In Tempe, Arizona, wurde die erste 15-Minuten-Stadt Amerikas gegründet – wissen die Bewohner, was auf sie zukommt?

Von Patricia Harrity

Ein Viertel in Tempe, Arizona, wurde „Culdesac“ genannt und ist Amerikas erstes Beispiel für eine 15-Minuten-Stadt, eine Vision des Weltwirtschaftsforums und der Globalistensekte, die das Konzept als umweltfreundlicher anpreisen. Anstatt diese Entwicklung als dystopischen Alptraum zu betrachten, scheinen die Bewohner von Culdesac von ihrer neuen Lebensweise begeistert zu sein. Haben sie eine Vorstellung davon, was auf sie zukommt?

Eine 15-Minuten-Stadt ist eine SMART City in einem städtischen Umfeld mit allgegenwärtigen Überwachungs- und Datenerfassungstechnologien, die selbst die intimsten persönlichen Details jedes einzelnen Bewohners überwachen und aufzeichnen werden.

Das Ziel der Globalisten ist es, die Daten eines jeden Einzelnen zu sammeln und zu kennen:

Was sie essen und trinken,

wohin sie gehen,

was sie kaufen,

wen sie treffen,

Was sie denken und fühlen

Ihre Meinungen und Gewohnheiten

Ihr Gesundheits- und Impfstatus. Und so weiter und so fort.

Mit anderen Worten, jedes kleine Detail, und wie der oft zitierte Noah Yuval Harari sagte, werden diejenigen, die diese Daten besitzen, Sie besser kennen als Sie sich selbst. Doch diese allumfassende Überwachung wird damit gerechtfertigt, dass sie für die Zukunft des Planeten unerlässlich ist und ihn vor dem „Klimawandel“ bewahren soll.

Es wird auch garantiert, dass unser Leben dadurch vernetzter, sicherer und gesünder wird, und es sieht so aus, als ob die Bewohner von Culdesac diese Idee geglaubt hätten.

In einem Bericht von 12 News wurde die Gemeinschaft als Beitrag zur Nachhaltigkeit angepriesen, wozu auch der Verzicht auf eigene Fahrzeuge gehört, denn Culdesac ist die erste Gemeinschaft in den USA, die auf ein autofreies Leben ausgelegt ist. Aber anstatt darüber unglücklich zu sein, zeigte der Bericht einen Mitarbeiter von Culdesac, der sich über die alternativen Transportmöglichkeiten in der Nachbarschaft zu freuen schien, da Benzinfahrzeuge in der Gegend verboten sind.

Der Mitarbeiter sagte gegenüber 12 News: „Die Bewohner können ein Auto besitzen, solange es nicht auf dem Gelände geparkt ist. „Können Sie sich vorstellen, über Ihrem Lebensmittelgeschäft zu wohnen?“, fragte der Angestellte die Nachrichtenagentur.

„Was ist der Reiz daran, über einem Lebensmittelgeschäft zu wohnen?“, fragte die Stimme des Volkes“, die sagt, dass die Entwicklung natürlich dazu benutzt werden wird, ähnliche Agenda 2030-Alptraum viertel in ganz Amerika durchzusetzen“.

Ein aktueller Bericht von NBC News warb landesweit für die autofreie Gemeinde und sprach mit dem Mitbegründer von Culdesac, Ryan Johnson, der behauptete: „Jede Generation, einschließlich 90 % der Generation Z, würde gerne mehr bezahlen, um in einer begehbaren Nachbarschaft zu leben.“

Aber wissen sie auch, was es mit der „begehbaren Nachbarschaft“ wirklich auf sich hat? Sie denken vielleicht, dass es sich dabei um eine Szene aus einem Film der 1950er Jahre handelt, mit weißen Lattenzäunen und allem Drum und Dran, oder im schlimmsten Fall um eine Folge von Black Mirror mit dem Titel „Nosedive“. Wie der Schöpfer von Black Mirror jedoch erklärt, ist es „eine Satire auf die Akzeptanz und die Bilder, die wir gerne darstellen und auf andere projizieren“, und er sagt: „Es ist im Grunde die Welt, in der wir leben.“

Das chinesische Sozialkreditsystem

Wir können nicht einmal sagen, dass 15-Minuten-Städte wie das chinesische Sozialkreditsystem (SCS) sein werden, das „ein politisches Projekt ist, das Anreize für rechtmäßiges, ehrliches Verhalten schaffen und Finanzdienstleistungen ausweiten soll“.

