22 Beispiele für das Scheitern von Impfpässen

Einführung der Impfpässe war Ende 2021

Impfpässe wurden Ende 2021 an einer Reihe von Orten auf der ganzen Welt eingeführt, mit dem primären Ziel, die Ausbreitung in den Gemeinden einzudämmen und „impfunwillige“ Personen zur Impfung zu bewegen, angeblich um eine Herdenimmunität zu gewährleisten. [33] [34]

Die Argumente für Impfpässe waren wissenschaftlich unzureichend und ethisch fragwürdig

Für diejenigen, die sowohl die klinischen Studien als auch die Covid-19-Wellen aufmerksam verfolgt hatten, waren die beiden oben genannten Argumente wissenschaftlich falsch und leicht zu widerlegen, und zwar aus folgenden Gründen:

In den klinischen Studien wurden die Covid-19-Impfstoffe nicht auf ihre Auswirkungen auf die Übertragung in der Bevölkerung getestet. Daher entbehrt die Behauptung, dass „die Impfstoffe die Übertragung in der Bevölkerung reduzieren“, einer wissenschaftlichen Grundlage. [35]

Als die Impfpässe eingeführt wurden, erlebten hochgeimpfte Länder wie die Seychellen und Israel massive Covidwellen, obwohl die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung vollständig geimpft war. Israel war eines der ersten Länder, das die Auffrischungsimpfung einführte. [36] [37] Diese Beispiele widerlegen vollständig die unwissenschaftliche Vorstellung von der Herdenimmunität.

Trotz der Fragezeichen bezüglich der Auswirkungen auf die Übertragung wurde aus ethischer Sicht gegen Impfpässe argumentiert, da sie die körperliche Autonomie verletzen und als Zwangsmittel dienen. Außerdem könnten solche Maßnahmen aufgrund des EUA-Status (Emergency Use Authorization) bei einem Teil der geimpften Bevölkerung zu schweren körperlichen Schäden führen. Außerdem war dies nicht mit dem Prinzip der informierten Zustimmung vereinbar.

Die profitierenden Pharmaunternehmen erhielten in vielen Ländern staatlich unterstützten Haftungsschutz. Menschen zu zwingen, potenziell schädliche Produkte von Unternehmen zu konsumieren, die nicht haftbar gemacht werden können, ist ein deutliches Warnsignal für die Sicherheit von Impfstoffen.

Die folgende Aussage eines Passagiers auf einem Kreuzfahrtschiff, auf dem ein Covid-19-Ausbruch stattfand, fasst die Fehlinformation der Öffentlichkeit über die Wirkung des Impfstoffs als Barriere gegen die Übertragung in der Gemeinschaft recht gut zusammen.

„Ich frage mich, wie man sich auf einem zu 100 % geimpften Schiff mit Covid-19 infizieren kann“ [30].

Wie hat sich also die Einführung von Impfpässen und Impfvorschriften ausgewirkt? Hier 22 Beispiele.

Beispiel 1: Im Oktober 2021 wurden in Darlington, New South Wales, 15 Covid-19-Fälle mit einem Fitnessstudio in Verbindung gebracht, dessen Mitglieder und Angestellte vollständig geimpft sein mussten. [1] [2]

Beispiel 2: Im Oktober 2021 erkrankten in einer vollständig geimpften Eishockeyliga in Ontario, Kanada, 15 Personen an Covid-19, eine Person verstarb. [3]

Beispiel 3: Im November 2021 wurden 40% der Mitglieder der vollständig geimpften Mannschaft der Ottawa Senators positiv auf Covid-19 getestet. [4]

Beispiel 4: Im November 2021 meldete die Western University in Ontario, die von ihren Studierenden eine vollständige Impfung verlangt, einen Ausbruch von Covid-19 in ihrem Wohnheim. [5]

Beispiel 5: Im Dezember 2021 wurden in Norwegen 60 von 100 geimpften Personen auf einem Weihnachtstisch positiv getestet. [6]

Beispiel 6: Im Dezember 2021 wurden in Windsor, Ontario, 42 Personen positiv getestet, nachdem sie an einer Geburtstagsfeier teilgenommen hatten, für die Impfpässe erforderlich waren. [7]

Beispiel 7: Im Dezember 2021 wurden auf einer Kreuzfahrt in New Orleans, deren Besatzung und Passagiere vollständig geimpft waren, 17 Personen positiv getestet. [8]

Beispiel 8: Im Dezember 2021 wurde ein Ausbruch von Covid-19 in einer Feuerwache in Toronto, Ontario, gemeldet. Die Feuerwehrleute wurden entsprechend der Impfverordnung geimpft, ungeimpfte Feuerwehrleute wurden suspendiert. [9]

