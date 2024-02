Riley Waggaman

Russische Patientenliga: Sicherheit der Covid-Impfstoffe nicht bewiesen

Sputnik V und andere Covid-Impfstoffe seien nicht den erforderlichen Tests unterzogen worden und ihre weitere Verwendung in Russland sei ein „Verbrechen“, sagte der Vorsitzende der russischen Patientenliga, Alexander Sawerski, in einem Interview mit dem Nachrichtenportal medzdrav.info am 15. Februar.

Sawerski, der Mitglied der Ethikkommission für klinische Zulassungen des Gesundheitsministeriums ist und regelmäßig in russischen Medien zitiert wird, sagte, seine Organisation habe mehr als 1.000 Berichte über Todesfälle im Zusammenhang mit „Anti-Covi“-Impfungen sowie Aussagen von Russen gesammelt, die nach der Impfung schwere Komplikationen erlitten hätten.

„Die Wirksamkeit und Sicherheit [von Sputnik V] ist nicht bewiesen, und das ist ein formales Verbrechen. Es ist nicht einmal notwendig, einen Zusammenhang mit den Todesfällen nachzuweisen, denn das ist fast unmöglich – wir wissen nicht, wie diese Impfstoffe wirken, da die klinischen Studien bisher nicht abgeschlossen sind“, sagte Sawerski.

Gegenüber medzdrav.info erklärte er, dass trotz dieser Warnsignale niemand dafür verantwortlich gemacht werden könne, der Bevölkerung Medikamente aufzuzwingen, die nicht vollständig getestet worden seien.

Die Wissenschaft hinter Russlands Vorzeigeimpfstoff Covid ist geheimnisumwittert. Im Januar 2022 weigerte sich das russische Gesundheitsministerium, die Ergebnisse der klinischen Studien von Sputnik V zu veröffentlichen, mit der Begründung, die Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs seien „vertraulich und enthielten Informationen, die ein Geschäftsgeheimnis darstellen“.

Die russische Regierung unterhält keine öffentlich zugängliche Datenbank zur Dokumentation von Impfkomplikationen. Erfahrungsberichte von Ärzten und medizinischem Personal sowie Bürgerkampagnen, die Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Impfungen verfolgen, legen nahe, dass Sputnik V in Bezug auf die Sicherheit mit seinen ausländischen Pendants vergleichbar ist. Auch die Gentechnologien, die Sputnik V und westlichen Impfstoffen zugrunde liegen, sind ähnlich.

„Die beiden Technologien, die dem Impfstoff von AstraZeneca und Sputnik V zugrunde liegen, sind fast identisch“, sagte der Direktor des Gamaleya-Zentrums, Alexander Gintsburg, im Dezember 2020.

Die Zusammenarbeit zwischen der russischen Regierung und AstraZeneca begann kurz nach der Ankündigung Moskaus, einen Covid-Impfstoff entwickeln zu wollen. Fast einen Monat, bevor Sputnik V der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde, übertrug AstraZeneca seinen „adenoviralen Vektor“ an das russische Pharmaunternehmen R-Pharm im Rahmen einer Vereinbarung, die Russland zu einer der Drehscheiben für die Produktion und Lieferung des Impfstoffs [von AstraZeneca] an die internationalen Märkte machen sollte.

Am 21. Dezember 2020 erklärte Präsident Wladimir Putin, dass Russlands Partnerschaft mit AstraZeneca „das Leben, die Gesundheit und die Sicherheit von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt schützen wird“.

Die rasche Entwicklung und Verbreitung genetischer Impfstoffe spielt eine zentrale Rolle im russischen Gesundheitsschild, einem Programm, das die „biologische Sicherheit“ des Landes gewährleisten soll.

Im Mai 2023 erklärte der stellvertretende Direktor des Gamaleya-Zentrums, Denis Logunov, dass sein Institut mRNA-„Konserven“ für künftige Impfstoffe herstelle.

„Wir müssen weiterhin Impfstoffe entwickeln. Hier kann eine mRNA-Impfstoffplattform helfen – man kann einen Patienten oft, viel und für lange Zeit immunisieren … Hier kann diese Technologie glänzen“, sagte Logunov in einem Interview mit TASS.

Der Chef von Logunov sagte Ende Januar, dass Russland in Erwartung der „Krankheit X“ genetische Impfstoff-Prototypen entwickeln müsse.

*

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)