If you try to enter public place with a red QR code…immediately an Alam goes off.



Chinese govt can easily cut you off from society By remotely switch your COVID passport to code red.



Code QR red in China means you need to do your time in a quarantine camp and pay for it. https://t.co/3OmT3isry7 pic.twitter.com/i44hGcEx2f — Songpinganq (@songpinganq) November 22, 2022

Der Begriff „Sozialkreditsystem“ ist aus verschiedenen Gründen problematisch. Zum einen lässt er den politischen Plan wie ein einzelnes, kohärentes Gebilde klingen, während es sich in Wirklichkeit um ein „Sammelsurium von Initiativen zur Reform der öffentlichen Verwaltung und des Rechtswesens“ handelt, wie es der außerordentliche Professor der Ocean University of China, Xin Dai, in seinem preisgekrönten Aufsatz zu diesem Thema ausdrückt.

Ein Sozialkreditsystem gehört zwar zum totalitären Spektrum, kann aber nicht mit dem „Sammelsurium von Initiativen zur Reform der öffentlichen Verwaltung und des Rechtswesens“ verglichen werden, das die globale Sekte für uns geplant hat.

Die meisten von uns sind sich dessen bewusst, aber die optimistische Haltung der Bewohner von Culdesac zeigt, dass noch viel mehr Menschen darauf aufmerksam gemacht werden müssen. Die folgenden Informationen stammen von Stop World Control. Quelle

15-Minuten-Städte

Laut Stop World Control wird jeder Aspekt des Lebens in einer Smart City durch eine Vielzahl von Technologien zur Datenerfassung überwacht:

SMART-Leuchten

SMART Masten

SMART Autos

SMART-Nachbarschaften

SMART-Häuser

SMART-Geräte

SMART Energie

SMART Transportation und viele andere SMART-Technologien.

Zusammen werden sie ein allgegenwärtiges Überwachungsnetz bilden, das kontinuierlich alle Informationen über jedes noch so kleine Detail im Leben der Menschen sammelt. Quelle

Smart Cities schaffen das Internet der Körper

Diese externen SMART-Geräte werden mit Geräten synchronisiert, die direkt mit dem menschlichen Körper verbunden sind, wie SMART-Uhren an unseren Handgelenken oder SMART-Handys in unseren Händen. Diese Geräte sind in der Lage, Informationen darüber zu sammeln, was in unserem Körper vor sich geht, und können sogar die Funktionen des menschlichen Körpers verändern. Zeitnah werden sie in den menschlichen Körper eingepflanzt, um noch mehr Daten zu sammeln und noch mehr Einfluss auf die Vorgänge in unserem Inneren zu haben.

Die persönlichen Informationen, die von diesen Milliarden von Geräten weltweit gesammelt werden, bilden ein Netzwerk, das Internet der Körper oder kurz IoB genannt wird. Derzeit sind wir alle mit dem Internet der Dinge (IoT) vertraut, das uns den Zugang zu unbegrenzten Informationen über alles ermöglicht. Das Internet der Körper wird im Wesentlichen dasselbe sein, nur dass es alle persönlichen, intimsten Informationen über jeden Menschen sammeln wird. Diese Daten werden sich in den Händen von globalen Unternehmen, Regierungen, Bankenimperien usw. befinden. Quelle