Beispiel 9: Im Dezember 2021 wurde ein Covid-19-Ausbruch mit einer Hochzeit in Wisconsin in Verbindung gebracht, an der vollständig geimpfte Personen teilnahmen. [10]

Beispiel 10: Im Dezember 2021 wurde ein Covid-19-Ausbruch an einem Liberal Arts College in Vermont gemeldet, an dem nahezu 100 % der Studierenden vollständig geimpft waren. [11]

Beispiel 11: Im Dezember 2021 wurde ein Covid-19-Ausbruch bei der Polizei in Toronto gemeldet, wo eine Impfpflicht für das gesamte Personal eingeführt wurde. [12]

Beispiel 12: Im Dezember 2021 sagte die Queen’s University in Kingston, Ontario, die ein Impfmandat eingeführt hat, Prüfungen nach einem Covid-19-Ausbruch ab. [13] [14]

Beispiel 13: Im Dezember 2021 schloss die Cornell University in den USA ihren Campus nach einem Covid-Ausbruch, obwohl 99 % der Lehrenden und Absolventen geimpft waren. [15][16]

Beispiel 14: Im Dezember 2021 waren 17 Spieler des NHL-Teams Calgary Flames in Kanada unter „Covid-Protokoll“, obwohl das gesamte Team vollständig geimpft war. [17] [18]

Beispiel 15: Im Dezember 2021 kam es bei einer Veranstaltung im Zusammenhang mit der Veröffentlichung eines Taylor-Swift-Albums in Australien, bei der eine Impfpflicht für Karteninhaber eingeführt worden war, zu einem Covid-19-Ausbruch, bei dem 97 Personen positiv getestet wurden. [19] [20]

Beispiel 16: Im Dezember 2021 schloss Quebec aufgrund von Covid-19-Ausbrüchen eine Reihe von Einrichtungen, in denen eine Impfpasspflicht eingeführt worden war, darunter Bars, Fitnessstudios und Casinos. [21] [22]

Beispiel 17: Im Dezember 2021 wurde ein Covid-19-Ausbruch in einer hochgeimpften Einrichtung in Houston Methodist, USA, gemeldet. [23]

Beispiel 18: Im Dezember 2021 wurden Covid-19-Ausbrüche auf drei verschiedenen Kreuzfahrten gemeldet, auf denen das Personal und alle in Frage kommenden Passagiere vollständig geimpft waren. [24]

Beispiel 19: Im Dezember 2021 wurde die Eishockey-Junioren-Weltmeisterschaft in Alberta, Kanada, abgesagt. 98 % der Spieler und Betreuer waren geimpft, von den Zuschauern wurde eine vollständige Impfung verlangt. [25] [26] [27]

Beispiel 20: Im April 2022 wurde ein Covid-19-Ausbruch auf einer Kreuzfahrt in der Karibik gemeldet, so dass alle in Frage kommenden Passagiere und Besatzungsmitglieder geimpft werden mussten. [30]

Beispiel 21: Im August 2022 wurden mehrere Covid-19-Ausbrüche in den Google-Büros gemeldet, so dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in den Büros aufhielten, geimpft werden mussten. [31]

Beispiel 22: Im November 2022 meldete ein Kreuzfahrtschiff in Australien, auf dem die infrage kommende Besatzung und das Personal vollständig geimpft sein mussten, mehr als 800 vollständig geimpfte Fälle. [32]

Schlussfolgerung

Wenn es das Ziel war, die Übertragung in der Gemeinschaft zu reduzieren, dann zeigen die oben genannten Beispiele deutlich, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. Im Gegenteil, eine Studie der Cleveland Clinic hat gezeigt, dass das Covid-19-Risiko mit der Anzahl der zuvor erhaltenen Dosen ansteigt, ein Ergebnis, das das Argument für die Begrenzung der Zahl der Ungeimpften zur Eindämmung der Übertragung in der Gemeinschaft auf den Kopf stellt. [38]

Abschließend fasste Kieran Moore, Chief Medical Officer of Health in Ontario, das Hauptziel mit folgendem Zitat gut zusammen [28]:

„Ihr beabsichtigter Zweck war es, die Immunisierung zu verbessern.“

d.h. die Impfpässe hatten nichts mit der Eindämmung der Übertragung in der Gemeinschaft oder dem Erreichen einer Herdenimmunität zu tun.

Das bringt uns zu der Frage: Warum wurden die Menschen gezwungen, sich impfen zu lassen?

