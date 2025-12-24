2025: Das Jahr, in dem sich die Erzählung änderte

Von James Corbett

Ich begann das Jahr 2025 mit „The Pendulum Has Swung Again“ (Das Pendel hat erneut ausgeschlagen), einem Leitartikel, in dem ich darauf hinwies, wie die linken/progressiven Frömmeleien von einst durch die rechten/MAGA-Frömmeleien des neuen Trump- und Change-Regimes hinweggefegt wurden.

Es dauerte nicht lange, bis diese narrative Verschiebung vom „Great Resetter“ selbst, Donald J. Trump, großartig bestätigt wurde:

Ich kehre voller Zuversicht und Optimismus ins Präsidentenamt zurück, denn wir stehen am Beginn einer spannenden neuen Ära des nationalen Erfolgs. Eine Welle des Wandels erfasst das Land, Sonnenlicht strömt über die ganze Welt, und Amerika hat die Chance, diese Gelegenheit wie nie zuvor zu nutzen.

Das sind die kühnen Worte, die Präsident Trump in seiner Antrittsrede an die Nation sprach, als er im Januar dieses Jahres ins Weiße Haus zurückkehrte, um seine zweite Amtszeit anzutreten. Und wie die kühnen Worte so vieler Politiker vor ihm waren auch diese nur heiße Luft.

Nach dem Verrat durch die Angriffe auf den Iran, dem Debakel um Trump, Gaza und den „Friedensrat“, dem Fiasko um das Projekt Stargate, der Katastrophe um den „Friedensplan“ für die Ukraine, den Massakern auf venezolanischen Drogenbooten, der Beleidigung „untalentierte Amerikaner“ und natürlich die „Epstein-Hoax“-Lüge haben selbst die hartnäckigsten MAGA-Anhänger begonnen zu erkennen, dass Trumps Antrittsrede über ein neues „goldenes Zeitalter“ derselbe alte Unsinn war, den jeder künftige Präsident gerne an seinem ersten Tag im Amt von sich gibt.

Aber nur weil ein Politiker lügt (d. h. seine Lippen sich bewegen), heißt das noch lange nicht, dass in diesem Jahr keine dramatische „Welle des Wandels“ über den Planeten gefegt ist.

Im Gegenteil. Im Jahr 2025 hat sich ein bemerkenswerter Wandel im Verständnis und Diskurs der Bevölkerung vollzogen. Dieser Wandel hat die Debatte um einige der Kernthemen verändert, über die die unabhängigen Medien seit Jahren berichten. Diese Veränderung hat nichts mit Politikern, Akademikern, Talkshow-Moderatoren und anderen Schwätzern zu tun, die sich für „Vordenker” und „Trendsetter” halten. Und trotz der Bemühungen derer, die in jeder Silberstreif am Horizont eine Gewitterwolke sehen, ist diese Veränderung in der Berichterstattung tatsächlich ein Grund zur Freude.

Hoffentlich haben Sie meine düstere Geschichte des Jahres in „New World Next Year 2026” gehört. Lassen Sie uns nun das Jahr mit ein wenig Weihnachtsstimmung ausklingen, indem wir uns ansehen, wie 2025 zu dem Jahr wurde, in dem Otto Normalverbraucher und die durchschnittliche Vorstadtmutter begannen, sich für Verschwörungstheorien zu interessieren.

MAHA

Historiker der Zukunft werden vielleicht feststellen, dass das Jahr 2025 der Beginn einer der folgenreichsten Revolutionen der jüngeren Geschichte war: der Gesundheitsrevolution.

Letztes Jahr verbreiteten die üblichen Sprachrohre des Establishments Fake-News-Artikel, um die Tatsache zu „entlarven”, dass das Big-Food-Kartell seine Produkte mit synthetischen Chemikalien, Lebensmittelfarbstoffen und anderem giftigen Mist vollstopft.