Eine intelligente Stadt schränkt Ihre Bewegungsfreiheit ein

Um sicherzustellen, dass jeder innerhalb der Grenzen der Datenerfassung bleibt, wird die Bewegung in Smart Cities auf 15 bis 20 Minuten von zu Hause aus begrenzt. Dieses Konzept hat den Begriff „15-Minuten-Städte“ geprägt und wird als die beste Idee aller Zeiten zur Rettung des Planeten vor dem Klimawandel angepriesen. Alles, was man benötigt, wird innerhalb einer kurzen Entfernung zur Verfügung stehen, sodass niemand mehr über diesen Umkreis hinausgehen muss. Für größere Entfernungen wird eine Genehmigung erforderlich sein.

Ferner werden 30 % aller Wildnisgebiete gesperrt, um die Menschen zu ermutigen, ihr Glück innerhalb der Smart Cities zu suchen, anstatt sich in die majestätische Natur zu wagen. Als Alternative zum Aufenthalt in der Natur werden virtuelle Realitäten geschaffen. Beispiele dafür sind das MetaVerse und alle seine Alternativen. Auch das ist eine „wunderbare Idee zur Rettung des Planeten“: die Weltbevölkerung in Smart Cities einzusperren, wo sie das Leben in einer virtuellen Welt „genießen“ kann. Quelle

Es gibt keine Privatsphäre in einer intelligenten Stadt

Das Weltwirtschaftsforum hat einen Artikel auf Forbes.com veröffentlicht, in dem die Erfahrung eines Bürgers in einer Smart City beschrieben wird, der sie als Himmel auf Erden preist: „Wie kommt es, dass wir nie zuvor daran gedacht haben?“ Eines der Merkmale wird sein, dass niemand etwas besitzen wird. Alles wird gemeinsam genutzt: Häuser, Autos, Werkzeuge, Autos, sogar Kleidung. Am Ende des Beitrags äußert der Bürger eine Sorge über das Leben in einer Smart City:

„Gelegentlich ärgere ich mich darüber, dass ich keine wirkliche Privatsphäre habe. Nirgendwo kann ich hingehen, ohne registriert zu werden. Ich weiß, dass alles, was ich tue, denke und träume, aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass das niemand gegen mich verwenden wird. Alles in allem ist es ein gutes Leben.„

Das zentrale Nervensystem der Smart Cities wird 5G sein. Laut dem ehemaligen chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera ist 5G nicht nur in der Lage, unsere Gedanken zu lesen, sondern kann auch Gedanken und Emotionen in jeden Menschen einpflanzen. Er erklärte, dass es das zentrale Nervensystem der Gesellschaft werden wird, und er garantierte, dass sie sicherstellen werden, dass es jedes Haus im Land erreicht. Interessanterweise sind in allen Straßenlaternen der Smart Cities auch 5G-Antennen versteckt. Quelle

Intelligente Städte sammeln die Daten von allen

Warum wollen sie, dass alle Menschen in intelligenten Städten leben, und was ist ihre Motivation für die Aufzeichnung jedes kleinen Details über uns alle? Die Antwort gibt der israelische Professor Yuval Noah Harari, der Berater des Weltwirtschaftsforums ist. Er erklärt:

„Die neuen Herren der Welt werden diejenigen sein, die die Daten besitzen.„

Der Reichtum von heute ist nicht mehr Gold oder Öl. Es sind die Daten. Je mehr Daten ein Unternehmen, eine Regierung oder ein Bankenimperium über die Bevölkerung hat, desto mehr Macht verleiht es ihnen. Smart Cities werden die Menschheit wie eine riesige Herde von Datenkühen nutzen.

Persönliche Daten werden den ganzen Tag über von uns gemolken, sogar während wir schlafen.

