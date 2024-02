Hebamme: An manchen Tagen haben wir mehr tote als lebende Babys

Der britische Abgeordnete Andrew Bridgen sprach letzte Woche mit einer Hebamme, die ihm erzählte, dass sie an manchen Tagen „mehr tote Babys während einer Schicht als lebende Babys“ haben.

„Das wird alles unterdrückt“, sagte Bridgen im Gespräch mit Malue Montclairre, der Gründerin der dänischen Freiheitsbewegung.

Die Hebamme erzählte dem Abgeordneten auch, dass sie im Krankenhaus viele verkalkte Plazenten, sehr kleine Babys, viele Fehlgeburten im dritten Trimester und Plazenten, die wie Raucherlungen aussehen, sieht.

„Gestern habe ich mit einer frisch gebackenen Hebamme gesprochen, die mich anrief und mir erzählte, dass sie an manchen Tagen in ihren Schichten, wenn sie als Hebamme in Großbritannien arbeitet, „in einer Schicht mehr tote Babys bekommen als lebende Babys“.

”I spoke to a newly qualified midwife yesterday who rang me and told me that some days occasionally in shifts when she’s a midwife in the UK “We’re having more dead babies on a shift than there are live babies”.



Interview with MP Andrew Bridgen 15.02.2024 about excess death and… pic.twitter.com/mdKQwCwKlK