Aber dieses Jahr überschlagen sich die Gangster des Big-Food-Syndikats – von Kraft Heinz und General Mills über PepsiCo und Kellogg bis hin zu Tyson Foods, zusammen mit ihrem Komplizen im Einzelhandel, Walmart – mit Ankündigungen, genau diese chemischen Gifte aus ihren Produkten zu entfernen.

Letztes Jahr galten COVID-Impfstoffe offiziell noch als sicher wie Muttermilch, und die Gesundheitsbehörden drängten jeden, der einen Puls hatte, zu Auffrischungsimpfungen.

Dieses Jahr gibt die FDA nun offiziell zu, dass eine unbekannte Anzahl von Kindern durch diese Impfstoffe ums Leben gekommen ist, und zum ersten Mal überhaupt wurde eine umfassende Überprüfung des gesamten Impfplans für Kinder angeordnet.

Letztes Jahr verabschiedete die WHO ihren Betrugsvertrag, und die Errichtung des Biosicherheitsstaates schien eine vollendete Tatsache zu sein.

Doch in diesem Jahr, angesichts eines Haushaltsdefizits von 2,5 Milliarden Dollar und eines Verlusts ihres weltweiten Ansehens, befindet sich die WHO – und damit das gesamte Biosicherheitsprojekt – in Trümmern.

So schlimm die Lage für Big Pharma und Big Food auch ist, für Big Climate ist sie noch schlimmer.

DER ZUSAMMENBRUCH DES KLIMASCHWINDELS

Veteranen der Klimapropaganda sind fassungslos angesichts des monumentalen Zusammenbruchs der Klimawandel-Erzählung, der sich in diesem Jahr vollzogen hat.

Letztes Jahr war alles wie gehabt, und die Schwarzmaler der malthusianischen, menschenfeindlichen „Klimanotstand”-Erzählung konnten ihre Agenda ohne nennenswerten Widerstand vorantreiben. Sie argumentierten weiterhin dafür, Menschen und Haustiere zu töten, und bauten ihren 100-Billionen-Dollar-Kohlenstoffmarkt weiter aus, wobei sie unter dem Deckmantel der „Rettung von Mutter Erde” die Ressourcen der Welt monopolisierten.

Aber in diesem Jahr hat die Öffentlichkeit, die sich der Politisierung der Wissenschaft durch die Betrugs-Pandemie bewusst geworden ist, endlich begonnen, diesen pseudowissenschaftlichen Betrug in Frage zu stellen und sogar zurückzudrängen.

Erste Anzeichen für diesen Umschwung sahen wir in den Bauernprotesten der letzten Jahre und in dem wachsenden Bewusstsein, dass die grün gewaschenen, tugendhaften „Net Zero“-Plattitüden der Politiker in Wirklichkeit nur ein Vorwand für einen kollektiven Todespakt waren, der vom Grünen Sensenmann selbst unterzeichnet wurde.

Aber der „Klimakrise“-Hoax kam dieses Jahr nicht nur zum Stillstand, er brannte vollständig nieder.

Es begann damit, dass sich im vergangenen Frühjahr alle sechs großen amerikanischen Banken aus der Net Zero Banking Alliance zurückzogen.

Es setzte sich fort mit der erstaunlichen Kehrtwende des Klimapolitikers Bill Gates, der seinen jahrzehntelangen Angstmachereien über Wettergötter direkt widersprach und zugab, dass der Klimawandel tatsächlich nicht zum Untergang der Menschheit führen wird.

Und es gipfelte in dem weltgeschichtlichen Scheitern der COP30 – dem jährlichen Klimagipfel der Vereinten Nationen –, der nicht nur keine substanzielle Vereinbarung hervorbrachte, sondern auch Schlagzeilen wie „Die Auflösung des Klimakults ist unvermeidlich” generierte. Selbst die Los Angeles Times sah sich gezwungen zu erklären, dass Amerika „endlich aus seinem jahrzehntelangen Klimakatastrophismus-Stupor erwacht”.

