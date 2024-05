Statt Auf-Arbeitung Ab-Urteilung

Pandemie-Verbrecher vor das Tribunal

Autor:Uli Gellermann

Das Wort „Aufarbeitung“ im Zusammenhang mit dem Corona-Panik-Regime steht auf diversen Tagesordnungen. Besonders klar hat es das Zentral-Organ der herrschenden Ideologie, die FAZ, formuliert: „Das Land hat einen Corona-Kater – Immer mehr Politiker führen den Vertrauensverlust der Bürger auf die Fehler der Pandemiepolitik zurück. Jetzt soll sie aufgearbeitet werden – aber wie?“ Die vom System gewünschte Tendenz der „Aufarbeitung“ predigt die Stadt Köln; dort soll ein Denkmal für die „Toten der Pandemie“ auf dem Kölner Westfriedhof eingeweiht werden.

Beliebige Corona-Toten-Zählung

Damit auch genug Tote für die feierliche Vorstellung und Einweihung durch die Oberbürgermeisterin zusammenkommen, werden die „an und mit Corona Verstorbenen“ zusammengescharrt. Also jeder Unfall-Tote oder an Krebs Verstorbene, wenn er nur ja in der Nähe des Virus gestorben ist, wird als Corona-Toter gezählt: „Der rote Säulenstein aus Mainsandstein in der Mitte markiert den Höhe- und Wendepunkt der wellenartigen