Diese Technologien sammeln nicht nur enorme Datenmengen, sondern ermöglichen auch ein Maß an Kontrolle, wie es in früheren Zivilisationen nicht möglich war. Aman Jabbi, ein ehemaliger Ingenieur aus dem Silicon Valley, warnt davor, dass Smart Cities im Grunde offene Konzentrationslager sein werden:

„Indem du ihnen deine Daten gibst, ermöglichst du ihnen, dein Verhalten zu überwachen und zu bewerten, was nun in eine soziale Bewertung umgewandelt werden kann. Diese Punktzahl wird dann verwendet, um zu bestimmen, welche Privilegien man in der neuen Sklavengesellschaft genießt und welche nicht.„

Dieser Social Credit Score wird bereits in China eingesetzt, und während der Pandemie 2020 haben viele Länder die ersten Schritte in Richtung dieses Kontrollsystems unternommen. Digitale IDs und digitale Währungen werden im Zentrum dieses Netzes stehen. Wenn Menschen dem System nicht gehorchen oder es kritisieren, werden ihre Ausgaben eingeschränkt und der Zugang zu grundlegenden Aspekten der Gesellschaft wird blockiert. Auch dies geschieht bereits in China, das als Testgebiet für den Rest der Welt dient. Quelle

Werden Smart Cities das menschliche Genom verändern?

Eine besorgniserregende Tatsache in Bezug auf Smart Cities ist, dass alle Straßenlaternen aus LED-Leuchten bestehen, die die Fähigkeit haben, das menschliche Genom zu manipulieren. Die Genexpression kann mit LED-Leuchten aus- oder eingeschaltet werden, die auch die mRNA im menschlichen Körper aktivieren können. Wissenschaftliche Studien, die diese Tatsachen belegen, gibt es im Internet zuhauf. Da stellt sich die Frage: Wollen die Behörden deshalb die gesamte Menschheit mit mRNA-Technologien ausstatten, die durch LED-Licht aktiviert werden können? Quelle

Wohin als Nächstes?

Culdesac heute, aber es kommt bald in eine Stadt in Ihrer Nähe!

Chattanooga, Tennessee, ist eine von nur zwei ausgewählten Städten in den Vereinigten Staaten, die sich bereit erklärt haben, als Pioniere einen neuen Fahrplan für die für die Einführung neuer Technologien als Teil der G20 Global Smart Cities Alliance des Weltwirtschaftsforums Global Smart Cities Alliance. In den Vereinigten Staaten haben Chattanooga, zusammen mit San Jose, Kalifornien, zugestimmt, einen Fahrplan umzusetzen, die vom Weltwirtschaftsforum entwickelt wurde, um den Städten Gesetze, Verfahren und Vorschriften für eine „ethische und verantwortungsvolle“ neue Daten und Technologien zu nutzen.

Zu den anderen Städten, die als „Pionierstädte“ ausgewählt wurden, gehören:

Apeldoorn (Niederlande); Barcelona (Spanien); Belfast (Vereinigtes Königreich); Bengaluru (Indien); Bilbao (Spanien); Bogotá (Kolumbien); Brasilia (Brasilien); Buenos Aires (Argentinien); Cordoba (Argentinien); Daegu (Südkorea); Dubai (Vereinigte Arabische Emirate); eThekwini (Durban) (Südafrika); Faridabad (Indien); Gaziantep (Türkei); Hamamatsu (Japan); Hyderabad (Indien); Indore (Indien); Istanbul (Türkei); Kaga (Japan); Kakogawa (Japan); Kampala (Uganda); Karlsruhe (Deutschland); Leeds (Vereinigtes Königreich); Lissabon (Portugal); London (Vereinigtes Königreich); Maebashi (Japan); Manila (Philippinen); Medellín (Kolumbien); Melbourne (Australien); Mexiko-Stadt (Mexiko); Mailand (Italien); Moskau (Russland); Newcastle (Australien); und Toronto (Kanada)… …….

Wenn es Ihre Stadt erreicht, denken Sie daran, genau wie bei Hotel California: „Sie können auschecken, wann immer Sie wollen, aber Sie können niemals gehen“.