Hätte man einem durchschnittlichen Verschwörungsrealisten im Jahr 2024 gesagt, dass der Klimakult bis Ende 2025 vor dem Aus stehen würde, hätte er das sicherlich nicht geglaubt.

Was aber, wenn man demselben Truther aus dem Jahr 2024 gesagt hätte, dass 2025 auch das Jahr sein würde, das das Overton-Fenster zur Wahrheit über den 11. September verschieben würde?

DIE WAHRHEIT ÜBER DEN 11. SEPTEMBER WENDET DAS BLATT

Der 1. Januar 2025 begann wie jedes neue Jahr seit dem katastrophalen und katalytischen False-Flag-Anschlag vom 11. September 2001. Für die Neujahrsfeiernden in der Verschwörungs-Community schien der Gedanke, dass jemand im Umkreis von 100 Meilen um die Korridore der Macht dabei erwischt werden könnte, die Schlussfolgerungen der 9/11-Kommission offen in Frage zu stellen, so fern wie eh und je.

Doch dann meldete sich der ehemalige Kongressabgeordnete Curt Weldon zu Wort und sprach sich gegen die offizielle 9/11-Märchenversion aus.

Und der ehemalige Kongressabgeordnete Dennis Kucinich schloss sich dem Kampf für Gerechtigkeit im Zusammenhang mit 9/11 an.

Und der CIA-Whistleblower John Kiriakou trat zusammen mit 9/11-Wahrheitsforschern und Aktivisten bei einer dreitägigen Konferenz auf, die sich der Analyse der Verschwörungstheorie der Regierung zu 9/11 widmete.

Und natürlich hat sich auch der Vorsitzende des Ständigen Untersuchungsausschusses des US-Senats, Ron Johnson, den Reihen derjenigen angeschlossen, die es wagen, die Ereignisse des 11. September in Frage zu stellen.

Wie die Corbett Report-Leser inzwischen wissen, ist jedoch weitaus wichtiger als das Engagement dieser Personen, die ihren öffentlichen Ruf für die Wahrheit über den 11. September einsetzen, der Wandel in der Darstellung der Ereignisse des 11. September. Heute ist es nicht mehr automatisch ein soziales Todesurteil, darauf hinzuweisen, dass die Erklärung der US-Regierung zum 11. September ein Gewebe aus Lügen ist. Und ermutigt durch diese Beispiele für die Aufdeckung der Wahrheit über den 11. September sind sich heute Millionen mehr Menschen bewusst, dass es ernsthafte, unbeantwortete Fragen zu den Ereignissen dieses Tages gibt, als dies noch vor einem Jahr der Fall war.

Und das Beste daran ist, dass diese Wende in Bezug auf den 11. September einen zusätzlichen Bonus mit sich bringt: Die Menschen hinterfragen nun auch andere False-Flag-Operationen und die illegalen Angriffskriege, die durch diese Ereignisse ermöglicht wurden.

GENOCIDE ANPRANGERN

In den vergangenen Jahren bestand die Standardhaltung aller etablierten Nachrichtenquellen darin, die israelische Darstellung in jedem Konflikt zwischen der israelischen Regierung und den Palästinensern unkritisch zu akzeptieren. Soweit palästinensische Stimmen überhaupt in solchen Sendungen zu Wort kamen, diente dies dazu, sie zu verspotten, zu verunglimpfen und als Vertreter eines brutalen, den Terror unterstützenden Volkes abzutun.

Das begann sich während der Operation Protective Edge im Jahr 2014 zu ändern, einem israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen, von dem selbst die etablierten Medien zugeben mussten, dass er von Kriegsverbrechen und Massakern geprägt war. In den folgenden Jahren führten Berichte über Israels anhaltende Kriegsverbrechen, seine Apartheid gegen die Palästinenser und sein zügelloses illegales Verhalten zur Entstehung der BDS-Bewegung und einer weltweiten Protestkampagne.

