterstützung in der Ukraine. Wenn irgendeine Organisation in der Ukraine auf Putins Beschreibung der ukrainischen Nazis zutrifft, dann ist die Dritte Brigade das Paradebeispiel. Zelenskys politische Macht hängt vom ukrainischen Militär und insbesondere von den Ultranationalisten ab.

Rechtsextreme „Asow“-Aktivisten rufen während des Marsches Slogans. Tausende von ukrainischen Soldaten und Freiwilligen nahmen am Marsch der Patrioten teil, mit dem der Tag der Freiwilligen zu Ehren der Soldaten begangen wurde, die sich während des militärischen Konflikts in der Ostukraine der ukrainischen Armee angeschlossen hatten. Foto: Pavlo Goncha / SOPA Image / LightRocket

Die 3. Brigade hat sich nicht wie angekündigt verhalten. Als ihre Einheiten von Norden kommend in Awdijiwka eintrafen, fanden sie eine katastrophale Situation vor. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 4.500 ukrainische Soldaten in den nördlichen Teilen der Stadt, die sich größtenteils in der Kokerei verschanzt hatten. Weitere 3.500 befanden sich im Zentrum der Stadt, das an die südlichen Stadtteile und einen alten verlassenen Flugplatz angrenzte.

Die 3. Brigade verließ befehlswidrig die Stadt und setzte sich damit über die ausdrücklichen Befehle von Syrsky und Zelensky hinweg. Vor allem wollte Zelensky nicht in Verlegenheit gebracht werden, während er auf der Münchner Konferenz war, gerade als er versuchte, mehr Munition zu besorgen.

Kapitulation der ukrainischen Truppen

Einige Mitglieder der 3. Brigade ergaben sich den Russen. Dies veranlasste Syrsky, den Rückzug anzumelden und Avdiivka aufzugeben. Dieser Rückzug war ein schwerer Schlag für Zelenskys Prestige, und offenbar gab es verärgerte Anrufe aus München bei Syrsky. Doch Syrsky hatte kaum eine andere Wahl, als offen zu kapitulieren. Stattdessen kündigte er eine „neue“ Strategie an, genau das, was Zaluzhny zuvor empfohlen hatte.

Der Verlust von Awdijiwka bringt Zelensky in eine schlechte Lage. Er hat seine glühendsten Anhänger in der Armee so gut wie verloren, hat seinen ehemaligen Befehlshaber Zaluzhny gedemütigt und ihn durch Syrsky ersetzt, der den Ruf eines Verlierers hat. Er hat sein Gesicht bei den Europäern verloren – und wahrscheinlich auch bei den Vereinigten Staaten, obwohl es schwer ist, das mit Sicherheit zu sagen.

Syrsky im ZDF-Interview, wenige Tage bevor er die Aufgabe von Avdiivka anordnete.

Zelensky entgegnet, die Ukraine werde Avdiivka zurückerhalten, „auf jeden Fall“.

Washington ist nicht an einer Einigung mit den Russen interessiert. Es hat sich ganz darauf konzentriert, Russland mehrere Niederlagen zuzufügen, die Russen auszuquetschen und den russischen Staatschef Putin zu ersetzen. Bidens Team kann sich auch nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Ukrainer einen Deal mit Russland eingehen und die Politik untergraben könnten.

Die meisten der zentralen Elemente der Washingtoner Politik sind gescheitert. Die übermäßigen Sanktionen haben die russische Wirtschaft nicht zum Erliegen gebracht, sondern die Russen in eine völlig neue Richtung getrieben, indem sie sich China, Indien und den BRICS-Staaten zuwandten. Die US-Technologie hat den Kriegsverlauf nicht zugunsten der Ukraine verändert.

Mit den Russen nicht zu reden, trug dazu bei, die russische Sichtweise zu verfestigen, dass Washington und die NATO der Feind sind, und verstärkte ihre bereits betonte Ansicht, dass sie über die Jahre hinweg in Bezug auf die NATO-Erweiterung belogen worden waren. Während die USA und Europa ihre industrielle Verteidigungsbasis nicht wiederbeleben konnten oder wollten, taten die Russen dies mit Nachdruck.

In der Zwischenzeit warten die USA und Europa auf das Ende des Krieges und darauf, dass Hunderte von Milliarden in den Wiederaufbau der Ukraine gesteckt werden, was unter US-amerikanischer und europäischer Schirmherrschaft immer unwahrscheinlicher wird.

Unterm Strich ist Zelenskys Regime ins Wanken geraten. Aufgrund des auf dem Kriegsrecht basierenden Regimes von Zelensky wird es keine Wahlen und keinen offenen politischen Prozess geben. Aber die Wut in der Armee wächst, und früher oder später wird das Militär einen Führer wählen, höchstwahrscheinlich Zaluzhny.

Es wird bald einen Regimewechsel in Kiew geben.