Aber erst 2025 kam es schließlich zum Eklat. Nachdem der Internationale Strafgerichtshof Ende letzten Jahres einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und andere hochrangige israelische Beamte erlassen hatte, meldeten sich in diesem Jahr immer mehr Menschen zu Wort, um Israels Blutbad in Gaza anzuprangern. Jetzt ist es so weit, dass die üblichen Betrüger, Mitläufer und buchstäblichen Söhne von CIA-Agenten, die die Reihen der Mainstream-Alternativmedien bevölkern, ihre Ansichten über den Völkermord in Gaza komplett ändern mussten.

Und wie üblich sahen sich Politiker überall gezwungen, sich vor diese Parade zu stellen und so zu tun, als würden sie sie anführen. Obwohl die etablierten Medien es nur ungern zugeben, hat sich in diesem Jahr auf der internationalen Bühne ein grundlegender Wandel vollzogen, da viele langjährige Verfechter der US-amerikanisch-israelischen Orthodoxie sich gegen den imperialen Konsens über das besetzte Palästina auflehnen. Mexiko ging mit gutem Beispiel voran und erkannte im Februar dieses Jahres den palästinensischen Staat an, gefolgt von Kanada, Australien, Großbritannien, Frankreich und mehreren anderen Ländern im Laufe des Jahres.

Es ist kaum zu überschätzen, wie dramatisch sich die öffentliche Meinung zur Lage in Palästina im Jahr 2025 gewandelt hat. Genau wie nach dem 11. September, als Bush und die Neokonservativen es schafften, eine Welle der öffentlichen Unterstützung und Sympathie in weltweiten Hass zu verwandeln, indem sie das Ereignis als Vorwand für einen illegalen und unmoralischen Krieg gegen den Terror nutzten, so haben es auch Netanjahu und seine Likudniks geschafft, die fast weltweite Sympathie und Unterstützung für die (ebenso verdächtigen) Ereignisse vom 7. Oktober in eine Welle der Verurteilung für einen offensichtlichen Völkermordangriff auf Gaza umzuwandeln. (Israels 11. September, in der Tat.)

Es scheint, als sei 2025 das Jahr gewesen, in dem der magische Bann, den die Zionisten seit Generationen über die Welt gelegt haben – der alle Kritik an Israel als „antisemitisch“ brandmarkt –, endlich gebrochen wurde.

Aber nachdem wir all dies gelesen haben, bleibt uns immer noch die wichtigste Frage: Was bedeutet das alles für das kommende Jahr?

WAS WIRD 2026 BRINGEN?

Ich könnte endlos über die tiefgreifenden Veränderungen in der Berichterstattung sprechen, die im vergangenen Jahr stattgefunden haben.

Tatsächlich habe ich noch nicht einmal den spektakulären Sturz von Klaus Schwab und die völlige Aufgabe der „Great Reset“-Agenda erwähnt. Wer schenkt dem WEF und seinen Handlangern zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch Beachtung?

Und ich habe noch nicht einmal die öffentliche Empörung über die anhaltende Vertuschung des Epstein-Skandals und die Bestätigung angesprochen, dass alle Seiten der falschen politischen Farce von links und rechts ein starkes Interesse daran haben, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vom Thema der politischen Pädophilie abzulenken.

Aber ich weiß, was einige von Ihnen denken: „James, wie können Sie diese narrativen Veränderungen feiern? Es gibt immer noch Probleme in der Welt!”

Ja, ich danke im Voraus all denen, die darauf hinweisen werden, dass

nur weil das Big-Food-Kartell Lebensmittelfarbstoffe aus seinen Produkten entfernt, diese Produkte noch lange nicht gesund sind; und

nur weil die US-Regierung den Impfplan für Kinder überarbeiten will, bedeutet das nicht, dass sie die Impfungen einstellen wird; und

nur weil Gates zugegeben hat, dass steigende Temperaturen keine existenzielle Bedrohung darstellen, bedeutet das nicht, dass er sich für eine menschenfreundliche Agenda einsetzen wird; und

nur weil einige Politiker die (teilweise) Wahrheit über den 11. September propagieren, bedeutet das nicht, dass irgendwelche Täter des 11. September in orangefarbenen Overalls zum Gerichtssaal geführt werden; und

nur weil die Menschen jetzt mutig genug sind, Israels Aggression gegen die Palästinenser als Völkermord zu bezeichnen, bedeutet das nicht, dass der Völkermord bald aufhören wird; und

nur weil Klaus Schwab nicht mehr da ist, bedeutet das nicht, dass der Globalismus vorbei ist; usw.

Das ist mir natürlich alles bewusst.

Aber wenn das Ihr Einwand gegen die Feier des Narrativwechsels ist, dann haben Sie den Narrativwechsel nicht verstanden.

Beim Narrativwechsel geht es nicht darum, was Politiker oder Akademiker oder Marionetten des Establishments sagen oder tun. Es geht darum, was Sie und Ihre Nachbarn und die Menschen in Ihrer Umgebung sagen oder tun.

Bitte verstehen Sie, was ich hier sage.

Natürlich ist nicht jeder plötzlich ein superaufgeweckter Level-99-Jedi-Wahrheitskrieger, der weiß, dass die flache Erde von 12-dimensionalen Echsenmenschen vom Planeten Archon kontrolliert wird.

Aber mehr Menschen als je zuvor sind bereit und willens, sich über die Giftstoffe in Lebensmitteln und die Gifte in Impfstoffen zu informieren, die Wahrheit über den Klimaschwindel anzuerkennen, Fragen zum 11. September zu stellen und den Völkermord in Gaza als Völkermord in Gaza zu bezeichnen. Das ist eine gute Sache.

Das Einzige, was die Möchtegern-Herrscher der Menschheit wirklich fürchten, ist die Vorstellung, dass wir – die große, wimmelnde, ungewaschene Masse – eines Tages aufwachen und erkennen könnten, dass die Menschheit von einer Handvoll Menschen versklavt wird.

Dass wir entdecken könnten, dass ihre Kontrolle über uns in erster Linie eine narrative Kontrolle ist.

Dass wir uns entschließen könnten, unsere Macht zurückzugewinnen und unsere eigene Geschichte zu schreiben.

Und insofern, als dies in diesem Jahr bereits begonnen hat – auch wenn es nur der dünnste Rand dieses riesigen Keils ist –, sind wir tatsächlich auf dem Weg zum Sieg.

Aber selbst wenn Sie noch nicht den geringsten Funken Hoffnung in all dem sehen, sollten Sie eines nicht vergessen: Die narrative Veränderung, von der ich spreche, ist das, was wir daraus machen.

Wir sind keine hilflosen Zuschauer, die diesen Wandel beobachten, ohne selbst eine Rolle dabei zu spielen. Vielmehr bewirken wir etwas (oder auch nicht), indem wir uns an Gesprächen mit unseren Mitmenschen beteiligen. Wir informieren, klären auf und beraten diejenigen, die gerade erst die Realität erkennen … oder wir stehen am Rand und kritisieren die Bemühungen derer, die dies versuchen.

Was 2026 passieren wird, ist keine ausgemachte Sache. Es wird das Endergebnis der Bemühungen sein, die wir heute unternehmen (oder nicht unternehmen), um diesen Narrativwandel voranzutreiben.

Ich weiß, auf welcher Seite ich stehe und was ich weiterhin tun werde. Und mit Ihrer Unterstützung werde ich damit auch weiterhin fortfahren.

Lasst uns 2026 zu dem Jahr machen, in dem wir den ersten (wenn nicht sogar den letzten) Nagel in den Sarg dieser Mistkerle schlagen.

Frohe Weihnachten euch allen!